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الملك سلمان: السعودية تسعى إلى «استقرار وتوازن» أسواق النفط

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 17 أكتوبر 2022, 08:21 صباحا
الملك سلمان: السعودية تسعى إلى «استقرار وتوازن» أسواق النفط
الملك سلمان بن عبد العزيز خلال لقائه الرئيس الأميركي جو بايدن في جدة، 15 يوليو 2022، (ا ف ب)
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أكّد العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، أنّ استراتيجية المملكة في قطاع النفط العالمي تقوم على دعم «استقرار وتوازن» السوق، وسط اتهامات أميركية بالوقوف إلى جانب روسيا إثر قرار خفض الانتاج.

وقال الملك في خطابه السنوي لمجلس الشورى أمس الأحد، والذي نشرته وكالة الانباء الحكومية «تعمل بلادنا جاهدة ضمن استراتيجيتها للطاقة، على دعم استقرار وتوازن أسواق النفط العالمية، بوصف البترول عنصراً مهماً في دعم نمو الاقتصاد العالمي»، مضيفا «يتجلى ذلك في دورها المحوري في تأسيس واستمرار اتفاق مجموعة (أوبك بلاس) نتيجة مبادراتها لتسريع استقرار الأسواق واستدامة إمداداتها»، حسب وكالة «فرانس برس».

وكانت مجموعة «أوبك بلاس»، المكونة من الدول الثلاث عشرة الأعضاء في منظمة البلدان المصدرة للنفط «أوبك» بقيادة السعودية وشركائها العشرة بقيادة روسيا، قرّرت هذا الشهر خفض حصص إنتاج النفط بهدف دعم أسعار الخام التي كانت تتراجع. وتجني روسيا أرباحا من ارتفاع أسعار النفط إذ تعتمد على مبيعات المحروقات لتمويل حربها في أوكرانيا.

انتقادات البيت الأبيض للموقف السعودي
واعتبر البيت الأبيض ان قرار خفض الانتاج الذي يصب في مصلحة موسكو، يعني أن الرياض «قرّرت الوقوف إلى جانب روسيا»، فيما تحاول واشنطن حرمانها من مصادر دخلها خصوصا في قطاع الطاقة ردا على هجومها على أوكرانيا.

والأحد، كرّر مستشار الأمن القومي في البيت الأبيض جايك ساليفان عبر محطة «سي إن إن»، الإشارة إلى تصريح بايدن الذي قال فيه إنه «سيعيد تقييم علاقاتنا مع السعودية لأنها وقفت إلى جانب روسيا ضد مصالح الشعب الأميركي».

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وأضاف «بُنيت هذه العلاقات مدى عقود بدعم من الحزبين» الديموقراطي والجمهوري، و«لذلك لن يتحرك الرئيس بتسرّع»، لكنه أكد أن ليس لدى بايدن «أي نية للقاء ولي العهد في قمة مجموعة العشرين» الشهر المقبل في اندونيسيا.

وأوضح المستشار أن من بين الاحتمالات المطروحة في إطار إعادة تقييم العلاقات مع الرياض «تغييرات في مقاربتنا للمساعدات العسكرية للسعودية».

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