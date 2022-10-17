مصر تدعم موقف السعودية بعد قرار «أوبك+» خفض إنتاج النفط

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت مصر دعم قرار «أوبك+» خفض إنتاج النفط بنحو مليوني برميل بداية من نوفمبر المقبل، وموقف السعودية المتعلق بالقرار نفسه.

وقالت وزارة الخارجية، في بيان اليوم، إن مصر تتابع «عن كثب وباهتمام» أصداء القرار الصادر أخيرًا عن «أوبك+»، وما «أثير حوله من تجاذبات».

وشددت الوزارة على أن مصر تدعم الموقف الذي عبرت عنه المملكة العربية السعودية في شرح الاعتبارات الفنية لقرار «أوبك+»، باعتباره «يهدف في المقام الأول لتحقيق انضباط سوق النفط»، وبما يكفل تعزيز قدرة المجتمع الدولي على التعامل مع التحديات الاقتصادية الراهنة.

وقرر تحالف «أوبك+» المكون من الدول الثلاث عشرة الأعضاء في منظمة البلدان المصدرة للنفط «أوبك» بقيادة السعودية وشركائها العشرة بقيادة روسيا، الأسبوع الماضي، خفض حصص إنتاج النفط بهدف دعم أسعار النفط الخام التي كانت تتراجع.

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والأحد، أكد الأمين العام لمنظمة الدول المصدرة للنفط «أوبك» هيثم الغيص من الجزائر، أن قرار تحالف «أوبك بلس» خفض حصص إنتاج النفط لا يتضمن «أي رسائل لأحد»، بعد التوتر الذي تسبب فيه بين السعودية العضو البارز في «أوبك» والولايات المتحدة.

«نحن لا نوجه رسالة إلى أحد»

وقال الغيص في مؤتمر صحفي: «نحن لا نوجه رسالة إلى أحد. اتفاقنا مبني على أسس ودراسات وبيانات فنية بحتة ليس فيها رسائل اقتصادية ولا سياسية ولا غيرها». وأوضح أن «العالم مقبل على مرحلة ركود اقتصادي، وبالتالي هذا له انعكاس مباشر على الطلب على النفط كما في الصين»، أحد أكبر المستوردين للنفط، وفق «فرانس برس».

فيما أعلنت السعودية رفضها الانتقادات الأميركية لقرار «أوبك+» بعد أن حذّرها الرئيس الأميركي جو بايدن من مواجهة «عواقب» لم يحددها.

والخميس، ذكرت وزارة الخارجية السعودية، في بيان نقلًا عن مصدر مسؤول لم تسمه، أن «المملكة لا تقبل الإملاءات، وترفض أي تصرفات أو مساعٍ لتحوير الأهداف السامية التي تعمل عليها لحماية الاقتصاد العالمي من تقلبات الأسواق البترولية»، حسبما نقلت وكالة «فرانس برس».