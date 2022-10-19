Atwasat

بعد إضراب استمر ثلاثة أسابيع.. تصدع في تحرك عمال مصافي «توتال» في فرنسا

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 19 أكتوبر 2022, 09:54 مساء
بعد إضراب استمر ثلاثة أسابيع.. تصدع في تحرك عمال مصافي «توتال» في فرنسا
العمال المضربين الفرنسيين لدى توتال إينيرجيز. (الإنترنت)
alwasat radio

بعد إضراب مستمر منذ ثلاثة أسابيع، بدأت تطرأ تصدعات على تحرك المضربين الفرنسيين لدى توتال إينيرجيز مع وقف التحرك في إحدى المصافي الأربعاء واستمراره في مواقع أخرى، ما يعني استمرار مشكلة التزود بالوقود.

عُلق الإضراب في مصفاة دونج في غرب البلاد وفق «الاتحاد العام للعمل» (سي جي تي) لكنه مستمر في أربعة مواقع أخرى ولا سيما في مارديك في الشمال، وفق «فرانس برس».

قالت الممثلة كورين ماسييرو وهي من شمال فرنسا وجاءت لدعم المضربين «إنهم لا يستسلمون. إذا تمكنوا من فعل شيء ما، فسيبعث ذلك بإشارة كبيرة إلى جميع أنحاء فرنسا». وقدمت مع زملائها الكوميديين مسرحية هزلية تنتقد الرأسمالية والشركات متعددة الجنسيات.

زيادة الأجور على خلفية التضخم المرتفع والأرباح الفائقة
وقال بنجامين تانج من الاتحاد العام للعمل «نأمل أن تهتم الإدارة بمطالب المضربين لإنهاء المواجهة». وكان الاتحاد وراء حركة الإضراب التي بدأت في 27 سبتمبر للمطالبة بزيادة الأجور على خلفية التضخم المرتفع والأرباح الفائقة التي حققتها توتال إينرجيز، مع ارتفاع الأسعار المرتبط بشكل خاص بالحرب في أوكرانيا.

-  عمال مصافي «توتال إنيرجيز» الفرنسية يواصلون الإضرابات في خمسة مواقع
-  باريس تنتفض ضد «غلاء المعيشة».. ودعوة لـ«إضراب عام» غدا

وسُجل تحرك لدى شركة إسو-إكسوموبيل قبل توقفه الأسبوع الماضي بعد إبرام اتفاق حول الأجور. وأعلن الاتحاد العام للعمل الأربعاء أنه اقترح «بروتوكولًا لإنهاء المواجهة» على إدارة توتال إينيرجيز التي رفضت الاقتراح. لكن توتال إينيرجيز لم تؤكد ذلك.

دعا الاقتراح إلى «مفاوضات حول التوظيف والاستثمارات»، وإلى «مفاوضات محلية حول القضايا المحددة التي أثارها المضربون»، وكذلك «ضمانات بشأن عدم اللجوء إلى القمع تجاه المضربين»، كما أوضح  إيريك سيليني، المنسق الوطني للاتحاد لدى الشركة.

ضغوط على الحكومة
على الرغم من ذلك، قال بيدرو أفونسو ممثل الاتحاد في موقع فيزين في وسط شرق فرنسا إن الإدارة العامة أشارت إلى أنها تريد إعادة إجراء «كل المفاوضات محليًا» وأضاف أنها «لن تعوق الإدارات المحلية من التفاوض بشأن المطالب المحلية للمضربين في جميع المواقع الفرنسية التابعة لشركة توتال إينيرجيز».

في غضون ذلك، أدى تمديد التحرك في أربع مصاف و/أو مستودعات وقود للمجموعة إلى إثارة مخاوف جديدة بشأن مشكلة النقص في البنزين قبل أيام قليلة من عطلة رسمية.

في مواجهة نقص الوقود، بدأ الفرنسيون في إلغاء إجازاتهم ما يضعف الموسم الذي ينتظره قطاع السياحة. والأربعاء، كانت 20.3% من محطات الوقود - مقارنة بما يقرب من الثلث في نهاية الأسبوع الماضي - ما زالت تعاني نقصا في البنزين أو الديزل، وفقاً لوزارة انتقال الطاقة.

