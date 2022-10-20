ارتفاع أسعار الطاقة يرهق أوروبا.. وقادة «الاتحاد» يجتمعون لإيجاد مخرج

القاهرة - بوابة الوسط

يجتمع قادة الاتحاد الأوروبي اليوم الخميس وغدا الجمعة في العاصمة البلجيكية بروكسل، لمحاولة تجاوز انقساماتهم والتوصل إلى استجابة مشتركة للارتفاع الهائل في أسعار الطاقة الذي بات يتسبب باضطرابات اجتماعية.

وأدت الحرب في أوكرانيا والعقوبات المفروضة على روسيا إلى صدمة على صعيد أسعار النفط والغاز والكهرباء. لكن أوروبا تتحرك ببطء منذ اندلاع الحرب في فبراير الماضي، بسبب المصالح المتعارضة أحيانا للدول الأعضاء، بحسب وكالة «فرانس برس».

احتجاجات الغلاء تضرب أوروبا

إلا أن الوضع يتطلب تحركا سريعا، إذ تخشى آلاف الشركات الأوروبية على استمراريتها بسبب المنافسة من الولايات المتحدة وآسيا، حيث ظلت الأسعار أقل ارتفاعا. وفي ألمانيا وفرنسا وقعت تظاهرات ضمت آلاف الأشخاص احتجاجا على غلاء المعيشة.

وتوقع دبلوماسيون أن تكون المناقشات طويلة بين قادة الدول والحكومات المجتمعين.

وانتقدت وزيرة الانتقال البيئي في إسبانيا تيريسا ريبيرا صراحة عمل المفوضية الأوروبية.

وقالت في مقابلة مع الوكالة الفرنسية إن «الاقتراحات لا تزال خجولة بعض الشيء لا نزال نفتقر إلى إجراءات ملموسة على غالبية المسائل. لقد بذل جهد فعلي منذ سنة (...) لكن من المؤسف جدا أن نرى إلى أي درجة استجابة أوروبا للتحدي الذي نواجهه، بطيئة».



اتهام رئيسة المفوضية الأوروبية بالانحياز لبرلين

وخلال قمة براغ الأخيرة في مطلع أكتوبر الجاري، حمل قادة عدة على رئيسة المفوضة الأوروبية أورسولا فون دير لايين. اتهمها رئيس الحكومة البولندي ماتيوش كورافيتشي خصوصا بتمثيل المصالح الألمانية.



وقال الإيطالي ماريو دراغي إن سبعة أشهر من التأخر تسبب لنا ركودا؛ إلا أن رئيسة المفوضية الأوروبية تواجه انقسامات بين الدول السبع والعشرين التي تعتمد مزيجا مختلفا من مصادر الطاقة، فبعضها يعتمد على النووي وأخرى على الغاز أو حتى الفحم لانتاج الكهرباء.



انقسام حول تحديد سقف لسعر الغاز

وتنقسم هذه الدول أيضا حول مسألة تحديد سقف لسعر الغاز المستخدم لانتاج الكهرباء. وتطبق آلية كهذه في إسبانيا والبرتغال حيث سمحت بتراجع الأسعار.



وتطالب دول عدة مثل فرنسا بتوسيع هذه الآلية لتصبح على مستوى الاتحاد الأوروبي.



إلا أن ألمانيا تعارض ذلك فضلا عن دول شمالية عدة من بينها الدنمارك وهولندا المتحفظة على تدخل السلطات بالأسواق. وترى برلين أن تخفيض الأسعار اصطناعيا يضر بهدف الاقتصاد في استخدام الطاقة ويدفع إلى مزيد من الاستهلاك.



ألمانيا تريد التعاون مع كوريا الجنوبية واليابان

وقال المستشار الألماني أولاف شولتس، اليوم الخميس إن وضع سقف لأسعار الغاز لا يمكن أن ينجح إلا من خلال تعاون وثيق مع شركاء من خارج الاتحاد الأوروبي مثل كوريا الجنوبية واليابان.

وأضاف في حديث أمام النواب قبل بدء قمة الاتحاد الأوروبي إن وضع سقف الأسعار يحمل مخاطر قيام المنتجين ببيع غازهم في مكان آخر، «وسينتهي بنا الأمر نحن الأوروبيين مع كمية أقل من الغاز بدلا من المزيد منها».

وتطالب مسودة نتائج القمة المفوضية باعداد اقتراح حول هذه الآلية.

وقالت فون دير لايين أمس الأربعاء إن النمط الإسباني والبرتغالي «يستحق أن يُدرس. لا تزال بعض المسائل عالقة لكني لا أريد إهمال أي احتمال».

شراء مشترك للغاز. هل يكون طوق نجاة؟

وفصلت فون دير لايين خلال الأسبوع الداري اقتراحات أخرى من بينها تنظيم شراء الغاز بشكل مشترك، وقواعد جديدة في محاولة لفرض تقاسم الغاز في أوروبا لمساعدة الدول التي تواجه صعوبات أو إصلاح مؤشر السوق الغازية (بورصة الغاز الأوروبية) الني تستخدم مرجعا في التعاملات.

وقال دبلوماسي أوروبي إن «ثمة تقدم لكن من دون حصول اختراق كبير، الأولوليات مختلفة. ألمانيا تفضل أمن الامدادات لأنها قادرة على تحمل أسعار مرتفعة لكن الكثير من الدول لا يمكنها مواجهة الكلفة».