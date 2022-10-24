Atwasat

انتعاش معظم البورصات الآسيوية وسط آمال بإبطاء الاحتياطي الفدرالي وتيرة رفع الفائدة

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 24 أكتوبر 2022, 12:21 مساء
انتعاش معظم البورصات الآسيوية وسط آمال بإبطاء الاحتياطي الفدرالي وتيرة رفع الفائدة
رجل على دراجة هوائية في طوكيو، يمر أمام أرقام سجلتها بورصات عالمية، 14 سبتمبر 2022. (أ ف ب)
alwasat radio

ارتفعت معظم البورصات الآسيوية اليوم الإثنين، بعد قفزة في «وول ستريت»، غذتها آمال في أن يبدأ الاحتياطي الفدرالي إبطاء وتيرة رفع سعر الفائدة.

ومع ذلك، طغى على البداية المشرقة لهذا الأسبوع هبوط في بورصتَي هونغ كونغ وشنغهاي، بعدما حصل شي جينبينغ على فترة ولاية ثالثة على رأس الحزب الشيوعي الصيني، وعيّن فريقا يدعم سياسته الصحية «صفر كوفيد» التي تضر بالاقتصاد، وفق وكالة «فرانس برس».

وتأرجح الين مقابل الدولار مع تزايد التكهنات، بأن السلطات اليابانية تدخّلت في أسواق العملات الأجنبية مجددا لدعم عملتها.

طوكيو وسيدني وسيول وتايبيه تتصدّر المكاسب
وكانت بورصات طوكيو وسيدني وسيول وتايبيه متصدّرة المكاسب بعد الأداء القوي في بورصة نيويورك، مدفوعا بتقرير يفيد بأن الاحتياطي الفدرالي قد يبدأ إبطاء وتيرة رفع سعر الفائدة.

وأفاد مقال في صحيفة «وول ستريت جورنال»، أن بعض المسؤولين مصمّمون على مناقشة هذه المسألة خلال اجتماعهم المقرر الشهر المقبل.

وتأثرت الأسواق هذا العام بالمخاوف من أن تؤدي إجراءات الاحتياطي الفدرالي والبنوك المركزية الأخرى، الرامية إلى مكافحة التضخم الذي وصل إلى مستويات تاريخية، إلى ركود.

- ارتفاع أسعار النفط وسط توقعات بشح الإمدادات مع اقتراب حظر الواردات الروسية

وكان يتوقع أن يرفع المسؤولون أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس للمرة الرابعة على التوالي الشهر المقبل، فيما كانت الرهانات تتزايد على خطوة أخرى مماثلة في ديسمبر المقبل.

وفي حين كان أداء معظم البورصات في كل أنحاء المنطقة جيدا، تأثرت أسواق الأسهم الصينية بالتعديل الوزاري على رأس الحكومة، وتراجعت بورصة هونغ كونغ أكثر من 4% فيما تراجعت شنغهاي نحو 1 %.

مخاوف من «صفر كوفيد»
وسلم شي جينبينغ الذي حصل في عطلة نهاية الأسبوع على فترة ولاية ثالثة مدتها خمس سنوات كرئيس للحزب الشيوعي الصيني، مناصب رئيسية لموالين له يدعمون استراتيجيته «صفر كوفيد»، لمحاربة الوباء والتي تفرض بموجبها عمليات إغلاق وتدابير صارمة أخرى.

لكن الانخفاض الحاد في النمو في ثاني أكبر اقتصاد في العالم نُسب إلى تلك السياسة الصحية، وفيما أظهرت البيانات الإثنين، أن النمو ارتفع أكثر من المتوقع في الربع الثالث، ما زال التوتر يسود بين المتداولين.

وفي أسواق العملات، كان الين يحوم حول 149 مقابل الدولار بعدما ارتفع إلى 145,65 في وقت سابق، وسط حديث عن تدخل السلطات لدعم العملة للمرة الثانية.

وقال مراقبون إنّ المسؤولين تدخلوا على الأرجح الجمعة، بعدما وصل الين إلى أدنى مستوياته أمام الدولار في 32 عاما وبلغ 151,93 للدولار الواحد، وجاء ذلك بعدما حذّرت وزارة المال بأنها تراقب التطورات على هذا الصعيد، وبعد خطوة مماثلة اتخذتها الشهر الماضي.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

قناة الوسط «WTV» تعلن الخريطة الكاملة لمباريات الدوري وكأس ليبيا عبر شاشتها

قناة الوسط «WTV» تعلن الخريطة الكاملة لمباريات الدوري وكأس ليبيا عبر شاشتها
3- التعليم المبكر في زمن الفدرالية

3- التعليم المبكر في زمن الفدرالية
3- التعليم المبكر في زمن الفدرالية

3- التعليم المبكر في زمن الفدرالية
«غرينبيس»: إعادة تدوير البلاستيك لا تزال «وهما»

«غرينبيس»: إعادة تدوير البلاستيك لا تزال «وهما»
غريبة بالنوتيلا في خطوات بسيطة

غريبة بالنوتيلا في خطوات بسيطة
قمصان رياضية وأسواق مفتوحة 24 ساعة.. سكان قطر يترقبون ازدهار أعمالهم خلال المونديال

قمصان رياضية وأسواق مفتوحة 24 ساعة.. سكان قطر يترقبون ازدهار أعمالهم خلال ...
جائزة الولايات المتحدة: فيرستابن يعادل رقم شوماخر وفيتل ويهدي ريد بول لقب الصانعين

جائزة الولايات المتحدة: فيرستابن يعادل رقم شوماخر وفيتل ويهدي ريد بول لقب ...
وجوه نساء الكنديين الأصليين تستعيد أوشامها

