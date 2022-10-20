فرنسا توافق أخيرا على خط لأنابيب الغاز يربطها بالبرتغال وإسبانيا

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز أن بلاده إلى جانب كل من فرنسا والبرتغال اتفقت على بناء خط أنابيب للطاقة يربط شبه الجزيرة الايبيرية ببقية أوروبا، في إحياء لمشروع طالما عارضته باريس، حسب وكالة «فرانس برس».

ويستبدل المشروع الجديد الذي أطلق عليه سانشيز اسم «ممر الطاقة الخضراء» مشروعا سابقا يحمل اسم «ميدكات» ظهر قبل نحو عقد ولكن جرى التخلي عنه في العام 2019 بسبب قضايا تنظيمية وتمويلية.

الحرب الروسية تحيي الاهتمام بنقل الإمدادات من إسبانيا لبقية أوروبا

ومع وقف روسيا تسليم الغاز إلى معظم أوروبا ردا على العقوبات المفروضة عليها بسبب غزوها أوكرانيا، عاد الاهتمام بإنشاء رابط لنقل الإمدادات من إسبانيا إلى بقية القارة.

كما ضغط ارتفاع أسعار موارد الطاقة على مدريد بشدة لإحياء المشروع بدعم كامل من برلين التي انقطعت إمدادات الغاز عنها عبر خط «نورد ستريم».

وقال سانشيز لدى وصوله الى بروكسل لحضور قمة للاتحاد الأوروبي حول الطاقة «اتفقنا على مشروع جديد يسمى ممر الطاقة الخضراء لربط شبه الجزيرة الايبيرية بفرنسا، وبالتالي بسوق الطاقة الأوروبية بين برشلونة ومرسيليا».

وأضاف سانشيز إن خط الأنابيب سينقل الهيدروجين والغاز خلال فترة انتقالية تحتاج إليها سوق الطاقة الأوروبية.

6 محطات للغاز في إسبانيا

وتملك إسبانيا ست محطات للغاز الطبيعي المسال لمعالجة الغاز الذي يصل عن طريق البحر، فيما قد يساعد المشروع الجديد الاتحاد الأوروبي على تعزيز وارداته مع خطوط ربط أفضل.

وحاليا ليس لدى اسبانيا سوى رابطين منخفضي السعة مع شبكة الغاز الفرنسية المتصلة بباقي أوروبا.