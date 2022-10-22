ارتفاع الأسهم الأميركية بعد أنباء رفع الفائدة بنسبة أقل من المتوقع

القاهرة - بوابة الوسط

قفزت الأسهم الأميركية في نهاية أسبوع التداول يوم الجمعة بعد أن أفاد تقرير بأن مجلس الاحتياطي الاتحادي سيناقش على الأرجح رفع سعر الفائدة بنسبة أقل في ديسمبر المقبل.

وأثار هذا الاحتمال الآمال في أن البنك المركزي الأميركي قد يكون على وشك انتهاج سياسة نقدية أقل تشددا.

زيادة في رفع الفائدة لكن بأقل من المتوقع خلال ديسمبر

ووفقا لتقرير من وول ستريت جورنال، بدأ بعض مسؤولي مجلس الاحتياطي الاتحادي في التعبير عن رغبتهم في إبطاء وتيرة الزيادات قريبا مع وجود مؤشرات على خطط للموافقة على زيادة أقل مما كان متوقعا في ديسمبر، وفق وكالة «رويترز».

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ويتوقع محللون على نطاق واسع أن يقوم البنك المركزي الأميركي برفع أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس خلال اجتماعه في نوفمبر، وذلك للمرة الرابعة على التوالي.

الخوف من التضخم يعرض المركزي الأميركي لضغوط

وتعرضت الأسهم لضغوط هذا العام منذ أن عمل البنك المركزي على رفع أسعار الفائدة بهدف كبح جماح التضخم، مما زاد من المخاوف بشأن سقوط الاقتصاد في براثن الركود.

وزاد المؤشر داو جونز الصناعي 748.97 نقطة، أي 2.47%، إلى 31082.56 نقطة.

كما ارتفع المؤشر ستاندرد اند بورز 500 بواقع 86.97 نقطة، أي 2.37 %، إلى 3752.75 نقطة، وصعد المؤشر ناسداك المجمع 244.87 نقطة، أي 2.31 %، إلى 10859.72 نقطة.