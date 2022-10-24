Atwasat

ترقب بدء إجراءات محاكمة المؤسسة المملوكة من عائلة ترامب في نيويورك

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 24 أكتوبر 2022, 08:14 صباحا
ترقب بدء إجراءات محاكمة المؤسسة المملوكة من عائلة ترامب في نيويورك
الرئيس السابق دونالد ترامب خلال فعالية في أورلاندو بولاية فلوريدا، 26 فبراير 2022، (ا ف ب)
alwasat radio

تواجه الشركة التي تملكها عائلة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب دفع غرامات محتملة تزيد على 1.5 مليون دولار في حال إدانتها بالاحتيال والتهرب الضريبي، خلال محاكمة في نيويورك من المقرر أن تبدأ الإثنين.

ويتهم مدعو مانهاتن منظمة ترامب التي يديرها حاليا النجلان الأكبران لترامب، دونالد جونيور وإريك ترامب، بإخفاء مبالغ دفعتها لبعض كبار مديريها التنفيذيين بين العامين 2005 و2021، حسب وكالة «فرانس برس».

وأحد هؤلاء المديرين، المدير المالي لفترة طويلة آلين ويسلبرغ، أقر في وقت سابق بالذنب في 15 تهمة بالاحتيال الضريبي، ومن المقرر أن يدلي بشهادته ضد شركته السابقة في إطار صفقة الإقرار بالذنب.

اعترافات ويسلبرغ تورط منظمة ترامب
وأقر الرجل البالغ 75 عاما وصديق عائلة ترامب، بأنه خطط مع الشركة للحصول على مزايا لم يصرح عنها، مثل شقة بدون إيجار في حي فخم في مانهاتن، وسيارات فاخرة له ولزوجته ورسوم دراسية لأحفاده في مدرسة خاصة.

ووفق صفقة الإقرار بالذنب، وافق ويسلبرغ على دفع نحو مليوني دولار بشكل غرامات وعقوبات وإكمال عقوبة بالسجن لمدة خمسة أشهر مقابل الإدلاء بشهادته خلال المحاكمة التي يبدأ اختيار هيئة المحلفين لها الإثنين.

وقال المدعي العام لمنطقة مانهاتن ألفين براغ في أغسطس إن «اتفاق الإقرار بالذنب يورط منظمة ترامب بشكل مباشر في مجموعة واسعة من النشاطات الجنائية ويطلب من ويسلبرغ تقديم شهادة بالغة الأهمية في المحاكمة المقبلة ضد الشركة». ورفض ويسلبرغ حتى الآن الإدلاء بشهادة تورط الرئيس السابق بشكل مباشر في المخطط المفترض.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

نيفيل يتضامن مع قرار إنهاء علاقة كريستيانو بـ«يونايتد».. قائلا: رحيله ضروري

نيفيل يتضامن مع قرار إنهاء علاقة كريستيانو بـ«يونايتد».. قائلا: رحيله ضروري
بعد أشهر من الجفاف.. سنة «كارثية» على المزارعين في الغرب الأميركي

بعد أشهر من الجفاف.. سنة «كارثية» على المزارعين في الغرب الأميركي
الإعلام الفرنسي يعكس الاهتمام الشعبي بالتحليل النفسي

الإعلام الفرنسي يعكس الاهتمام الشعبي بالتحليل النفسي
معاناة النازحين النيجيريين تتواصل بعد أسبوعين من الفيضانات.. «كل شيء مدمر»

معاناة النازحين النيجيريين تتواصل بعد أسبوعين من الفيضانات.. «كل شيء مدمر»
«أكلات ماجدة» (8): كيكة الكاربات البولندية

«أكلات ماجدة» (8): كيكة الكاربات البولندية
«فلوسنا»: ما هو دور الأجهزة الرقابية في ليبيا؟

«فلوسنا»: ما هو دور الأجهزة الرقابية في ليبيا؟
«نسخة إلى الرأي العام»: النيابة العامة تواجه الفساد.. أولوية المحاسبة ونجاعة التنفيذ؟

«نسخة إلى الرأي العام»: النيابة العامة تواجه الفساد.. أولوية المحاسبة ونجاعة ...
«تحقيقات»: المشروع الحلم

«تحقيقات»: المشروع الحلم
كاركارتير خيري - مشروع الطريق الدائري الثالث بمدينة طرابلس

كاركارتير خيري - مشروع الطريق الدائري الثالث بمدينة طرابلس
مقتل طيارين اثنين إثر تحطم مقاتلة روسية في سيبيريا (شاهد)

مقتل طيارين اثنين إثر تحطم مقاتلة روسية في سيبيريا (شاهد)
«يأس» اقتصادي وسياسي يدفع نحو هجرة حملة المؤهلات من تركيا

«يأس» اقتصادي وسياسي يدفع نحو هجرة حملة المؤهلات من تركيا
ربع نهائي كأس ليبيا لكرة القدم ينطلق الثلاثاء بمواجهات كبيرة

