السنغال والكونغو الديموقراطية يرفضان التخلي عن النفط والغاز واستغلال مواردهما

القاهرة - بوابة الوسط

اكتشفت السنغال وجمهورية الكونغو الديمقراطية، في الفترة الأخيرة ثروات من النفط والغاز، تبني عليها آمالا في تحقيق الثراء وتنمية القطاع الصناعي، فالبلدان متمسكان بهذه الثروة المستجدة على الرغم من ضغوط الدول الغربية ووقفها تمويل مشاريع استغلال مصادر الطاقة الأحفورية في الخارج بدعوى مكافحة الاحترار المناخي.

ويرى الرئيس السنغالي ماكي سال، في ذلك «ظلما» ويقوم بجهود دبلوماسية نشطة لتبرير بدء استغلال هذه المصادر اعتبارًا من 2023، بحسب وكالة «فرانس برس».

وقال خلال زيارة للمستشار الألماني أولاف شولتس في مايو الماضي، «بما أننا لسنا أكبر ملوثين وبما أننا لسنا بلدا صناعيا، سيكون من الظلم، خلال البحث عن حل (للاحترار المناخي) السعي إلى منع إفريقيا من استخدام الموارد الطبيعية الموجودة في باطن أرضها».

وقد تلقى هذه الرسالة آذانا صاغية لدى الأوروبيون، لأنهم يواجهون أزمة طاقة تدفعهم إلى تنويع مصادر إمداداتهم منذ غزو روسيا لأوكرانيا، وزيارة شولتس دليل على ذلك.

حالة طوارئ مناخية

لكن الوضع «ملح» على ما يقول رئيس حملة «غرينبيس إفريقيا» للمحيطات، أليو با، والذي يوضح أن الهدف المتمثل في حصر الاحترار العالمي بـ1,5 درجة مئوية، مقارنةً بعصر ما قبل الثورة الصناعية يبدو بعيد المنال الآن، فيما الأضرار التي لا يمكن عكسها واستغلال هذه الموارد المسببة لانبعاث غازات الدفيئة «سيؤدي إلى تفاقم الوضع».

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ويرى فرنسوا جيمين، أحد مقرري الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ، أنه «من الصعب جدا أن تتخلى عن كنز عندما تكون فقيرًا، لذلك يجب عرض شيء أكثر أهمية في المقابل»، مضيفا أن «الرهان يتمثل بأن تتمكن هذه الدول من اختيار اقتصاد خال من الكربون»، موضحا أن ذلك «يتطلب نقل التكنولوجيا والاستثمار في مصادر الطاقة المتجددة، التي ما زالت غير كافية إلى حد كبير».

«بدائل تكنولوجية ومالية مواتية»

وكان عرض «بدائل تكنولوجية ومالية مواتية»، من أجل انتقال بيئي، في صلب خطاب السلطات الكونغولية في الاجتماعات التمهيدية لمؤتمر الأطراف بشأن المناخ (كوب)، التي عقدت مطلع أكتوبر في كينشاسا.

لكن حكومة هذا البلد الشاسع الواقع في وسط إفريقيا، في قلب الغابات المدارية، تدافع هي أيضًا عن حقها في استغلال النفط والغاز، على الرغم من انتقادات المنظمات البيئية التي تحذر من إطلاق كميات كبيرة من الكربون.

وذكر رئيس الوزراء الكونغولي، جان ميشال ساما لوكوندي، بأن بعض الدول الأوروبية «عادت إلى استخدام مصادر الطاقة الملوثة التي كانت قد حظرتها في السابق»، مثل الفحم.

وأضاف أنه يجب تجنب «التعسف بمنح بعض الدول حرية مواصلة أو حتى زيادة انبعاثاتها، ومنع دول أخرى من استغلال مواردها الطبيعية».

وقال مفاوض جمهورية الكونغو الديموقراطية في مؤتمرات الأمم المتحدة بشأن المناخ، توسي مبانو مبانو، «من المفارقات أن أموال النفط التي يُنظر إليها على أنها أموال قذرة، هي التي ستسمح لنا بالحصول على وسائل كافية لاستعادة سيادتنا البيئية وتقليل انبعاثاتنا الناجمة عن قطع أشجار الغابات».

أكبر كميات من السمك

في السنغال تمثل حقول النفط والغاز على التوالي 0,07% و0,5% فقط من الاحتياطات العالمية، لكنها كما تقول وزيرة النفط صوفي غلاديما، لوكالة «فرانس برس»، «كبيرة بدرجة كافية لبلدنا لتغيير اقتصادها ونسيجها الصناعي وبالتالي آفاقها المستقبلية بشكل جذري».

وأوضحت أن «مجرد استغلال المحروقات لدينا سيسمح لنا، ليس بتسريع حصول الجميع على الكهرباء فحسب، بل وقبل كل شيء لخفض كلفة الإنتاج لتشجيع التصنيع أيضا في البلاد».

وتحدثت أيضا عن فرص استحداث وظائف، وقد أنشئ «المعهد الوطني للنفط والغاز»، لتدريب الشباب على إتقان المهارات الفنية المطلوبة، إلا أن صيادي السمك في سان لوي يشعرون بأنهم مستبعدون من هذا المستقبل الذي تفرضه الدولة السنغالية.

ومع اقتراب بدء عمليات الاستغلال، عززت السلطات سيطرتها على منصة الغاز المستقبلية، وأنشأت محيطا أمنيا تبحر فيه زوارق دوريات لاعتراض أي شخص في البحر، يرغب في عبور حاجز غير مرئي.

ويقول الحاج غاي (39 عاما) «كان هذا المكان الذي نجد فيه أكبر كميات من السمك»، مضيفا «نحن الآن محاصرون لأننا لم نعد قادرين على الوصول إليه، ولا على الذهاب شمالًا إلى المياه الموريتانية».

وتساءل الحاج غاي «أنا لا أتقن عملا آخر غير صيد السمك. كان والداي صيادين، وأجدادي أيضًا.. ماذا سيحل بي؟ ماذا سيفعل أولادي؟».

ويلتفت ليراقب أصدقاءه بينما تبدو من بعيد المنصة في وسط المحيط، ففي سان لوي لم يعد البحارة أسياد مملكة البحار.