Atwasat

بسبب مستحقات متأخرة.. المخابز في تونس تدخل إضرابا جزئيا

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 19 أكتوبر 2022, 02:47 مساء
بسبب مستحقات متأخرة.. المخابز في تونس تدخل إضرابا جزئيا
أنصار الحزب الدستوري الحر التونسي يلوحون بالأعلام الوطنية ويرفعون لافتات خلال مظاهرة ضد الرئيس قيس سعيد في العاصمة تونس، 15 أكتوبر 2022. (أ ف ب)
alwasat radio

دخل نحو 3200 مخبز في إضراب مفتوح في تونس لمطالبة الحكومة بسداد مستحقات مالية للعام 2021 مقابل إعداد الخبز، وفقا لنقابة أصحاب المخابز.

وتطلب الغرفة الوطنية لأصحاب المخابر «تسديد مستحقات 14 شهرا مقابل دعم صناعة الخبز»، وفقا لتصريحات صحافية لأحد المسؤولين في هذه النقابة. وأكدت النقابة أن 95% من المخابز المستفيدة من عمليات دعم الخبز من الحكومة أغلقت أبوابها، الأربعاء، وستواصل التوقف عن العمل إلى حين التوصل إلى اتفاق، وفق وكالة «فرانس برس».

ويفترض أن تستفيد هذه المخابز من دعم مالي حكومي لكن السلطات لم تسدد لأصحابها منذ 2021 المبلغ المقدر بنحو 250 مليون دينار (نحو 78 مليون يورو). ونفذ عدد من أصحاب المخابز احتجاجا في مقر منظمة الأعراف في العاصمة تونس.

- المعارضة التونسية تتظاهر ضد سياسة الرئيس قيس سعيّد وتدهور الوضع الاقتصادي
- اتحاد الشغل التونسي يرفض خيارات الحكومة «المؤلمة» في مفاوضاتها مع صندوق النقد
- نقص المواد الأساسية يعصف بقطاع الصناعات الغذائية في تونس

نقص مواد غذائية في تونس
وقال نجيب المحمدي صاحب مخبز في محافظة نابل (شرق) ويشغل ستة عمّال لوكالة «فرانس برس»: «14 شهرا ونحن ندفع من عندنا من أجل صنع الخبز. لم نعد نتحمل». ويواصل نحو 1200 مخبز منتشرة في كامل البلاد غير معنية بدعم الحكومة عملها.

وتفتقد تونس بشكل يكاد يكون شهريا بعض المواد الغذائية الأساسية كالسكر والحليب. والأسبوع الماضي، شهدت عمليات التزويد بالوقود اضطرابا كبيرا داخل المحطات تواصل على أمتداد خمسة أيام.

وتشهد تونس أزمة اقتصادية متواصلة منذ سنوات وأعلن صندوق النقد الدولي، السبت، توصله لاتفاق على مستوى الخبراء مع السلطات التونسية لمنحها قرضا بقيمة 1.9 مليار دولار على 48 شهرا في انتظار موافقة نهاية يجرى إقرارها في ديسمبر المقبل. ومقابل القرض، تتعهد الحكومة التونسية بتنفيذ حزمة من الإصلاحات أهمها مراجعة سياسة الدعم ومنحه لمستحقيه، فضلا عن إعادة هيكلة الشركات الحكومية.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

شاهد الشوط الثاني لمباراة الأولمبي والاتحاد عبر قناة الوسط «WTV»

شاهد الشوط الثاني لمباراة الأولمبي والاتحاد عبر قناة الوسط «WTV»
انتهت عبر قناة الوسط الصداقة 0 - 0 الأهلي بنغازي

انتهت عبر قناة الوسط الصداقة 0 - 0 الأهلي بنغازي
وزير الدفاع الإيطالي في النيجر: دعم ضد الإرهاب.. ودور أمني بمنطقة الساحل

وزير الدفاع الإيطالي في النيجر: دعم ضد الإرهاب.. ودور أمني بمنطقة الساحل
في جنوب أفريقيا.. شواطئ بيضاء تشوهها مشاريع التعدين

في جنوب أفريقيا.. شواطئ بيضاء تشوهها مشاريع التعدين
تحسين التعاون بشأن أدوية السرطان يجنب العالم 1.5 مليون وفاة

تحسين التعاون بشأن أدوية السرطان يجنب العالم 1.5 مليون وفاة
أسامة الطالب يفوز على زقطة وينفرد بصدارة «شطرنج طرابلس»

أسامة الطالب يفوز على زقطة وينفرد بصدارة «شطرنج طرابلس»
أوكرانيا: تدمير 223 مسيرة إيرانية الصنع منذ سبتمبر

أوكرانيا: تدمير 223 مسيرة إيرانية الصنع منذ سبتمبر
«أكلات ماجدة» (7): أكلة الكباب في الفرن من المطبخ الأفغاني

«أكلات ماجدة» (7): أكلة الكباب في الفرن من المطبخ الأفغاني
«فلوسنا»: هل الوقت مناسب لتغيير سعر الصرف؟

