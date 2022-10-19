Atwasat

لتعزيز الاقتصاد..المغرب يطلق صندوقا استثماريا برأسمال 4.1 مليار يورو

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 19 أكتوبر 2022, 01:41 مساء
لتعزيز الاقتصاد..المغرب يطلق صندوقا استثماريا برأسمال 4.1 مليار يورو
سياح في مدينة مراكش المغربية، 12 مايو 2022. (أ ف ب)
alwasat radio

أقرت الحكومة المغربية، مساء الثلاثاء، إطلاق صندوق سيادي برأسمال 4.1 مليار يورو «لإضفاء دينامية جديدة على الاستثمار العمومي» في مواجهة الأزمة الاقتصادية في البلاد، حسب ما أعلن الديوان الملكي.

وقال الديوان في بيان نقلته وكالة «فرانس برس» إنه خلال جلسة لمجلس الوزراء برئاسة الملك محمد السادس تقرر «تفعيل صندوق محمد السادس للاستثمار» الذي أنشئ في 2020.

وأضاف البيان أنّ هذا الصندوق يرمي إلى «إضفاء دينامية جديدة على الاستثمار العمومي بتوجيهه لمشاريع البنيات التحتية والاستراتيجيات القطاعية الطموحة، بما يعزز تنافسية المنتوج الوطني، وتقوية السيادة الوطنية، على المستوى الغذائي والصحي والطاقي».

بنشعبون مديرا عاما لـ«صندوق محمد السادس للاستثمار»
وحسب البيان، فقد عيّن الملك محمد السادس خلال جلسة مجلس الوزراء سفير المملكة في فرنسا محمد بنشعبون، مديرا عاما لـ«صندوق محمد السادس للاستثمار».

وبنشعبون مصرفي سابق شغل أيضا منصب وزير المالية بين العامين 2018 و2021 قبل أن يعيّن في أكتوبر سفيرا للمغرب في باريس. وبتعيينه على رأس الصندوق السيادي سيغادر بنشعبون وظيفته الدبلوماسية للانصراف لمهمته الجديدة.

وحسب وسائل إعلام محلية، فإنّ هذا الصندوق سيمول بـ45 مليار درهم (4.1 مليار يورو)، ثلثها مصدره ميزانية الدولة والثلثان الباقيان من كيانات استثمارية وطنية ودولية.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

أسامة الطالب يفوز على زقطة وينفرد بصدارة «شطرنج طرابلس»

أسامة الطالب يفوز على زقطة وينفرد بصدارة «شطرنج طرابلس»
أوكرانيا: تدمير 223 مسيرة إيرانية الصنع منذ سبتمبر

أوكرانيا: تدمير 223 مسيرة إيرانية الصنع منذ سبتمبر
«أكلات ماجدة» (7): أكلة الكباب في الفرن من المطبخ الأفغاني

«أكلات ماجدة» (7): أكلة الكباب في الفرن من المطبخ الأفغاني
«فلوسنا»: هل الوقت مناسب لتغيير سعر الصرف؟

«فلوسنا»: هل الوقت مناسب لتغيير سعر الصرف؟
«هذا المساء»: بين الجزائر والقاهرة.. صراع على الجارة أم ترتيبات توافق؟

«هذا المساء»: بين الجزائر والقاهرة.. صراع على الجارة أم ترتيبات توافق؟
دراسة: التغير المناخي يهدد مليار طفل حول العالم

دراسة: التغير المناخي يهدد مليار طفل حول العالم
وزير الدفاع الإستوني: روسيا ستحتاج عامين على الأقل لإعادة بناء جيشها

وزير الدفاع الإستوني: روسيا ستحتاج عامين على الأقل لإعادة بناء جيشها
قناة الوسط «WTV» تحصل على الحقوق الحصرية لنقل الدوري بالشراكة مع «ليبيا الرياضية»

قناة الوسط «WTV» تحصل على الحقوق الحصرية لنقل الدوري بالشراكة مع «ليبيا ...
بايدن يقرر الإفراج عن 15 مليون برميل نفط إضافي من الاحتياطي الاستراتيجي

بايدن يقرر الإفراج عن 15 مليون برميل نفط إضافي من الاحتياطي الاستراتيجي
المنتخب الوطني للشباب يفرط في فوز مستحق أمام الجزائر

المنتخب الوطني للشباب يفرط في فوز مستحق أمام الجزائر
«بوابة الوسط» ترصد جنسيات مدربي الدوري الليبي الممتاز قبل انطلاق النسخة الجديدة

«بوابة الوسط» ترصد جنسيات مدربي الدوري الليبي الممتاز قبل انطلاق النسخة الجديدة
4 مباريات في انطلاق الدوري الليبي الممتاز الجديد رقم «48»

