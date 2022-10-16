بايدن يصف خطة رئيسة الوزراء البريطانية بشأن خفض الضرائب بـ«الخطأ»

القاهرة - بوابة الوسط

وصف الرئيس الأميركي جو بايدن السبت، خطة رئيسة الوزراء البريطانية ليز تراس، لخفض الضرائب والتي جرى التخلي عنها حاليًا بأنها «خطأ»، في وقت تستعد الزعيمة المحافظة للدخول في محادثات أزمة من أجل وضع خطة موازنة جديدة.

وكان خفض الضرائب محور برنامج الإصلاح الاقتصادي المتشدد، الذي أعلنته تراس، ووزير المال المقال كواسي كوارتنغ، وفق وكالة «فرانس برس».

وكانت الخطوة لتموّل من خلال ديون بمليارات الجنيهات الاسترلينية، ما أثار حالة ذعر في أسواق المال من إمكانية تسبب الأمر، في زيادة معدلات التضخم بينما ترزح العائلات البريطانية تحت وطأة أزمة ارتفاع تكاليف المعيشة.

«لم أكن الوحيد الذي أعتقد بأن الأمر كان خطأ»

وقال بايدن للصحفيين، خلال زيارة أجراها إلى ولاية أوريغون، «لم أكن الوحيد الذي أعتقد بأن الأمر كان خطأ»، مضيفًا في تعليقه على خطة تراس خفض الضرائب على الأكثر ثراءً، «لم أتفق مع السياسة، لكن اتّخاذ هذا القرار أمر عائد إلى بريطانيا العظمى، وليس لي».

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ومن المقرر أن تجتمع تراس، الأحد، بوزير المال الجديد جيريمي هانت، الذي قال إنها وكوارتنغ ارتكبا خطأ في 23 سبتمبر، عبر محاولتهما خفض الضرائب للأشخاص الأعلى دخلًا وعرض خطتهما من دون توقعات مستقلة من «مكتب المسؤولية عن الموازنة»، مضيفًا: «كانت هناك أخطاء».

وتابع: «سيتعين علينا اتّخاذ قرارات صعبة للغاية»، محذرًا من أن «جميع دوائر الحكومة» ستواجه خفضًا في الإنفاق، بما في ذلك على الرعاية الاجتماعية والصحة والدفاع، مضيفًا أن «بعض الضرائب ستزداد».