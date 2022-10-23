ولي العهد السعودي يطلق مبادرة لسلاسل التوريد العالمية ويسعى لجذب استثمارات بـ40 مليار ريال

القاهرة - بوابة الوسط

أطلق ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، اليوم الأحد، مبادرة لسلاسل الإمداد العالمية، مستهدفًا جذب 40 مليار ريال سعودي (10.64 مليار دولار) من «الاستثمارات النوعية والصناعية والخدمية في سلاسل التوريد العالمية» إلى المملكة خلال السنتين الأوليين من إطلاق المبادرة.

وستشمل المبادرة تخصيص ميزانية حوافز، تقدر بنحو 10 مليارات ريال سعودي في شكل حوافز مالية وغير مالية لمستثمري سلاسل التوريد، وفق وكالة «رويترز».

بن سلمان رئيسا للوزراء في السعودية

والثلاثاء، عيّن العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز نجله ولي العهد الأمير محمد، في منصب رئيس الوزراء بدلًا عنه، حسبما جاء في أمر ملكي.

- تعيين محمد بن سلمان رئيسا لوزراء السعودية في مكان الملك

وقال الأمر الملكي، الذي نشرته وكالة الأنباء السعودية الحكومية، «يكون صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد، رئيسًا لمجلس الوزراء» بعدما كان نائبًا لرئيس المجلس، وهو الملك.

ومنذ 21 يونيو 2017، يشغل محمد بن سلمان منصب ولي العهد ونائبًا لرئيس مجلس الوزراء مع استمراره وزيرًا للدفاع، وذلك بعد إعفاء الأمير محمد بن نايف من منصبه بمرسوم ملكي.