ربع نهائي كأس ليبيا لكرة القدم ينطلق الثلاثاء بمواجهات كبيرة
بعد فوزه بولاية ثالثة على رأس الحزب الشيوعي الصيني.. من هو الرئيس الصيني شي جينبينغ؟

بعد فوزه بولاية ثالثة على رأس الحزب الشيوعي الصيني.. من هو الرئيس الصيني شي ...
ميلوني تتسلم منصبها على رأس الحكومة الإيطالية

ميلوني تتسلم منصبها على رأس الحكومة الإيطالية
رئيس الصين: العالم بحاجة إلينا

رئيس الصين: العالم بحاجة إلينا
بيان من مؤسسة «الوسط» حول حقوق النقل التلفزيوني للدوري الليبي الممتاز لموسم 2022-2023

بيان من مؤسسة «الوسط» حول حقوق النقل التلفزيوني للدوري الليبي الممتاز لموسم ...
شهود عيان لـ«بوابة الوسط»: قاتل أبيه في زناتة يطعن نفسه بعد طعن والدته وأخته

شهود عيان لـ«بوابة الوسط»: قاتل أبيه في زناتة يطعن نفسه بعد طعن والدته وأخته
رياح الحرب النووية تعود من جديد بعد ستين عاما على أزمة الصواريخ في كوبا

رياح الحرب النووية تعود من جديد بعد ستين عاما على أزمة الصواريخ في كوبا
 المزيد من اقتصاد

تعليقات

عناوين ذات صلة
وزير المال البريطاني السابق ريشي سوناك يعلن ترشحه لرئاسة الوزراء
وزير المال البريطاني السابق ريشي سوناك يعلن ترشحه لرئاسة الوزراء
«يأس» اقتصادي وسياسي يدفع نحو هجرة حملة المؤهلات من تركيا
«يأس» اقتصادي وسياسي يدفع نحو هجرة حملة المؤهلات من تركيا
ولي العهد السعودي يطلق مبادرة لسلاسل التوريد العالمية ويسعى لجذب استثمارات بـ40 مليار ريال
ولي العهد السعودي يطلق مبادرة لسلاسل التوريد العالمية ويسعى لجذب ...
الرئيس التنفيذي لـ«شل» يحذر من قطر من تداعيات أزمة الطاقة على أوروبا
الرئيس التنفيذي لـ«شل» يحذر من قطر من تداعيات أزمة الطاقة على ...
بعد أشهر من الجفاف.. سنة «كارثية» على المزارعين في الغرب الأميركي
بعد أشهر من الجفاف.. سنة «كارثية» على المزارعين في الغرب الأميركي
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
إنجاز أكثر من 50% لأكبر خط أنابيب نفط في إفريقيا.. أين يقع وما هي عقبات المشروع؟
إنجاز أكثر من 50% لأكبر خط أنابيب نفط في إفريقيا.. أين يقع ......
ماسك يعيد إحياء صفقة «تويتر» بالسعر الأصلي
ماسك يعيد إحياء صفقة «تويتر» بالسعر الأصلي...
بايدن يعلن سحب كميات من احتياطي النفط الاستراتيجي ويدعو إلى زيادة الإنتاج في الولايات المتحدة
بايدن يعلن سحب كميات من احتياطي النفط الاستراتيجي ويدعو إلى ......
واشنطن تقدم مساعدة بقيمة مليوني دولار لكوبا بعد إعصار «إيان»
واشنطن تقدم مساعدة بقيمة مليوني دولار لكوبا بعد إعصار «إيان»...
بايدن يقرر الإفراج عن 15 مليون برميل نفط إضافي من الاحتياطي الاستراتيجي
بايدن يقرر الإفراج عن 15 مليون برميل نفط إضافي من الاحتياطي ......
المزيد
ارتفاع أسعار النفط وسط توقعات بشح الإمدادات مع اقتراب حظر الواردات الروسية
ارتفاع أسعار النفط وسط توقعات بشح الإمدادات مع اقتراب حظر ......
ترقب بدء إجراءات محاكمة المؤسسة المملوكة من عائلة ترامب في نيويورك
ترقب بدء إجراءات محاكمة المؤسسة المملوكة من عائلة ترامب في ......
صندوق النقد الدولي متشائم حيال وضع اقتصادات أوروبا خلال 2022 و2023
صندوق النقد الدولي متشائم حيال وضع اقتصادات أوروبا خلال 2022......
بعد أشهر من الجفاف.. سنة «كارثية» على المزارعين في الغرب الأميركي
بعد أشهر من الجفاف.. سنة «كارثية» على المزارعين في الغرب ......
الرئيس التنفيذي لـ«شل» يحذر من قطر من تداعيات أزمة الطاقة على أوروبا
الرئيس التنفيذي لـ«شل» يحذر من قطر من تداعيات أزمة الطاقة ......
المزيد
المزيد من بوابة الوسط