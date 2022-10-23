بعد أشهر من الجفاف.. سنة «كارثية» على المزارعين في الغرب الأميركي

القاهرة - بوابة الوسط

من التدهور المتسارع في المردود الزراعي إلى التقاعس المتعمد عن حصاد الحقول، يكبّد الجفاف الناجم عن انحباس الأمطار عن ولايات الوسط الغربي الأميركي منذ أشهر، المزارعين فاتورة باهظة في منطقة زراعية أساسية في البلاد.

من أصل حوالى 1600 هكتار تتشكّل منها مزرعة عائلة تاكر في فينانغو بولاية نبراسكا الأميركية، «اقتصر الحصاد على حوالى 200» هكتار هذا العام، على ما توضح رايتشل تاكر. ويشمل ذلك محاصيل القمح بشكل أساسي، «لكنّ جزءاً كبيراً من الباقي تحمّص في الشمس».

الجفاف يجتذب أيضاً الجنادب

وقد اجتذب الجفاف أيضاً الجنادب التي شكّلت تهديداً على الزهور التي يزرعها آل تاكر أيضاً. وقد نجحت المزارعة في التخلص منها من خلال الاستعانة بحشرات من نوع السرعوف الأوروبي. وفيما يعاني الغرب الأميركي من حالة إجهاد مائي منذ سنوات، لم تشهد ولايات هذه المنطقة وضعاً مماثلاً منذ 2012.

وتقول رايتشل تاكر «الوضع أسوأ» مما كان عليه قبل عشر سنوات. كذلك، يلفت زوجها الذي كان جده مزارعاً أيضاً، إلى أن الوضع لم يكن «بهذا السوء منذ ثلاثينيات القرن العشرين». والمشكلة نفسها تُسجّل إلى الجنوب قليلاً، في سكوت سيتي غربي ولاية كنساس.

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ويوضح مارك رامزي، وهو سليل عائلة تعمل في الزراعة في المنطقة منذ نحو قرن، «كنت أتحدث إلى مزارعين أكبر سناً هذا الصباح. في السبعينات والثمانينات من العمر. وقالوا إنهم لم يروا أمراً كهذا من قبل. لذا فالوضع كارثي للغاية». ولم يشهد المزارع الأميركي على أمطار غزيرة منذ الأسبوع الأخير من يوليو. ويقول «خمسة سنتيمترات من المطر، هذا كل ما شهدناه هذا العام».

«الحفاظ على المعنويات»

ويشير ريكس بوكانان من هيئة المسح الجيولوجي في كنساس إلى أن الوضع الحالي «قد يكون مختلفاً قليلاً عن أعوام 2010 و2011 و2012»، إذ يبدو أن «المطر ينحبس بالكامل» في المرحلة الراهنة.

وقد أثّر الجفاف على ثلاثة محاصيل رئيسية في الولايات المتحدة، وهي القمح والذرة وفول الصويا، ما دفع بوزارة الزراعة الأميركية أخيراً إلى خفض توقعات إنتاجها بشكل كبير على المستوى الوطني.

وفي الوسط الغربي، إضافة إلى كنساس ونبراسكا، تضررت ولاية داكوتا الجنوبية بشدة من هذا الجفاف. وتوفّر هذه الولايات الثلاث، في الأوقات العادية، ثلث الإنتاج الأميركي من القمح الشتوي وربع إنتاج الذرة، وهي محاصيل في عز موسم الحصاد حالياً.

كانساس بدأت في زراعة الذرة في الستينيات والسبعينيات

وتطال خدمات الري 30% من أراضي مارك رامزي. وقد كان نصيب هذه الأراضي أفضل من البقية، شأنها في ذلك شأن الحقل الوحيد الذي يستفيد من هذه الخدمات لدى عائلة تاكر. لكنّ بعض الحقول لم توفر سوى خمسة أطنان من الذرة لكل هكتار، في حين أنها تنتج عادة أكثر من ضعف ذلك.

منذ أن بدأت كانساس في زراعة الذرة في الستينيات والسبعينيات من القرن الماضي، «حصل انخفاض كبير (في طبقة المياه الجوفية) في غرب الولاية»، حسب ريكس بوكانان. في بعض المناطق، يعيش المزارعون «أزمة حقيقية. لقد رأوا الآبار تجف. كان علينا العودة إلى الزراعة الجافة»، أي من دون الري.

كذلك، تخضع حقوق الضخ لقيود مشددة، ووفقاً للجيولوجي، اتفق المزارعون في بعض الأماكن على ترشيد استخدام المياه الجوفية، حتى لو كان ذلك يعني سحب كميات من المياه أقل بـ10% أو 20% من المسموح به.

ويستفيد مارك رامزي، مثل عائلة تاكر، من تأمين على المحاصيل يعوّض الخسائر الاستثنائية. لكنّ المزارع يحذّر مع ذلك من أن حلقة جفاف كتلك المسجلة عام 2022 من شأنها زيادة تكلفة التأمين التي كانت تشهد أصلاً تصاعداً بسبب ارتفاع أسعار السلع.

رطوبة التربة « مصدر قلق في الشتاء والربيع»

ويشير إلى أن التعويض «يغطي تكاليف الإنتاج، لذلك سنجدد المحاولة العام المقبل». لكن الأرض لم تستطع التزود بالمياه، كما يحدث عادة مع أمطار الخريف.

لذلك، فإن رطوبة التربة «ستكون مصدر قلق في الشتاء والربيع» أي خلال موسم الحصاد المقبل، «إذا لم تتغير الظروف»، وفق براين فوكس عالم المناخ في المركز الوطني لإدارة الجفاف، التابع لجامعة نبراسكا- لينكولن. غالباً ما يتم تجنب الخوض في موضوع الاحترار المناخي، الذي يُعتبر شأناً سياسياً ومثيراً للجدل في الولايات المتحدة.

ويقول ريكس بوكانان إنه على الرغم من كل شيء «الناس على دراية بتغير المناخ، وهذا واضح». كذلك، تقول رايتشل تاكر «في مثل هذه السنوات، نشعر بالقلق من معدل الانتحار» بين المزارعين، مضيفة «آمل أن يحافظ الجميع على المعنويات والأمل للعام المقبل».