الوضع مستمر في التحسن بشكل ملحوظ
وقالت رئيسة الوزراء إليزابيت بورن إن «الوضع مستمر في التحسن بشكل ملحوظ... أعلم أن الوضع ما زال صعبًا بالنسبة للعديد من مواطنينا، لكن لدينا زخم وأريد أن أدعو الموظفين المضربين مرة أخرى إلى العودة إلى العمل».

قبل أيام قليلة من الإجازة، يتزايد الضغط على الحكومة. وأكدت وزيرة انتقال الطاقة أنييس بانييه-روناشيه متوجهة إلى الفرنسيين بقولها «إننا نفعل كل شيء حتى تتمكنوا من أن تذهبوا في إجازتكم مطمئنين». لتوفير الوقود، أعادت الحكومة فتح مواقع مغلقة وآخرها موقع فيزين الأربعاء.

كما دعت الحكومة الرئيس التنفيذي لشركة توتال إينيرجيز إلى العمل «بجدية» لحل النزاع الاجتماعي في المجموعة بعد أن اشتكى الثلاثاء من كثرة تكرار أن راتبه ارتفع بنسبة 52% العام  الماضي مؤكدا أنه ما زال أدنى من نظرائه الأوروبيين والأميركيين.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

انتهت عبر قناة الوسط «WTV»: الأولمبي والاتحاد

انتهت عبر قناة الوسط «WTV»: الأولمبي والاتحاد
انتهت عبر قناة الوسط: الصداقة والأهلي بنغازي

انتهت عبر قناة الوسط: الصداقة والأهلي بنغازي
«بوابة الوسط» تستعرض خريطة جولة الدوري الليبي الممتاز الأولى

«بوابة الوسط» تستعرض خريطة جولة الدوري الليبي الممتاز الأولى
وزير الدفاع الإيطالي في النيجر: دعم ضد الإرهاب.. ودور أمني بمنطقة الساحل

وزير الدفاع الإيطالي في النيجر: دعم ضد الإرهاب.. ودور أمني بمنطقة الساحل
في جنوب أفريقيا.. شواطئ بيضاء تشوهها مشاريع التعدين

في جنوب أفريقيا.. شواطئ بيضاء تشوهها مشاريع التعدين
تحسين التعاون بشأن أدوية السرطان يجنب العالم 1.5 مليون وفاة

تحسين التعاون بشأن أدوية السرطان يجنب العالم 1.5 مليون وفاة
أسامة الطالب يفوز على زقطة وينفرد بصدارة «شطرنج طرابلس»

أسامة الطالب يفوز على زقطة وينفرد بصدارة «شطرنج طرابلس»
أوكرانيا: تدمير 223 مسيرة إيرانية الصنع منذ سبتمبر

أوكرانيا: تدمير 223 مسيرة إيرانية الصنع منذ سبتمبر
«أكلات ماجدة» (7): أكلة الكباب في الفرن من المطبخ الأفغاني

«أكلات ماجدة» (7): أكلة الكباب في الفرن من المطبخ الأفغاني
«فلوسنا»: هل الوقت مناسب لتغيير سعر الصرف؟

«فلوسنا»: هل الوقت مناسب لتغيير سعر الصرف؟
«هذا المساء»: بين الجزائر والقاهرة.. صراع على الجارة أم ترتيبات توافق؟

«هذا المساء»: بين الجزائر والقاهرة.. صراع على الجارة أم ترتيبات توافق؟
دراسة: التغير المناخي يهدد مليار طفل حول العالم

دراسة: التغير المناخي يهدد مليار طفل حول العالم
نسبة الطلاق ترتفع في العراق لكن «وصمة العار» تلاحق النساء فقط

نسبة الطلاق ترتفع في العراق لكن «وصمة العار» تلاحق النساء فقط
وزير الدفاع الإستوني: روسيا ستحتاج عامين على الأقل لإعادة بناء جيشها

وزير الدفاع الإستوني: روسيا ستحتاج عامين على الأقل لإعادة بناء جيشها
قناة الوسط «WTV» تحصل على الحقوق الحصرية لنقل الدوري بالشراكة مع «ليبيا الرياضية»

