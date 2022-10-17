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عمال «توتال إينيرجيز» يواصلون إضرابهم مع بدء أسبوع حاسم في فرنسا

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 17 أكتوبر 2022, 03:52 مساء
عمال «توتال إينيرجيز» يواصلون إضرابهم مع بدء أسبوع حاسم في فرنسا
زحام أمام محطات الوقود في فرنسا نتيجة إضراب العمال. (الإنترنت)
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صادرت الحكومة الفرنسية صباح الإثنين مستودعين للمحروقات مع تواصل الإضراب في مصاف تابعة لمجموعة «توتال إينيرجيز» الفرنسية، مع بدء أسبوع بالغ الخطورة يتميز باتساع الحركة الاحتجاجية الثلاثاء وأولى رحلات الاجازة الجمعة.

قال وزير الاقتصاد والمالية برونو لومير إنه ينبغي «تحرير مستودعات الوقود والمصافي التي تم منع الوصول اليها واللجوء الى وسائل المصادرة»، وفق «فرانس برس».

تجدد الإضراب في مصافي «توتال إينيرجيز»
أضاف على قناة «بي اف أم تي في» التلفزيونية «ولى وقت التفاوض. كان هناك تفاوض، وكان هناك اتفاق، وهذا يعني أن القوة يجب أن تبقى مع صوت الأغلبية»، في إشارة إلى الاتفاق المبرم بين مجموعة «توتال إينيرجيز» ونقابتين، لكن لم يوقع عليها الاتحاد العام للعمال (سي جي تي) الذي بدأ حركة الإضراب. وأكد «أنه أمرغير مقبول وغير قانوني».

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وهكذا صادرت الحكومة مستودعا للوقود في فايزين (جنوب شرق) الاثنين عند الساعة 14,00 بعد آخر في مارديك (شمال) بالقرب من دونكيرك في الساعة 6 صباحًا، بحسب وزارة انتقال الطاقة، في حين تجدد الإضراب في مصافي «توتال إينيرجيز» الفرنسية في خمسة مواقع الإثنين، وفق ما ذكر من جانبه، إيريك سيليني، منسق الاتحاد العام للعمال «سي جي تي» في المجموعة.

زيادة الأجور والحريات النقابية
الأسبوع الماضي، استدعت الحكومة بالفعل موظفين من عدة مستودعات للوقود لتخفيف الضغط على محطات الوقود التي يواجه أكثر من 30.1% منها صعوبة في الإمداد مساء الأحد ونفاذ مادة واحدة من المنتجات على الأقل.

قالت وزيرة انتقال الطاقة أنييس بانييه-روناشيه خلال زيارة صباحية لحي جانفيلييه على أطراف باريس الاثنين، بهدف التحقق من تزود الصهاريج الحالي «نحن نفعل ذلك من أجل الفرنسيين، وليس ضد المضربين، إنها (المصادرة) ضرورية للغاية حتى يتمكن الناس من مواصلة الذهاب إلى العمل وتوفير احتياجاتهم الأساسية».

وتحاول الحكومة إظهار الحزم في حين يدعو الاتحاد العام للعمال ونقابات أخرى الموظفين في جميع القطاعات إلى الإضراب والتظاهر الثلاثاء من أجل زيادة الأجور والحريات النقابية. يشمل الإضراب بشكل خاص شركات النقل العام في باريس.

«التأثير على الاقتصاد»
يأتي ذلك غداة تظاهرة ضد «غلاء المعيشة» نظمتها الأحزاب اليسارية ومنها «فرنسا المتمردة» في باريس، لكنها عدد المشاركين فيها كان أقل من المتوقع، بحسب المنظمين.

وبلغ عدد المشاركين فيها 140 ألف شخص وفق المنظمين و30 ألف شخص وفق الشرطة، و29 ألفا و500 شخص وفق تعداد أجراه مركز «أوكورانس» لعدد من الوسائل الإعلامية من بينها وكالة فرانس برس.

وجراء ذلك، تأثر عدد كبير من القطاعات، فمن الصعوبات في الوصول إلى العمل إلى قلق المزارعين الذين يخشون على محاصيلهم مروراً بالاضطرابات التي ستلحق بالتنقل لتمضية الاجازة.

ارتفاع حاد في اسعار الوقود
في ليون (جنوب شرق)، تعقب سيرج المودوفار (56 عامًا) الذي بدأ خزان وقوده بالنفاذ  محطة «مفتوحة» لكن تبين لدى وصوله إنها مغلقة، وقال «لحسن الحظ أننا لا نعمل اليوم». أقرت الوزيرة الفرنسية أن «القضية الآن لوجستية» مشيرة إلى اعادة تشغيل أنابيب في بورت جيروم (شمال غرب) «ولكن يتعين علينا الآن ضخ الوقود إلى المحطات».

وطالب رئيس جمعية أصحاب العمل الفرنسية جوفروا رو دو بيزيو، الأحد بتوفير الوقود معتبراً أن أسبوعًا إضافيًا من النقص «سيضر حقًا بالاقتصاد».

 في حين أدى الإضراب إلى ارتفاع حاد في اسعار الوقود، أعلنت رئيسة الوزراء إليزابيت بورن الأحد تمديد الحسم بقيمة 30 سنت، مؤكدة أن مجموعة «توتال إينيرجيز» ستمدد  «أيضًا» خصمها البالغ 20 سنت. كان من المقرر أن تنخفض المساعدات الممولة من الدولة إلى 10 سنتات اعتبارًا من مطلع نوفمبر.

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