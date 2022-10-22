مصر تبقي على أسعار الوقود المحلية دون تغيير

القاهرة - بوابة الوسط

قالت وزارة البترول المصرية في بيان اليوم، إن لجنة تسعير الوقود قررت في مراجعة ربع سنوية اليوم السبت، الإبقاء على أسعار الوقود المحلية دون تغيير.

وبذلك سيظل سعر البنزين 80 أوكتان عند 8 جنيهات (0.4098 دولار) و92 أوكتان عند 9.25 جنيه و95 أوكتان عند 10.75 جنيه للتر، وسيظل سعر الديزل عند 7.25 جنيه.

وقالت الوزارة في البيان إن القرار جاء بعد «دراسة الظروف الاقتصادية العالمية وتأثيرها على سوق النفط نتيجة تداعيات الحرب الروسية – الأوكرانية التى أدت إلي تذبذب أسعار خام برنت، وبعد مراجعة سعر الصرف».