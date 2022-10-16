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تظاهرة ضد «غلاء المعيشة» في باريس والشرطة تستعد

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 16 أكتوبر 2022, 01:40 مساء
تظاهرة ضد «غلاء المعيشة» في باريس والشرطة تستعد
محطات بنزين خارج الخدمة في باريس، 15 أكتوبر 2022, (أ ف ب)
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تستعد الشرطة في باريس لتظاهرات مرتقبة، الأحد، احتجاجًا على ارتفاع تكاليف المعيشة، بعد نحو ثلاثة أسابيع على بدء إضرابات، أدت إلى إغلاق عديد محطات الوقود في أنحاء فرنسا.

ونظّم معارضون يساريون لحكومة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، التظاهرة التي قالوا إن هدفها أيضًا التعبير عن رفضهم تقاعس الحكومة في التعامل مع مشكلة تغير المناخ، بحسب وكالة «فرانس برس».

وخطط زعيم حزب «فرنسا الأبية» اليساري، جان لوك ميلانشون، للمسيرة قبل وقت طويل من بدء الإضرابات الحالية، لكن المنظمين يأملون بأن تُكسِب التحرّكات العمالية الحالية تظاهرتهم مزيد الزخم.

وقالت النائبة عن حزب «فرنسا الأبية»، مانون أوبري، إن «ارتفاع الأسعار لا يحتمل.. إنه أكبر تراجع في القدرة الشرائية منذ 40 عامًا»، مضيفة أن الوقت حان ليستفيد العمال الذين يحاولون جاهدين كسب عيشهم من المليارات التي تحصدها الشركات الكبرى كأرباح.

- اتجاه في فرنسا لإقرار تسوية في أزمة الوقود بدون النقابة الرئيسية

وتتوقع الشرطة، بأن يشارك 30 ألف شخص في التظاهرات، بينما أشار مصدر إلى مخاوف من حوادث أمنية قد يتسبب بها يساريون متشددون، مضيفًا: «تم تحذير المنظمين من هذه المخاوف».

احتجاجات أخرى متواصلة
وأدى الخلاف على الأجور في مصافي ومستودعات وقود فرنسية إلى إغلاق عديد من محطات الوقود، وشعرت مختلف قطاعات الاقتصاد بتداعياته.

وأفادت بيانات حكومية نشرتها شبكة «بي إف إم تي في» الفرنسية، السبت بأن 27.3%، من محطات الوقود تعاني نقصًا في مادة واحدة على الأقل، وعلى مستوى منطقة باريس تحديدًا، بلغت النسبة إلى 39.9%.

وما زالت أربع من مصافي فرنسا السبع ومستودع وقود واحد خارج الخدمة بعدما رفض أعضاء في «الاتحاد العام للعمال CGT » اليساري المتشدد يعملون في المصافي عرضًا بشأن زيادة الأجور صدر عن مجموعة «توتال إنرجيز» وافقت عليه نقابات أخرى.

وأثارت حكومة ماكرون حفيظة النقابات بإجبارها العمال المضربين، على العودة إلى عملهم هذا الأسبوع، وفتح مستودعات الوقود، في خطوة أيّدتها المحاكم.

خطر إثارة استياء السكان
لكن يواجه الاتحاد خطر إثارة استياء السكان في بلد يعتمد نحو 75% من عماله على مركباتهم الخاصة للوصول إلى أماكن عملهم، إذ بلغت نسبة التأييد للإضراب 37% فقط، وفق استطلاع لمجموعة «بي في أيه» نشر الجمعة.

ويطالب «الاتحاد العام للعمال»، بزيادة أجور موظفي «توتال إنيرجيز» بنسبة 10%، بأثر رجعي للعام 2022 بأكمله، ويفيد بأن المجموعة الفرنسية قادرة على تحمل كلفة ذلك بكل سهولة، مشيرًا إلى صافي الأرباح التي حققتها وبلغت 5.7 مليار دولار في الفترة من أبريل حتى يونيو الماضيين، بينما ارتفعت أسعار الطاقة على وقع الحرب في أوكرانيا ودفعها مليارات اليورو كأرباح للمساهمين.

ومدد الاتحاد إضراباته التي بدأت في 26 سبتمبر إلى الثلاثاء، وهو يوم دعا فيه إلى إضراب أوسع يشمل جميع وسائل النقل العام في البلاد.

وانسحب اتحاد CGT من محادثات مع المجموعة الفرنسية ليل الخميس الجمعة، بينما قبلت نقابات أخرى تمثّل أغلبية العمال باتفاق ينص على زيادة أقل في الأجور.

ومن المقرر أن تتحدث رئيسة الوزراء إليزابيث بورن، مساء الأحد عن مشكلة نقص البنزين.

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