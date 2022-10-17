روسيا تلمح لعدم تمديد العمل باتفاق إسطنبول لتصدير الحبوب

القاهرة - بوابة الوسط

أبلغت روسيا مسؤولين كبارًا في الأمم المتحدة، بأن تمديد العمل باتفاق إسطنبول لتصدير الحبوب يعتمد على تسهيل الغرب عملية تصدير المواد الزراعية والأسمدة الروسية.

جاء ذلك في بيان نشرته وزارة الدفاع الروسية، اليوم الإثنين.

وذكرت «رويترز»، نقلًا عن نائب وزير الدفاع الروسي ألكساندر فومين، أنه أبلغ مساعد الأمين العام للأمم المتحدة مارتن غرفيث، بأن تمديد اتفاق الحبوب الذي أمَّن لأوكرانيا تصدير محاصيلها عبر الموانئ الجنوبية، «يعتمد بشكل مباشر على تطبيق كل الاتفاقات التي تم التوصل إليها سابقًا».

وتقول روسيا إن العقوبات الغربية على لوجستيات الدفع والشحن والتأمين تمنعها من تصدير الأسمدة وغيرها من المنتجات الزراعية، وأن تخفيف هذه القيود كان جزءًا من الصفقة التي تم التوافق عليها برعاية تركيا والأمم المتحدة في يوليو الماضي.