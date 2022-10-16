Atwasat

تراجع معظم بورصات الخليج مدفوعة بهبوط أسعار النفط والأسهم في «وول ستريت»

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 16 أكتوبر 2022, 05:55 مساء
تراجع معظم بورصات الخليج مدفوعة بهبوط أسعار النفط والأسهم في «وول ستريت»
مواطنان سعوديان يتابعان بورصات الخليج. (الإنترنت)
alwasat radio

أغلقت معظم أسواق الأسهم في الخليج على انخفاض، الأحد، بعد تراجع أسعار النفط والأسهم في وول ستريت، في حين تفوق أداء المؤشر المصري بعد أن قال صندوق النقد الدولي إن «قضايا السياسات الكبرى» تم حلها مع البلاد.

وتراجع المؤشر السعودي 0.1% متأثرا بهبوط 1.1% لسهم عملاق النفط أرامكو السعودية. وتراجعت أسعار النفط الخام، وهو محرك رئيسي للأسواق المالية الخليجية، بأكثر من ثلاثة بالمئة يوم الجمعة حين تغلبت المخاوف من ركود عالمي وضعف الطلب على النفط، وخصوصا في الصين، على الدعم من الخفض الكبير للإنتاج المستهدف الذي أعلنته مجموعة «أوبك بلاس»، بحسب «رويترز».

وتكافح الصين، أكبر مستورد للنفط الخام في العالم، تفشي «كوفيد-19» بعد عطلة استمرت أسبوعا. وتعد حصيلة الإصابات في البلاد منخفضة بحسب المعايير العالمية، لكن الدولة الآسيوية ما زالت متمسكة بسياستها الهادفة إلى عدم تسجيل أي إصابات، وهو ما يلقي بظلاله على النشاط الاقتصادي والطلب على النفط.

حلول لجميع قضايا السياسات الرئيسية
وخارج منطقة الخليج، صعد مؤشر الأسهم القيادية المصري اثنين بالمئة مع ارتفاع معظم الأسهم على المؤشر، ومنها سهم البنك التجاري الدولي الذي ارتفع 3.5%.

كانت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا قالت يوم الجمعة إن مسؤولي الصندوق توصلوا لحلول لجميع قضايا السياسات الرئيسية مع السلطات المصرية في المباحثات بشأن برنامج إقراض جديد.

-  بورصة وول ستريت تسجل أكبر انخفاض قياسي منذ عامين
-  اليورو يسجل أدنى مستوى له مقابل الدولار منذ طرحه للتداول في 2002

وتسعى مصر إلى الحصول حزمة جديدة من القروض خلال الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين في واشنطن هذا الأسبوع، على أمل وقف أزمة العملة التي قيدت الواردات وأثارت قلق السوق بشأن سداد الديون الخارجية. وفي قطر، انخفض المؤشر 0.7% مواصلا الخسائر من الجلسة السابقة.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

شاهد بث مباشر لمباراة عزام × الأخضر عبر قناة الوسط «WTV»

شاهد بث مباشر لمباراة عزام × الأخضر عبر قناة الوسط «WTV»
شاهد بث مباشر لمباراة عزام × الأخضر عبر قناة الوسط «WTV»

شاهد بث مباشر لمباراة عزام × الأخضر عبر قناة الوسط «WTV»
السلطات العراقية تفتح تحقيقا في «سرقة» 2.5 مليار دولار من أموال الضرائب

السلطات العراقية تفتح تحقيقا في «سرقة» 2.5 مليار دولار من أموال الضرائب
بالصور.. رجال مرور يساعدون طلاب المدارس في عبور الشوارع

بالصور.. رجال مرور يساعدون طلاب المدارس في عبور الشوارع
«الكويت» الكويتي يتوج بكأس وذهبية السلة العربية

«الكويت» الكويتي يتوج بكأس وذهبية السلة العربية
الندم: جسر بين الماضي والمستقبل

الندم: جسر بين الماضي والمستقبل
كانييه ويست يثير الجدل بتصريحات استفزازية

كانييه ويست يثير الجدل بتصريحات استفزازية
صحراء قطر تستقطب محبي الفن والمغامرة بمنحوتة «سيرا»

صحراء قطر تستقطب محبي الفن والمغامرة بمنحوتة «سيرا»
بايدن يصف خطة رئيسة الوزراء البريطانية بشأن خفض الضرائب بـ«الخطأ»

بايدن يصف خطة رئيسة الوزراء البريطانية بشأن خفض الضرائب بـ«الخطأ»
الهند تختبر صاروخ بالستي أطلقته من أول غواصة نووية محلية الصنع

الهند تختبر صاروخ بالستي أطلقته من أول غواصة نووية محلية الصنع
انتهت عبر قناة الوسط (WTV).. الأهلي طرابلس 3-1 المريخ بدوري أبطال أفريقا

