Atwasat

في اليوم العالمي لـ«الفقر».. خبير أممي يطالب بزيادة المزايا الاجتماعية والأجور

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 17 أكتوبر 2022, 03:17 مساء
في اليوم العالمي لـ«الفقر».. خبير أممي يطالب بزيادة المزايا الاجتماعية والأجور
أطفال يصلون إلى المدرسة التي دمرت أجزاء منها بسبب الحرب في الحديدة في أول يوم من العام الدراسي، 21 أغسطس 2022. (أرشيفية: أ ف ب)
alwasat radio

دعا مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بالفقر المدقع وحقوق الإنسان الدول إلى «ضمان زيادة المزايا الاجتماعية والأجور مع ارتفاع التضخم وإلا فقد يتضور الناس جوعا أو يتجمدون من البرد هذا الشتاء»، وذلك تزامنا مع الاحتفال باليوم الدولي للقضاء على الفقر.

وقال أوليفييه دي شوتر «ليس من المبالغ أن نقول إننا سنفقد أرواحا في حال لم تزيد الحكومات المنافع والأجور بالتماشي مع زيادة التضخم». وأضاف «في ما يخص جائحة (كوفيد-19)، فإن الفئات الأكثر هشاشة هي التي تدفع ثمن الأحداث العالمية. ومن المتوقع أن تؤدي الأزمات مجتمعة إلى دفع 75 إلى 95 مليون شخص إضافي إلى الفقر المدقع هذا العام وحده»، وفق وكالة «فرانس برس». وأعلنت الجمعية العامة للأمم المتحدة بموجب القرار 47/196، الذي اعتمدته بتاريخ 22 يناير 1992، السابع عشر من أكتوبر، يوما دوليا للقضاء على الفقر.

مزيد الفقراء سيتضورون جوعا
وتابع «أكان في أوروبا حيث بلغ التضخم مستوى 10% القياسي، أو في إفريقيا جنوب الصحراء حيث ارتفعت أسعار المواد الغذائية بنحو 24%، فإن ميزانيات الأسر في جميع أنحاء العالم تتوسع إلى ما بعد مرحلة الانهيار». وأوضح «هذا يعني أن مزيدا من الفقراء سيتضورون جوعا أو يتجمدون من البرد هذا الشتاء إلا إذا تم اتخاذ إجراءات فورية لزيادة دخلهم».

ولا يتحدث خبراء الأمم المتحدة باسم الهيئة الدولية لكنهم مكلفون بإبلاغ مجلس حقوق الإنسان بالنتائج التي توصلوا إليها. وحث دي شوتر الحكومات في نصف الكرة الشمالي على التحرك بسرعة لعزل المنازل قبل حلول فصل الشتاء. وقال «إن الفشل في التحرك في هذا المجال يعود ببساطة إلى نقص الإرادة السياسية». وأوضح أن عزل المنازل قبل الشتاء «لن يسهم في خفض فواتير الطاقة للأسر ذات الدخل المنخفض فحسب، بل سيؤدي أيضا إلى تقليل انبعاثات الكربون بشكل كبير».

وحث أيضا الحكومات على إشراك الفقراء في تصميم سياسات هادفة إلى معالجة ارتفاع تكاليف المعيشة. وقال «لفترة طويلة جدا، فشلت تماما سياسات الحد من الفقر المضللة في الوصول إلى المحتاجين، ما يعني أن الفقر ينتقل ببساطة من جيل إلى جيل».

اليوم العالمي للقضاء على الفقر
يعود الاحتفال باليوم العالمي للقضاء على الفقر إلى تاريخ 17 أكتوبر من عام 1987، حين اجتمع أكثر من مائة ألف شخص تكريما لضحايا الفقر المدقع والعنف والجوع، في ساحة تروكاديرو بباريس، التي وقِع فيها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان العام 1948.

وأعلنوا أن الفقر يعد انتهاكا لحقوق الإنسان وأكدوا الحاجة إلى التضافر بغية ضمان احترام تلك الحقوق. وقد نُقشت تلك الآراء على النصب التذكاري الذي رُفع عنه الستار ذلك اليوم. ومنذئذ، يتجمع كل عام في السابع عشر من أكتوبر أفراد من شتى المشارب والمعتقدات والأصول الاجتماعية لتجديد التزامهم إزاء الفقراء والإعراب عن تضامنهم معهم.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

مصر تدعم موقف السعودية بعد قرار «أوبك+» خفض إنتاج النفط

مصر تدعم موقف السعودية بعد قرار «أوبك+» خفض إنتاج النفط
بنزيما يقترب من الكرة الذهبية في حفل «بالون دور».. الإثنين

بنزيما يقترب من الكرة الذهبية في حفل «بالون دور».. الإثنين
جدل في النرويج بسبب علاقة الأميرة مارتا لويز بمعالج روحاني

جدل في النرويج بسبب علاقة الأميرة مارتا لويز بمعالج روحاني
كاركاتير حليم - 17 أكتوبر.. اليوم الدولي للقضاء على الفقر

كاركاتير حليم - 17 أكتوبر.. اليوم الدولي للقضاء على الفقر
تعرف على خريطة الفرق المتأهلة لدور 32 مكرر بـ«الكونفدرالية»

تعرف على خريطة الفرق المتأهلة لدور 32 مكرر بـ«الكونفدرالية»
الليرة اللبنانية تسجل تدهورا جديدا في السوق السوداء

الليرة اللبنانية تسجل تدهورا جديدا في السوق السوداء
ناصر المزداوي يتألق على مسرح المعهد العالي لتقنيات الفنون

