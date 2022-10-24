ترقب بدء إجراءات محاكمة المؤسسة المملوكة من عائلة ترامب في نيويورك

القاهرة - بوابة الوسط

تواجه الشركة التي تملكها عائلة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب دفع غرامات محتملة تزيد على 1.5 مليون دولار في حال إدانتها بالاحتيال والتهرب الضريبي، خلال محاكمة في نيويورك من المقرر أن تبدأ الإثنين.

ويتهم مدعو مانهاتن منظمة ترامب التي يديرها حاليا النجلان الأكبران لترامب، دونالد جونيور وإريك ترامب، بإخفاء مبالغ دفعتها لبعض كبار مديريها التنفيذيين بين العامين 2005 و2021، حسب وكالة «فرانس برس».

وأحد هؤلاء المديرين، المدير المالي لفترة طويلة آلين ويسلبرغ، أقر في وقت سابق بالذنب في 15 تهمة بالاحتيال الضريبي، ومن المقرر أن يدلي بشهادته ضد شركته السابقة في إطار صفقة الإقرار بالذنب.

اعترافات ويسلبرغ تورط منظمة ترامب

وأقر الرجل البالغ 75 عاما وصديق عائلة ترامب، بأنه خطط مع الشركة للحصول على مزايا لم يصرح عنها، مثل شقة بدون إيجار في حي فخم في مانهاتن، وسيارات فاخرة له ولزوجته ورسوم دراسية لأحفاده في مدرسة خاصة.

ووفق صفقة الإقرار بالذنب، وافق ويسلبرغ على دفع نحو مليوني دولار بشكل غرامات وعقوبات وإكمال عقوبة بالسجن لمدة خمسة أشهر مقابل الإدلاء بشهادته خلال المحاكمة التي يبدأ اختيار هيئة المحلفين لها الإثنين.

وقال المدعي العام لمنطقة مانهاتن ألفين براغ في أغسطس إن «اتفاق الإقرار بالذنب يورط منظمة ترامب بشكل مباشر في مجموعة واسعة من النشاطات الجنائية ويطلب من ويسلبرغ تقديم شهادة بالغة الأهمية في المحاكمة المقبلة ضد الشركة». ورفض ويسلبرغ حتى الآن الإدلاء بشهادة تورط الرئيس السابق بشكل مباشر في المخطط المفترض.