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الإمارات تؤكد أن قرار خفض إنتاج النفط «صائب» وترفض «تسييس» القرار

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 18 أكتوبر 2022, 02:32 مساء
الإمارات تؤكد أن قرار خفض إنتاج النفط «صائب» وترفض «تسييس» القرار
وزير الطاقة الإماراتي سهيل المزروعي، في فيينا، 5 ديسمبر 2019. (أ ف ب)
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أكد وزير الطاقة الإماراتي سهيل المزروعي، اليوم الثلاثاء، أن قرار مجموعة «أوبك+» خفض الإنتاج كان «صائبا»، رافضا محاولات «تسييس» الخطوة، وذلك وسط اتهامات أميركية للمجموعة بالوقوف إلى جانب روسيا ضد مصالح واشنطن.

وقال الوزير للصحفيين في أبوظبي، «إيماننا بأن هذه المنظمة (أوبك) فنية بحتة تقوم على دراسات للعرض والطلب، وتتخذ ما يساهم في الوصول إلى القرار الصحيح.. نجدد ثقتنا بالقرار ونقول بأن القرار كان صائبا»، بحسب وكالة «فرانس برس».

وتابع أن «الدليل على أن القرار كان صائبا.. (هو) أن القرار الذي اتخذناه ومع أنه نص على خفض (الإنتاج) إلا أنه أدى إلى انخفاض في الأسعار واستقرارها عند مستوى مقارب لمستوى أكتوبر 2021»، وحذر من أنه «كانت هناك محاولة لتسييس القرار»، مؤكدا أن ذلك لن ينجح في تحويل القضية إلى «مسألة سياسية».

البيت الأبيض ينتقد خفض إنتاج النفط
وقررت مجموعة «أوبك+»، المكونة من الدول الثلاث عشرة الأعضاء في منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك) بقيادة السعودية وشركائها العشرة بقيادة روسيا، وقرّرت هذا الشهر خفض حصص إنتاج النفط بهدف دعم أسعار الخام التي كانت تتراجع.

واعتبر البيت الأبيض، أن قرار خفض الإنتاج الذي يصب في مصلحة موسكو، يعني أن الرياض قرّرت الوقوف إلى جانب روسيا، فيما تحاول واشنطن حرمانها من مصادر دخلها، خصوصا في قطاع الطاقة ردا على هجومها على أوكرانيا.

- الأمين العام لـ«أوبك»: قرار خفض الانتاج لا يتضمن «أي رسائل لأحد»

والأحد، كرّر مستشار الأمن القومي في البيت الأبيض جايك ساليفان، عبر محطة «سي إن إن»، أن بايدن «قال إنه سيعيد تقييم علاقاتنا مع السعودية، لأنها وقفت إلى جانب روسيا ضد مصالح الشعب الأمريكي»، مضيفا «بُنيت هذه العلاقات مدى عقود بدعم من الحزبين» الديمقراطي والجمهوري، و«لذلك لن يتحرك الرئيس بتسرّع»، لكنه أكد أنه ليس لدى بايدن «أي نية للقاء ولي العهد في قمة مجموعة العشرين» الشهر المقبل في إندونيسيا.

وتجني روسيا أرباحاً من ارتفاع أسعار النفط، إذ تعتمد على مبيعات المحروقات لتمويل حربها في أوكرانيا.

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