«فلوسنا»: هل الوقت مناسب لتغيير سعر الصرف؟
«هذا المساء»: بين الجزائر والقاهرة.. صراع على الجارة أم ترتيبات توافق؟

«هذا المساء»: بين الجزائر والقاهرة.. صراع على الجارة أم ترتيبات توافق؟
دراسة: التغير المناخي يهدد مليار طفل حول العالم

دراسة: التغير المناخي يهدد مليار طفل حول العالم
وزير الدفاع الإستوني: روسيا ستحتاج عامين على الأقل لإعادة بناء جيشها

وزير الدفاع الإستوني: روسيا ستحتاج عامين على الأقل لإعادة بناء جيشها
قناة الوسط «WTV» تحصل على الحقوق الحصرية لنقل الدوري بالشراكة مع «ليبيا الرياضية»

قناة الوسط «WTV» تحصل على الحقوق الحصرية لنقل الدوري بالشراكة مع «ليبيا ...
بايدن يقرر الإفراج عن 15 مليون برميل نفط إضافي من الاحتياطي الاستراتيجي

بايدن يقرر الإفراج عن 15 مليون برميل نفط إضافي من الاحتياطي الاستراتيجي
المنتخب الوطني للشباب يفرط في فوز مستحق أمام الجزائر

المنتخب الوطني للشباب يفرط في فوز مستحق أمام الجزائر
«بوابة الوسط» ترصد جنسيات مدربي الدوري الليبي الممتاز قبل انطلاق النسخة الجديدة

«بوابة الوسط» ترصد جنسيات مدربي الدوري الليبي الممتاز قبل انطلاق النسخة الجديدة
4 مباريات في انطلاق الدوري الليبي الممتاز الجديد رقم «48»

4 مباريات في انطلاق الدوري الليبي الممتاز الجديد رقم «48»
القائم بالأعمال الأميركي بعد لقاء قائد «أفريكوم»: ملتزمون بدعم تشكيل جيش ليبي موحد

القائم بالأعمال الأميركي بعد لقاء قائد «أفريكوم»: ملتزمون بدعم تشكيل جيش ليبي ...
 المزيد من اقتصاد

تعليقات

عناوين ذات صلة
مداهمة مقر «دويتشه بنك» ضمن تحقيق في احتيال ضريبي
مداهمة مقر «دويتشه بنك» ضمن تحقيق في احتيال ضريبي
بايدن يقرر الإفراج عن 15 مليون برميل نفط إضافي من الاحتياطي الاستراتيجي
بايدن يقرر الإفراج عن 15 مليون برميل نفط إضافي من الاحتياطي ...
واشنطن تقدم مساعدة بقيمة مليوني دولار لكوبا بعد إعصار «إيان»
واشنطن تقدم مساعدة بقيمة مليوني دولار لكوبا بعد إعصار «إيان»
التضخم يسجل أعلى نسبة في بريطانيا منذ 40 عاما
التضخم يسجل أعلى نسبة في بريطانيا منذ 40 عاما
في جنوب أفريقيا.. شواطئ بيضاء تشوهها مشاريع التعدين
في جنوب أفريقيا.. شواطئ بيضاء تشوهها مشاريع التعدين
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
رئيسة وزراء بريطانيا تقر بأنه كان عليها «أن تعد بشكل أفضل» لخطة التخفيض الضريبي
رئيسة وزراء بريطانيا تقر بأنه كان عليها «أن تعد بشكل أفضل» ......
ماسك يعيد إحياء صفقة «تويتر» بالسعر الأصلي
ماسك يعيد إحياء صفقة «تويتر» بالسعر الأصلي...
إنجاز أكثر من 50% لأكبر خط أنابيب نفط في إفريقيا.. أين يقع وما هي عقبات المشروع؟
إنجاز أكثر من 50% لأكبر خط أنابيب نفط في إفريقيا.. أين يقع ......
الحكومة البريطانية تعود عن قرارها خفض ضريبة الدخل على الأثرياء
الحكومة البريطانية تعود عن قرارها خفض ضريبة الدخل على ......
ألمانيا تخصص 200 مليار يورو لتحديد سقف لأسعار الطاقة
ألمانيا تخصص 200 مليار يورو لتحديد سقف لأسعار الطاقة...
المزيد
مدير «لافارج» السابق يرد على تهم دعم «داعش» في سورية
مدير «لافارج» السابق يرد على تهم دعم «داعش» في سورية...
بسبب مستحقات متأخرة.. المخابز في تونس تدخل إضرابا جزئيا
بسبب مستحقات متأخرة.. المخابز في تونس تدخل إضرابا جزئيا...
لتعزيز الاقتصاد..المغرب يطلق صندوقا استثماريا برأسمال 4.1 مليار يورو
لتعزيز الاقتصاد..المغرب يطلق صندوقا استثماريا برأسمال 4.1 ......
في جنوب أفريقيا.. شواطئ بيضاء تشوهها مشاريع التعدين
في جنوب أفريقيا.. شواطئ بيضاء تشوهها مشاريع التعدين...
التضخم يسجل أعلى نسبة في بريطانيا منذ 40 عاما
التضخم يسجل أعلى نسبة في بريطانيا منذ 40 عاما...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط