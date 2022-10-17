في اليوم العالمي لـ«الفقر».. خبير أممي يطالب بزيادة المزايا الاجتماعية والأجور

القاهرة - بوابة الوسط

دعا مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بالفقر المدقع وحقوق الإنسان الدول إلى «ضمان زيادة المزايا الاجتماعية والأجور مع ارتفاع التضخم وإلا فقد يتضور الناس جوعا أو يتجمدون من البرد هذا الشتاء»، وذلك تزامنا مع الاحتفال باليوم الدولي للقضاء على الفقر.

وقال أوليفييه دي شوتر «ليس من المبالغ أن نقول إننا سنفقد أرواحا في حال لم تزيد الحكومات المنافع والأجور بالتماشي مع زيادة التضخم». وأضاف «في ما يخص جائحة (كوفيد-19)، فإن الفئات الأكثر هشاشة هي التي تدفع ثمن الأحداث العالمية. ومن المتوقع أن تؤدي الأزمات مجتمعة إلى دفع 75 إلى 95 مليون شخص إضافي إلى الفقر المدقع هذا العام وحده»، وفق وكالة «فرانس برس». وأعلنت الجمعية العامة للأمم المتحدة بموجب القرار 47/196، الذي اعتمدته بتاريخ 22 يناير 1992، السابع عشر من أكتوبر، يوما دوليا للقضاء على الفقر.

مزيد الفقراء سيتضورون جوعا

وتابع «أكان في أوروبا حيث بلغ التضخم مستوى 10% القياسي، أو في إفريقيا جنوب الصحراء حيث ارتفعت أسعار المواد الغذائية بنحو 24%، فإن ميزانيات الأسر في جميع أنحاء العالم تتوسع إلى ما بعد مرحلة الانهيار». وأوضح «هذا يعني أن مزيدا من الفقراء سيتضورون جوعا أو يتجمدون من البرد هذا الشتاء إلا إذا تم اتخاذ إجراءات فورية لزيادة دخلهم».

ولا يتحدث خبراء الأمم المتحدة باسم الهيئة الدولية لكنهم مكلفون بإبلاغ مجلس حقوق الإنسان بالنتائج التي توصلوا إليها. وحث دي شوتر الحكومات في نصف الكرة الشمالي على التحرك بسرعة لعزل المنازل قبل حلول فصل الشتاء. وقال «إن الفشل في التحرك في هذا المجال يعود ببساطة إلى نقص الإرادة السياسية». وأوضح أن عزل المنازل قبل الشتاء «لن يسهم في خفض فواتير الطاقة للأسر ذات الدخل المنخفض فحسب، بل سيؤدي أيضا إلى تقليل انبعاثات الكربون بشكل كبير».

وحث أيضا الحكومات على إشراك الفقراء في تصميم سياسات هادفة إلى معالجة ارتفاع تكاليف المعيشة. وقال «لفترة طويلة جدا، فشلت تماما سياسات الحد من الفقر المضللة في الوصول إلى المحتاجين، ما يعني أن الفقر ينتقل ببساطة من جيل إلى جيل».

اليوم العالمي للقضاء على الفقر

يعود الاحتفال باليوم العالمي للقضاء على الفقر إلى تاريخ 17 أكتوبر من عام 1987، حين اجتمع أكثر من مائة ألف شخص تكريما لضحايا الفقر المدقع والعنف والجوع، في ساحة تروكاديرو بباريس، التي وقِع فيها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان العام 1948.

وأعلنوا أن الفقر يعد انتهاكا لحقوق الإنسان وأكدوا الحاجة إلى التضافر بغية ضمان احترام تلك الحقوق. وقد نُقشت تلك الآراء على النصب التذكاري الذي رُفع عنه الستار ذلك اليوم. ومنذئذ، يتجمع كل عام في السابع عشر من أكتوبر أفراد من شتى المشارب والمعتقدات والأصول الاجتماعية لتجديد التزامهم إزاء الفقراء والإعراب عن تضامنهم معهم.