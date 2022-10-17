بريطانيا.. تراس تأسف لـ«أخطاء» اقتصادية ارتكبت وتؤكد تمسكها بمنصبها

القاهرة - بوابة الوسط

أعربت رئيسة الوزراء البريطانية ليز تراس عن «أسفها» لـ«أخطاء» ارتكبتها في الملفّ الاقتصادي، مؤكدة تمسكها بمنصبها لما فيه «المصلحة العامة»، وذلك في مقابلة أجرتها معها شبكة «بي.بي.سي» وبُثت مساء الإثنين.

وبعد مرور ستة أسابيع على توليها رئاسة الحكومة البريطانية قالت تراس: «أتحمل المسؤولية وآسف للأخطاء التي ارتكبت»، وأضافت «سأبقى في منصبي للوفاء بالتزاماتي على صعيد المصلحة العامة»، بحسب ما أوردت وكالة «فرانس برس».

وفي وقت سابق اليوم الإثنين، أعلن وزير المال البريطاني الجديد جيريمي هانت، إلغاء «جميع» إجراءات خفض الضرائب «تقريبا» التي كُشف عنها في موازنة الشهر الماضي بعدما هزّت أسواق المال..

وقال هانت في بيان متلفز، «سنلغي تقريبا جميع الإجراءات المرتبطة بالضرائب التي أعلنت.. قبل ثلاثة أسابيع»، بينما أقر بأن الميزانية التي أعلنها سلفه الشهر الماضي أضرت بالوضع المالي العام، بحسب وكالة «يورو نيوز».