انتهت عبر قناة الوسط (WTV).. الأهلي طرابلس 3-1 المريخ بدوري أبطال أفريقا
«وسط الخبر»: حراك برلماني لأعضاء مجلسي النواب والدولة في البيضاء

«وسط الخبر»: حراك برلماني لأعضاء مجلسي النواب والدولة في البيضاء
إنجاز أكثر من 50% لأكبر خط أنابيب نفط في إفريقيا.. أين يقع وما هي عقبات المشروع؟

إنجاز أكثر من 50% لأكبر خط أنابيب نفط في إفريقيا.. أين يقع وما هي عقبات المشروع؟
خليفة بن صريتي يكتب لـ«بوابة الوسط»: حول بطولة الكأس.. واتحاد الكرة و«تسكير الرأس»

خليفة بن صريتي يكتب لـ«بوابة الوسط»: حول بطولة الكأس.. واتحاد الكرة و«تسكير ...
كيف أثرت الحرب في الصحة النفسية لليمنيين؟

كيف أثرت الحرب في الصحة النفسية لليمنيين؟
أثار دهشة علماء الفلك.. رصد أكثر وميض ضوئي توهجا على الإطلاق

أثار دهشة علماء الفلك.. رصد أكثر وميض ضوئي توهجا على الإطلاق
القائم بالأعمال الأميركي: الولايات المتحدة تتطلع إلى الشراكة مع جيش ليبي موحد

القائم بالأعمال الأميركي: الولايات المتحدة تتطلع إلى الشراكة مع جيش ليبي موحد
شهادات صادمة عن سياحة طب الأسنان في تركيا

شهادات صادمة عن سياحة طب الأسنان في تركيا
 المزيد من اقتصاد

تعليقات

عناوين ذات صلة
شركة كهرباء فرنسا تُرجئ إعادة تشغيل خمسة مفاعلات نووية
شركة كهرباء فرنسا تُرجئ إعادة تشغيل خمسة مفاعلات نووية
جورجيفا تعبر عن ثقتها في دعم صندوق النقد لمصر وتونس
جورجيفا تعبر عن ثقتها في دعم صندوق النقد لمصر وتونس
«المركزي الأوروبي» يحذر من ركود اقتصادي العام المقبل
«المركزي الأوروبي» يحذر من ركود اقتصادي العام المقبل
بايدن يصف خطة رئيسة الوزراء البريطانية بشأن خفض الضرائب بـ«الخطأ»
بايدن يصف خطة رئيسة الوزراء البريطانية بشأن خفض الضرائب بـ«الخطأ»
الرئيس التنفيذي لـ«غازبروم»: فرض حد أقصى لسعر الغاز الروسي سيؤدي لوقف الإمدادات
الرئيس التنفيذي لـ«غازبروم»: فرض حد أقصى لسعر الغاز الروسي سيؤدي ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
رئيسة وزراء بريطانيا تقر بأنه كان عليها «أن تعد بشكل أفضل» لخطة التخفيض الضريبي
رئيسة وزراء بريطانيا تقر بأنه كان عليها «أن تعد بشكل أفضل» ......
ماسك يعيد إحياء صفقة «تويتر» بالسعر الأصلي
ماسك يعيد إحياء صفقة «تويتر» بالسعر الأصلي...
الدنمارك تعلن تسرب غاز في بحر البلطيق قرب مسار «نورد ستريم 2»
الدنمارك تعلن تسرب غاز في بحر البلطيق قرب مسار «نورد ستريم ......
ألمانيا تخصص 200 مليار يورو لتحديد سقف لأسعار الطاقة
ألمانيا تخصص 200 مليار يورو لتحديد سقف لأسعار الطاقة...
الحكومة البريطانية تعود عن قرارها خفض ضريبة الدخل على الأثرياء
الحكومة البريطانية تعود عن قرارها خفض ضريبة الدخل على ......
المزيد
تراجع معظم بورصات الخليج مدفوعة بهبوط أسعار النفط والأسهم في «وول ستريت»
تراجع معظم بورصات الخليج مدفوعة بهبوط أسعار النفط والأسهم في......
وزير المالية الجديد يتعهد باستعادة مصداقية بريطانيا اقتصاديا
وزير المالية الجديد يتعهد باستعادة مصداقية بريطانيا اقتصاديا...
تظاهرة ضد «غلاء المعيشة» في باريس والشرطة تستعد
تظاهرة ضد «غلاء المعيشة» في باريس والشرطة تستعد...
الرئيس التنفيذي لـ«غازبروم»: فرض حد أقصى لسعر الغاز الروسي سيؤدي لوقف الإمدادات
الرئيس التنفيذي لـ«غازبروم»: فرض حد أقصى لسعر الغاز الروسي ......
بايدن يصف خطة رئيسة الوزراء البريطانية بشأن خفض الضرائب بـ«الخطأ»
بايدن يصف خطة رئيسة الوزراء البريطانية بشأن خفض الضرائب ......
المزيد
المزيد من بوابة الوسط