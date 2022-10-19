واشنطن تقدم مساعدة بقيمة مليوني دولار لكوبا بعد إعصار «إيان»

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت واشنطن تقديم مساعدة طارئة تبلغ قيمتها مليوني دولار لكوبا بعد مرور الإعصار «إيان» في مبادرة قبلتها هافانا.

وقال الناطق باسم وزارة الخارجية الأميركية، نيد برايس، أمس الثلاثاء، إن الولايات المتحدة تقدم للشعب الكوبي «مساعدة إنسانية حاسمة» عبر وكالتها للتنمية الدولية و«شركاء دوليين موثوق بهم»، يعملون مباشرة مع الكوبيين الذين دمرت العاصفة مجتمعاتهم المحلية، حسب وكالة «فرانس برس».

ورد وزير الخارجية الكوبي برونو رودريغيز في تغريدة «نحن ممتنون لعرض المساعدة الإنسانية من الولايات المتحدة»، مضيفا أن هذه المساعدة «ستساهم في جهودنا لإعادة الإعمار والدعم» للمتضررين من الإعصار.

أضرار الإعصار

وأدى مرور الإعصار «إيان» في نهاية سبتمبر إلى مقتل شخصين وإلحاق أضرار جسيمة وإغراق كوبا في الظلام.

- انقطاع الكهرباء في كوبا بأسرها مع مرور الإعصار «إيان»

وقد توجه بعد ذلك إلى الولايات المتحدة حيث أدى إلى مقتل أكثر من مئة شخص في عدد من الولايات الجنوبية بينها فلوريدا التي تضررت بشدة.