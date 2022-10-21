مؤشرات اقتصادية مقلقة في المملكة المتحدة وسط أزمة سياسية ومالية حادة

القاهرة - بوابة الوسط

تتراكم المؤشرات السلبية في الاقتصاد البريطاني، وسط أزمة سياسية ومالية حادة، بين فوائد قياسية على الدين، وانهيار مبيعات التجزئة وتراجع الثقة.

وبلغت قيمة الفوائد على الدين البريطاني، 7,7 مليار جنيه إسترليني في سبتمبر الماضي، بزيادة 2,5 مليار عن العام السابق، وهو أعلى مبلغ يسدد منذ بدء إصدار هذه البيانات الشهرية عام 1997، بحسب وكالة «فرانس برس».

وعلق مكتب الإحصاءات الوطني في تقريره الشهري الجمعة، أنه منذ منتصف 2021 ازداد عبء الدين على الدولة «بشكل كبير، ليس بسبب ارتفاع الدين»، بل «إلى حد بعيد بسبب التضخم».

- الجنيه الإسترليني في أدنى مستوى مقابل الدولار

وازداد الاقتراض العام خارج المصارف بنسبة 2,2% بوتيرة سنوية، ليبلغ 20 مليار جنيه إسترليني في سبتمبر، وهو أعلى مستوى يسجل منذ بدء إصدار هذه البيانات قبل ثلاثين عاما، باستثناء الرقم القياسي خلال أزمة وباء كوفيد-19.

أما الدين العام، فبلغ خارج البنوك العامة 2450,2 مليار جنيه إسترليني في نهاية سبتمبر، ما يمثل 98% من إجمالي الناتج المحلي وزيادة بـ2,5 نقطة مئوية من إجمالي الناتج المحلي عن مستواه قبل عام.

قرارات صعبة لحماية حسابات الدولة

وحذر وزير المالية جيريمي هانت بأنه «لإرساء الاستقرار في الأسواق، قلت بوضوح إنه سيتم اتخاذ قرارات صعبة لحماية»، حسابات الدولة.

وعند تعيينه قبل أسبوع بشكل طارئ في مواجهة الفوضى التي عمت الأسواق عند طرح سلفه «ميزانية مصغرة»، ألغى جيريمي هانت، فورا، جميع الإجراءات الضريبية المكلفة وغير المموَّلة التي قوضت الاقتصاد.

وسيطرح في31 أكتوبر الحالي، خطة متوسطة الأمد من المتوقع أن تتضمن تخفيضات في الإنفاق العام وزيادات محتملة في الضرائب، ما يتعارض كليا مع الوعود التي قطعتها رئيسة الوزراء ليز تراس التي لم تبق في منصبها سوى لفترة عابرة، قبل أن تضطر إلى الاستقالة الخميس في مواجهة انهيار حكومتها.

ويتصاعد الضغط بصورة خاصة لزيادة الضريبة على أرباح شركات الطاقة، كما تتحدث الصحافة البريطانية عن احتمال فرض ضرائب على المصارف التي تستفيد من ارتفاع معدلات الفائدة.

غير أنه من غير المعروف، ما إذا سيتم اعتماد خطة جيريمي هانت، إذ ليس من المؤكد أن يحتفظ بمنصبه في الحكومة المقبلة.

ولا تقتصر متاعب المملكة المتحدة على الركود السياسي، بل يشهد البلد أيضا عاصفة اقتصادية مع جمود في النشاط وتضخم يزيد عن 10%، وهو الأعلى بين دول مجموعة السبع، وأزمة الطاقة والفقر الذي بات يطال ملايين البريطانيين.

وينعكس كل ذلك على الاستهلاك إذ تراجعت مبيعات التجزئة بنسبة 1,4% في سبتمبر بالمقارنة مع أغسطس، مواصلة تراجعها المتواصل منذ أشهر.

وأوضح مكتب الإحصاءات الوطني أن التراجع في سبتمبر، ليس ناتجا عن ارتفاع كلفة المعيشة فحسب، بل كذلك عن وطأة يوم العطلة الوطنية في جنازة الملكة إليزابيث الثانية الشهر الماضي، مع إغلاق العديد من المحلات التجارية، كذلك يفيد مؤشر «جي إف كاي» للثقة إلى تراجع معنويات المستهلكين.

وبعدما ارتفعت قيمة الجنيه الإسترليني، أمس الخميس، عند إعلان استقالة ليز تراس، عادت وتراجعت الجمعة إلى 1,1196 دولار قرابة الساعة 7,45 ت غ، ما يعني خسارة 0,33% من قيمتها.

ريبة عند المستثمرين

ويعكس مستواها المتدني تاريخيا، مقابل ارتفاع عائدات الديون الطويلة الأمد في السوق الجمعة ريبة المستثمرين.

وارتفعت كلفة دين الدولة لثلاثين عاما إلى 4,022% قرابة الساعة 7,45 ت غ، متخطية مرة جديدة عتبة 4%، بعدما كانت أعلى بقليل من 1% في أواخر 2021.

وكانت هذه النسبة ارتفعت إلى أكثر من 5% نتيجة طرح «الميزانية المصغّرة»، ما أضرّ بالأصول التي تملكها صناديق التقاعد وأرغم بنك إنكلترا على التدخل لمنع حدوث أزمة مالية.

وقال المحلل لدى «إنتر أكتيف إنفستور» ريتشارد هانتر، أن «البلبلة السياسية وتغيير الموقف بشأن الميزانية أضرا بثقة» المستثمرين الدوليين في البلد.

وتضاف الأرقام الصادرة الجمعة إلى هذا المشهد المقلق، وتكشف عن صعوبة مهمة الحكومة المقبلة.