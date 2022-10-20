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تخفيض الفائدة في تركيا للشهر الثالث

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 20 أكتوبر 2022, 01:50 مساء
تخفيض الفائدة في تركيا للشهر الثالث
البنك المركزي التركي. (الإنترنت)
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خفض البنك المركزي التركي، الخميس، سعر الفائدة للشهر الثالث على التوالي رغم تراجع قيمة الليرة وارتفاع معدل التضخم السنوي إلى أكثر من 83%.

وقال البنك المركزي التركي إنه خفض سعر إعادة الشراء بسعر الفائدة «ريبو» لأسبوع واحد إلى 10.5% من 12%، وقال إن الارتفاع في مؤشر أسعار الاستهلاك «مدفوعة بالآثار المتأخرة وغير المباشرة لارتفاع تكاليف الطاقة»، وفق وكالة «فرانس برس».

إردوغان يتعهد بخفض الفائدة «طالما بقى في السلطة»
ويأتي القرار مباشرة بعدما قال الرئيس رجب طيب إردوغان إن البنك المركزي سيواصل خفض سعر الفائدة كل شهر «طالما أنا في السلطة». ويريد إردوغان خفض سعر الفائدة لتصبح أقل من 10% بحلول نهاية العام مع إعطائه الأولوية للنمو الاقتصادي قبل ثمانية أشهر من الانتخابات العامة.

وقد أصر صانعو القرار الأتراك على اتباع هذا النموذج الاقتصادي غير التقليدي في مواجهة التضخم الحاد. ووصف إردوغان المعارض الصريح لارتفاع تكاليف الاقتراض، أسعار الفائدة المرتفعة بأنها «عدوّه الأكبر».

وفي وقت سابق من هذا الشهر، تعهد أنه طالما أنه في السلطة «ستستمر الفائدة في التراجع مع كل يوم يمر وكل أسبوع يمر وكل شهر يمر». ونتيجة لذلك، تستمر الليرة التركية في فقدان قيمتها مقابل الدولار الأميركي وقد انخفضت بنسبة 28% منذ يناير.

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