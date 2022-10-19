لتعزيز الاقتصاد..المغرب يطلق صندوقا استثماريا برأسمال 4.1 مليار يورو

القاهرة - بوابة الوسط

أقرت الحكومة المغربية، مساء الثلاثاء، إطلاق صندوق سيادي برأسمال 4.1 مليار يورو «لإضفاء دينامية جديدة على الاستثمار العمومي» في مواجهة الأزمة الاقتصادية في البلاد، حسب ما أعلن الديوان الملكي.

وقال الديوان في بيان نقلته وكالة «فرانس برس» إنه خلال جلسة لمجلس الوزراء برئاسة الملك محمد السادس تقرر «تفعيل صندوق محمد السادس للاستثمار» الذي أنشئ في 2020.

وأضاف البيان أنّ هذا الصندوق يرمي إلى «إضفاء دينامية جديدة على الاستثمار العمومي بتوجيهه لمشاريع البنيات التحتية والاستراتيجيات القطاعية الطموحة، بما يعزز تنافسية المنتوج الوطني، وتقوية السيادة الوطنية، على المستوى الغذائي والصحي والطاقي».

بنشعبون مديرا عاما لـ«صندوق محمد السادس للاستثمار»

وحسب البيان، فقد عيّن الملك محمد السادس خلال جلسة مجلس الوزراء سفير المملكة في فرنسا محمد بنشعبون، مديرا عاما لـ«صندوق محمد السادس للاستثمار».

وبنشعبون مصرفي سابق شغل أيضا منصب وزير المالية بين العامين 2018 و2021 قبل أن يعيّن في أكتوبر سفيرا للمغرب في باريس. وبتعيينه على رأس الصندوق السيادي سيغادر بنشعبون وظيفته الدبلوماسية للانصراف لمهمته الجديدة.

وحسب وسائل إعلام محلية، فإنّ هذا الصندوق سيمول بـ45 مليار درهم (4.1 مليار يورو)، ثلثها مصدره ميزانية الدولة والثلثان الباقيان من كيانات استثمارية وطنية ودولية.