ناصر المزداوي يتألق على مسرح المعهد العالي لتقنيات الفنون
«أكلات ماجدة» (6): من مطبخ سردينيا.. طبق السمك المدفون وسلطة البرغل

«أكلات ماجدة» (6): من مطبخ سردينيا.. طبق السمك المدفون وسلطة البرغل
«نسخة إلى الرأي العام»: نظام الأقاليم الفيدرالي .. ما له وما عليه؟

«نسخة إلى الرأي العام»: نظام الأقاليم الفيدرالي .. ما له وما عليه؟
«تحقيقات»: طرقات جنوب ليبيا تحتضر

«تحقيقات»: طرقات جنوب ليبيا تحتضر
بريطانيا تعلن إلغاء «جميع الإجراءات المالية تقريبا» المعلنة قبل ثلاثة أسابيع

بريطانيا تعلن إلغاء «جميع الإجراءات المالية تقريبا» المعلنة قبل ثلاثة أسابيع
بالصور والفيديو: «المسيّرات الانتحارية» الروسية تقصف وسط كييف

بالصور والفيديو: «المسيّرات الانتحارية» الروسية تقصف وسط كييف
كاركاتير خيري - في اليوم الدولي للقضاء على الفقر

كاركاتير خيري - في اليوم الدولي للقضاء على الفقر
بالفيديو: الصين تطلق سيارة كهربائية طائرة

بالفيديو: الصين تطلق سيارة كهربائية طائرة
نحت ورسم وموسيقى في ضيافة «تقنيات الفنون»

نحت ورسم وموسيقى في ضيافة «تقنيات الفنون»
مليون مشاهدة لأغنية السعودي محمد هاشم «لو تدري» (فيديو)

مليون مشاهدة لأغنية السعودي محمد هاشم «لو تدري» (فيديو)
قطر تفوز باستضافة كأس آسيا 2023 في كرة القدم

قطر تفوز باستضافة كأس آسيا 2023 في كرة القدم
شاهد في «نسخة إلى الرأي العام»: النيابة العامة تواجه الفساد.. أولوية المحاسبة ونجاعة التنفيذ؟

شاهد في «نسخة إلى الرأي العام»: النيابة العامة تواجه الفساد.. أولوية المحاسبة ...
 المزيد من اقتصاد

تعليقات

عناوين ذات صلة
بريطانيا تعلن إلغاء «جميع الإجراءات المالية تقريبا» المعلنة قبل ثلاثة أسابيع
بريطانيا تعلن إلغاء «جميع الإجراءات المالية تقريبا» المعلنة قبل ...
الليرة اللبنانية تسجل تدهورا جديدا في السوق السوداء
الليرة اللبنانية تسجل تدهورا جديدا في السوق السوداء
سعر الغاز الأوروبي يبلغ أدنى مستوياته منذ يونيو وسط جهود تخفيض الأسعار
سعر الغاز الأوروبي يبلغ أدنى مستوياته منذ يونيو وسط جهود تخفيض ...
في اليوم العالمي لـ«الفقر».. خبير أممي يطالب بزيادة المزايا الاجتماعية والأجور
في اليوم العالمي لـ«الفقر».. خبير أممي يطالب بزيادة المزايا ...
عمال «توتال إينيرجيز» يواصلون إضرابهم مع بدء أسبوع حاسم في فرنسا
عمال «توتال إينيرجيز» يواصلون إضرابهم مع بدء أسبوع حاسم في فرنسا
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
رئيسة وزراء بريطانيا تقر بأنه كان عليها «أن تعد بشكل أفضل» لخطة التخفيض الضريبي
رئيسة وزراء بريطانيا تقر بأنه كان عليها «أن تعد بشكل أفضل» ......
ماسك يعيد إحياء صفقة «تويتر» بالسعر الأصلي
ماسك يعيد إحياء صفقة «تويتر» بالسعر الأصلي...
إنجاز أكثر من 50% لأكبر خط أنابيب نفط في إفريقيا.. أين يقع وما هي عقبات المشروع؟
إنجاز أكثر من 50% لأكبر خط أنابيب نفط في إفريقيا.. أين يقع ......
ألمانيا تخصص 200 مليار يورو لتحديد سقف لأسعار الطاقة
ألمانيا تخصص 200 مليار يورو لتحديد سقف لأسعار الطاقة...
الحكومة البريطانية تعود عن قرارها خفض ضريبة الدخل على الأثرياء
الحكومة البريطانية تعود عن قرارها خفض ضريبة الدخل على ......
المزيد
«الصحة العالمية» تسعى لتأمين تمويلها من شركات خاصة مع التقلبات الوبائية والحرب الأوكرانية
«الصحة العالمية» تسعى لتأمين تمويلها من شركات خاصة مع ......
مصر تدعم موقف السعودية بعد قرار «أوبك+» خفض إنتاج النفط
مصر تدعم موقف السعودية بعد قرار «أوبك+» خفض إنتاج النفط...
روسيا تلمح لعدم تمديد العمل باتفاق إسطنبول لتصدير الحبوب
روسيا تلمح لعدم تمديد العمل باتفاق إسطنبول لتصدير الحبوب...
عمال «توتال إينيرجيز» يواصلون إضرابهم مع بدء أسبوع حاسم في فرنسا
عمال «توتال إينيرجيز» يواصلون إضرابهم مع بدء أسبوع حاسم في ......
في اليوم العالمي لـ«الفقر».. خبير أممي يطالب بزيادة المزايا الاجتماعية والأجور
في اليوم العالمي لـ«الفقر».. خبير أممي يطالب بزيادة المزايا ......
المزيد
المزيد من بوابة الوسط