قناة الوسط «WTV» تحصل على الحقوق الحصرية لنقل الدوري بالشراكة مع «ليبيا ...
بايدن يقرر الإفراج عن 15 مليون برميل نفط إضافي من الاحتياطي الاستراتيجي

بايدن يقرر الإفراج عن 15 مليون برميل نفط إضافي من الاحتياطي الاستراتيجي
حبس موظف بمصرف التجارة والتنمية بنغازي بتهمة اختلاس 12 مليون دينار

حبس موظف بمصرف التجارة والتنمية بنغازي بتهمة اختلاس 12 مليون دينار
المنتخب الوطني للشباب يفرط في فوز مستحق أمام الجزائر

المنتخب الوطني للشباب يفرط في فوز مستحق أمام الجزائر
 المزيد من اقتصاد

تعليقات

عناوين ذات صلة
واشنطن تقدم مساعدة بقيمة مليوني دولار لكوبا بعد إعصار «إيان»
واشنطن تقدم مساعدة بقيمة مليوني دولار لكوبا بعد إعصار «إيان»
التضخم يسجل أعلى نسبة في بريطانيا منذ 40 عاما
التضخم يسجل أعلى نسبة في بريطانيا منذ 40 عاما
في جنوب أفريقيا.. شواطئ بيضاء تشوهها مشاريع التعدين
في جنوب أفريقيا.. شواطئ بيضاء تشوهها مشاريع التعدين
لتعزيز الاقتصاد..المغرب يطلق صندوقا استثماريا برأسمال 4.1 مليار يورو
لتعزيز الاقتصاد..المغرب يطلق صندوقا استثماريا برأسمال 4.1 مليار ...
بسبب مستحقات متأخرة.. المخابز في تونس تدخل إضرابا جزئيا
بسبب مستحقات متأخرة.. المخابز في تونس تدخل إضرابا جزئيا
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
رئيسة وزراء بريطانيا تقر بأنه كان عليها «أن تعد بشكل أفضل» لخطة التخفيض الضريبي
رئيسة وزراء بريطانيا تقر بأنه كان عليها «أن تعد بشكل أفضل» ......
ماسك يعيد إحياء صفقة «تويتر» بالسعر الأصلي
ماسك يعيد إحياء صفقة «تويتر» بالسعر الأصلي...
إنجاز أكثر من 50% لأكبر خط أنابيب نفط في إفريقيا.. أين يقع وما هي عقبات المشروع؟
إنجاز أكثر من 50% لأكبر خط أنابيب نفط في إفريقيا.. أين يقع ......
الحكومة البريطانية تعود عن قرارها خفض ضريبة الدخل على الأثرياء
الحكومة البريطانية تعود عن قرارها خفض ضريبة الدخل على ......
ألمانيا تخصص 200 مليار يورو لتحديد سقف لأسعار الطاقة
ألمانيا تخصص 200 مليار يورو لتحديد سقف لأسعار الطاقة...
المزيد
بعد إضراب استمر ثلاثة أسابيع.. تصدع في تحرك عمال مصافي «توتال» في فرنسا
بعد إضراب استمر ثلاثة أسابيع.. تصدع في تحرك عمال مصافي ......
بايدن يعلن سحب كميات من احتياطي النفط الاستراتيجي ويدعو إلى زيادة الإنتاج في الولايات المتحدة
بايدن يعلن سحب كميات من احتياطي النفط الاستراتيجي ويدعو إلى ......
مدير «لافارج» السابق يرد على تهم دعم «داعش» في سورية
مدير «لافارج» السابق يرد على تهم دعم «داعش» في سورية...
بسبب مستحقات متأخرة.. المخابز في تونس تدخل إضرابا جزئيا
بسبب مستحقات متأخرة.. المخابز في تونس تدخل إضرابا جزئيا...
لتعزيز الاقتصاد..المغرب يطلق صندوقا استثماريا برأسمال 4.1 مليار يورو
لتعزيز الاقتصاد..المغرب يطلق صندوقا استثماريا برأسمال 4.1 ......
المزيد
المزيد من بوابة الوسط