4 مباريات في انطلاق الدوري الليبي الممتاز الجديد رقم «48»
القائم بالأعمال الأميركي بعد لقاء قائد «أفريكوم»: ملتزمون بدعم تشكيل جيش ليبي موحد

القائم بالأعمال الأميركي بعد لقاء قائد «أفريكوم»: ملتزمون بدعم تشكيل جيش ليبي ...
«وسط الخبر»: الانتخابات البلدية.. مرحلة صراع جديدة بين الدبيبة وباشاغا

«وسط الخبر»: الانتخابات البلدية.. مرحلة صراع جديدة بين الدبيبة وباشاغا
محمد الأصفر وألوانه الأخرى

محمد الأصفر وألوانه الأخرى
حفتر: ما تعانيه مدن ليبيا والجنوب لم يعد يطاق ولا يمكن السكوت عليه

حفتر: ما تعانيه مدن ليبيا والجنوب لم يعد يطاق ولا يمكن السكوت عليه
كاركاتير حليم - 17 أكتوبر.. اليوم الدولي للقضاء على الفقر

كاركاتير حليم - 17 أكتوبر.. اليوم الدولي للقضاء على الفقر
«تحقيقات»: طرقات جنوب ليبيا تحتضر

«تحقيقات»: طرقات جنوب ليبيا تحتضر
 المزيد من اقتصاد

تعليقات

عناوين ذات صلة
بريطانيا تُلزم «ميتا» ببيع «جيفي» بعد سقوط استئناف في القضية
بريطانيا تُلزم «ميتا» ببيع «جيفي» بعد سقوط استئناف في القضية
قطر تدشّن أول محطة للطاقة الشمسية بالشراكة مع «توتال» و«ماروبيني»
قطر تدشّن أول محطة للطاقة الشمسية بالشراكة مع «توتال» و«ماروبيني»
مداهمة مقر «دويتشه بنك» ضمن تحقيق في احتيال ضريبي
مداهمة مقر «دويتشه بنك» ضمن تحقيق في احتيال ضريبي
بايدن يقرر الإفراج عن 15 مليون برميل نفط إضافي من الاحتياطي الاستراتيجي
بايدن يقرر الإفراج عن 15 مليون برميل نفط إضافي من الاحتياطي ...
واشنطن تقدم مساعدة بقيمة مليوني دولار لكوبا بعد إعصار «إيان»
واشنطن تقدم مساعدة بقيمة مليوني دولار لكوبا بعد إعصار «إيان»
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
رئيسة وزراء بريطانيا تقر بأنه كان عليها «أن تعد بشكل أفضل» لخطة التخفيض الضريبي
رئيسة وزراء بريطانيا تقر بأنه كان عليها «أن تعد بشكل أفضل» ......
ماسك يعيد إحياء صفقة «تويتر» بالسعر الأصلي
ماسك يعيد إحياء صفقة «تويتر» بالسعر الأصلي...
إنجاز أكثر من 50% لأكبر خط أنابيب نفط في إفريقيا.. أين يقع وما هي عقبات المشروع؟
إنجاز أكثر من 50% لأكبر خط أنابيب نفط في إفريقيا.. أين يقع ......
الحكومة البريطانية تعود عن قرارها خفض ضريبة الدخل على الأثرياء
الحكومة البريطانية تعود عن قرارها خفض ضريبة الدخل على ......
ألمانيا تخصص 200 مليار يورو لتحديد سقف لأسعار الطاقة
ألمانيا تخصص 200 مليار يورو لتحديد سقف لأسعار الطاقة...
المزيد
لتعزيز الاقتصاد..المغرب يطلق صندوقا استثماريا برأسمال 4.1 مليار يورو
لتعزيز الاقتصاد..المغرب يطلق صندوقا استثماريا برأسمال 4.1 ......
في جنوب أفريقيا.. شواطئ بيضاء تشوهها مشاريع التعدين
في جنوب أفريقيا.. شواطئ بيضاء تشوهها مشاريع التعدين...
التضخم يسجل أعلى نسبة في بريطانيا منذ 40 عاما
التضخم يسجل أعلى نسبة في بريطانيا منذ 40 عاما...
واشنطن تقدم مساعدة بقيمة مليوني دولار لكوبا بعد إعصار «إيان»
واشنطن تقدم مساعدة بقيمة مليوني دولار لكوبا بعد إعصار «إيان»...
بايدن يقرر الإفراج عن 15 مليون برميل نفط إضافي من الاحتياطي الاستراتيجي
بايدن يقرر الإفراج عن 15 مليون برميل نفط إضافي من الاحتياطي ......
المزيد
المزيد من بوابة الوسط