أسعار النفط ترتفع بعد تراجع الدولار

القاهرة - بوابة الوسط

قفزت أسعار النفط اليوم الثلاثاء، مدعومة بضعف الدولار الأميركي ومتاعب الإمدادات، رغم أن المكاسب توجت بشبح انخفاض الطلب على الوقود من الصين، مع استمرارها في سياستها الصارمة لعدم انتشار فيروس «كورونا» المستجد.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 74 سنتا، أو 0.8%، إلى 92.36 دولار للبرميل، بينما صعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 78 سنتا، أو 0.9%، إلى 86.24 دولار للبرميل، حسب وكالة «رويترز».

وانخفض مؤشر الدولار الأمريكي - الذي يقيس العملة الأمريكية - مقابل ستة عملات رئيسية بما في ذلك الجنيه الإسترليني، قرب أدنى مستوى له خلال أسبوع ونصف.

واصطفت الدول الأعضاء في «أوبك بلس» لتأييد قرار خفض الإنتاج المتخذ في وقت سابق، بعد أن اتهم البيت الأبيض السعودية بإجبار بعض الدول الأخرى على دعم الخطوة.

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وفي الوقت نفسه، فالتوقعات أن تحافظ الصين على سياستها النقدية المتساهلة لمساعدة اقتصادها، الذي تعثر بسبب قيود «كورونا»، إذ قدمت بعض الدعم لأسعار النفط، وجدد البنك المركزي في البلاد القروض متوسطة الأجل المستحقة يوم الإثنين مع الحفاظ على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير للشهر الثاني.

بيانات الصين الاقتصادية تلقي بظلالها على أسعار النفط

ومع ذلك، فإن توقعات الطلب على الوقود في الصين ألقت بثقلها على المعنويات في سوق الطاقة العالمية، بعد أن أخرت أكبر مستورد للنفط الخام في العالم إصدار مؤشراتها الاقتصادية، التي كان من المقرر أن تصدر اليوم الثلاثاء، حسبما قالت محللة «سي إم سي ماركتس»، تينا تينج، مشيرة إلى أن التزام بكين بسياسة عدم انتشار الفيروس استمر في زيادة الشكوك حول النمو الاقتصادي للبلاد.

وعلى صعيد المعروض ، توقع استطلاع أولي لـ«رويترز» أمس الإثنين، ارتفاع مخزونات النفط الخام الأمريكية للأسبوع الثاني على التوالي، بنحو 1.6 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 14 أكتوبر الجاري.

وقالت إدارة معلومات الطاقة إن من المتوقع أن يرتفع الإنتاج في حوض برميان في تكساس ونيو مكسيكو، أكبر حوض للنفط الصخري في الولايات المتحدة، بنحو 50 ألف برميل يوميا إلى مستوى قياسي بلغ 5.453 مليون برميل يوميا هذا الشهر.