وجوه نساء الكنديين الأصليين تستعيد أوشامها
جونسون يعلن عدم ترشحه لرئاسة وزراء بريطانيا

جونسون يعلن عدم ترشحه لرئاسة وزراء بريطانيا
نيفيل يتضامن مع قرار إنهاء علاقة كريستيانو بـ«يونايتد».. قائلا: رحيله ضروري

نيفيل يتضامن مع قرار إنهاء علاقة كريستيانو بـ«يونايتد».. قائلا: رحيله ضروري
بعد أشهر من الجفاف.. سنة «كارثية» على المزارعين في الغرب الأميركي

بعد أشهر من الجفاف.. سنة «كارثية» على المزارعين في الغرب الأميركي
الإعلام الفرنسي يعكس الاهتمام الشعبي بالتحليل النفسي

الإعلام الفرنسي يعكس الاهتمام الشعبي بالتحليل النفسي
معاناة النازحين النيجيريين تتواصل بعد أسبوعين من الفيضانات.. «كل شيء مدمر»

معاناة النازحين النيجيريين تتواصل بعد أسبوعين من الفيضانات.. «كل شيء مدمر»
«أكلات ماجدة» (8): كيكة الكاربات البولندية

«أكلات ماجدة» (8): كيكة الكاربات البولندية
«فلوسنا»: ما هو دور الأجهزة الرقابية في ليبيا؟

«فلوسنا»: ما هو دور الأجهزة الرقابية في ليبيا؟
«نسخة إلى الرأي العام»: النيابة العامة تواجه الفساد.. أولوية المحاسبة ونجاعة التنفيذ؟

«نسخة إلى الرأي العام»: النيابة العامة تواجه الفساد.. أولوية المحاسبة ونجاعة ...
«تحقيقات»: المشروع الحلم

«تحقيقات»: المشروع الحلم
كاركارتير خيري - مشروع الطريق الدائري الثالث بمدينة طرابلس

كاركارتير خيري - مشروع الطريق الدائري الثالث بمدينة طرابلس
 المزيد من اقتصاد

تعليقات

عناوين ذات صلة
ولي العهد السعودي يطلق مبادرة لسلاسل التوريد العالمية ويسعى لجذب استثمارات بـ40 مليار ريال
ولي العهد السعودي يطلق مبادرة لسلاسل التوريد العالمية ويسعى لجذب ...
الرئيس التنفيذي لـ«شل» يحذر من قطر من تداعيات أزمة الطاقة على أوروبا
الرئيس التنفيذي لـ«شل» يحذر من قطر من تداعيات أزمة الطاقة على ...
بعد أشهر من الجفاف.. سنة «كارثية» على المزارعين في الغرب الأميركي
بعد أشهر من الجفاف.. سنة «كارثية» على المزارعين في الغرب الأميركي
صندوق النقد الدولي متشائم حيال وضع اقتصادات أوروبا خلال 2022 و2023
صندوق النقد الدولي متشائم حيال وضع اقتصادات أوروبا خلال 2022 ...
ترقب بدء إجراءات محاكمة المؤسسة المملوكة من عائلة ترامب في نيويورك
ترقب بدء إجراءات محاكمة المؤسسة المملوكة من عائلة ترامب في ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
إنجاز أكثر من 50% لأكبر خط أنابيب نفط في إفريقيا.. أين يقع وما هي عقبات المشروع؟
إنجاز أكثر من 50% لأكبر خط أنابيب نفط في إفريقيا.. أين يقع ......
ماسك يعيد إحياء صفقة «تويتر» بالسعر الأصلي
ماسك يعيد إحياء صفقة «تويتر» بالسعر الأصلي...
بايدن يعلن سحب كميات من احتياطي النفط الاستراتيجي ويدعو إلى زيادة الإنتاج في الولايات المتحدة
بايدن يعلن سحب كميات من احتياطي النفط الاستراتيجي ويدعو إلى ......
واشنطن تقدم مساعدة بقيمة مليوني دولار لكوبا بعد إعصار «إيان»
واشنطن تقدم مساعدة بقيمة مليوني دولار لكوبا بعد إعصار «إيان»...
بايدن يقرر الإفراج عن 15 مليون برميل نفط إضافي من الاحتياطي الاستراتيجي
بايدن يقرر الإفراج عن 15 مليون برميل نفط إضافي من الاحتياطي ......
المزيد
أوكرانيا تتهم روسيا بعرقلة التنفيذ الكامل لاتفاق الحبوب
أوكرانيا تتهم روسيا بعرقلة التنفيذ الكامل لاتفاق الحبوب...
انتعاش معظم البورصات الآسيوية وسط آمال بإبطاء الاحتياطي الفدرالي وتيرة رفع الفائدة
انتعاش معظم البورصات الآسيوية وسط آمال بإبطاء الاحتياطي ......
ارتفاع أسعار النفط وسط توقعات بشح الإمدادات مع اقتراب حظر الواردات الروسية
ارتفاع أسعار النفط وسط توقعات بشح الإمدادات مع اقتراب حظر ......
ترقب بدء إجراءات محاكمة المؤسسة المملوكة من عائلة ترامب في نيويورك
ترقب بدء إجراءات محاكمة المؤسسة المملوكة من عائلة ترامب في ......
صندوق النقد الدولي متشائم حيال وضع اقتصادات أوروبا خلال 2022 و2023
صندوق النقد الدولي متشائم حيال وضع اقتصادات أوروبا خلال 2022......
المزيد
المزيد من بوابة الوسط