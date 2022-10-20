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تعليق إضراب المخابز في تونس بعد اتفاق مع الحكومة

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 20 أكتوبر 2022, 01:04 مساء
تعليق إضراب المخابز في تونس بعد اتفاق مع الحكومة
تونسي يسير أمام مخبز مغلق. (الإنترنت)
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علق نحو 3200 مخبز إضرابا مفتوحا في تونس لمطالبة الحكومة بسداد مستحقات مالية للعام 2021 مقابل إعداد الخبز، وفقا لنقابة أصحاب المخابز التي طلبت تسديد مستحقات 14 شهرا.

وأفاد رئيس الغرفة محمد بوعنان، وكالة «فرانس برس» بأنه جرى الاتفاق مع الحكومة على تعليق الإضراب بعد منحهم مستحقات أربعة أشهر أي ما يعادل 75 مليون دينار ( نحو 23.5 مليون يورو).

وأكدت النقابة في وقت سابق أن 95% من المخابز المستفيدة من عمليات دعم الخبز من الحكومة أغلقت أبوابها، الأربعاء. ونفذ عدد من أصحاب المخابز احتجاجا في مقر منظمة الأعراف في العاصمة تونس. وقال نجيب المحمدي صاحب مخبز في محافظة نابل (شرق) ويشغل ستة عمّال «14 شهرا ونحن ندفع من عندنا من أجل صنع الخبز. لم نعد نتحمل».

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نقص السكر والحليب في تونس
وواصل نحو 1200 مخبز منتشر في كامل البلاد غير معني بدعم الحكومة عمله. تفتقد تونس بشكل يكاد يكون شهريًا بعض المواد الغذائية الأساسية كالسكر والحليب. والأسبوع الماضي، شهدت عمليات التزويد بالوقود اضطرابا كبيرا داخل المحطات تواصل مدى خمسة أيام.

وتشهد تونس أزمة اقتصادية متواصلة منذ سنوات وأعلن صندوق النقد الدولي، السبت، توصله لاتفاق على مستوى الخبراء مع السلطات التونسية لمنحها قرضا بقيمة 1.9 مليار دولار على 48 شهرا في انتظار موافقة نهائية يجرى إقرارها في ديسمبر المقبل.

ومقابل القرض، تتعهد الحكومة التونسية بتنفيذ حزمة من الإصلاحات أهمها مراجعة سياسة الدعم ومنحه لمستحقيه فضلا عن إعادة هيكلة الشركات الحكومية.

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