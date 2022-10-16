«المركزي» الأوروبي يحذر من ركود اقتصاد العام المقبل

القاهرة - بوابة الوسط

حذر اثنان من كبار المسؤولين فِيْ البنك المركزي الأوروبي من أن النشاط الاقتصادي فِيْ منطقة اليورو قد ينزلق إلَّى الركود فِيْ عام 2023 على خلفِيْة الحرب المستمرة فِيْ أوكرانيا.

وقالت كريستين لاجارد رئيسة البنك المركزي الأوروبي فِيْ خطاب أمام اللجنة المالية والنقدية الدولية، وهِيْ هِيْئة السياسة فِيْ صندوق النقد الدولي، «آفاق النمو تتراجع بشكل أساسي، خاصة بسبب العواقب الاقتصادية للحرب فِيْ أوكرانيا». ولم تذكر لاغارد كلمة عَنّْ الركود لكنها شددت على أنه «منذ الصيف الجاري، بسبب ارتفاع التضخم الذي وصل إلَّى 10٪ فِيْ سبتمبر فِيْ منطقة اليورو»، بحسب وكالة فرانس برس.

كَمْا أشارت إلَّى عوامل مؤثرة أخرى مثل «تضاؤل ​​الأثر لإعادة الانفتاح» بعد أزمة جائحة كوفِيْد -19، و «ضعف الطلب العالمي»، و «انخفاض الثقة». وأضافت أن هذه العوامل «يمكن أن تتسبب فِيْ تباطؤ كبير فِيْ نمو الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة اليورو فِيْ النصف الثاني من العام الحالي وأوائل عام 2023». كَمْا ذكرت أن هناك عوامل تدعم الاقتصاد مثل مستوى المدخرات الأسرية المتراكَمْة وسوق العمل القوي ودعم الميزانية بما فِيْ ذلك خطة التعافِيْ الأوروبية.

المركزي الأوروبي وفرضيات للنمو

فِيْ سبتمبر، أعلن البنك المركزي الأوروبي عَنّْ عدة فرضيات للنمو فِيْ منطقة اليورو فِيْ عام 2023. وقال لويس دي جويندوس يوم الجمعة فِيْ مقابلة مع صحيفة «Verselo Zenius» الليتوانية إن «ما اعتبرناه سيناريو رجعي قريب من السيناريو الأساسي». فِيْ هذا «السيناريو التراجعي» سينكَمْش الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة اليورو بنحو 1٪ العام المقبل، بينما تشير التقديرات المرجعية إلَّى نمو بنسبة 0.9٪.

وقال جويندوس إن الاختلاف «يكَمْن فِيْ تطور إمدادات الطاقة القادمة من روسيا». وفقًا للسيناريو الأساسي، سيستمر تزويد الغاز بنسبة 20٪، مقارنةً بانقطاع كامل فِيْ أسوأ الحالات، والذي يبدو السيناريو الأكثر ترجيحًا. وقال دي جويندوس إن منطقة اليورو تشهد «مزيجًا صعبًا للغاية من النمو الاقتصادي الضعيف، بما فِيْ ذلك احتمال حدوث ركود تقني، وتضخم مرتفع».

رفع أسعار الفائدة الأوروبية

قبل أن يصبح الركود حَقيْقَة واقعة، بدأ البنك المركزي الأوروبي فِيْ يوليو برفع أسعار الفائدة بشكل مفاجئ لأن هدفه هُو إعادة التضخم إلَّى 2٪. قال مصرفِيْون ومراقبون فِيْ منطقة اليورو إن الاجتماع المقبل لمجلس محافظي المؤسسة المقرر عقده فِيْ 27 أكتوبر قد يؤدي إلَّى زيادة أخرى بمقدار 0.75 نقطة فِيْ أسعار الفائدة الأساسية كَمْا حدث فِيْ سبتمبر.

وحذرت لاجارد أيضًا من أنه بين ضعف النمو الاقتصادي وارتفاع التضخم وتشديد شروط التمويل، فإن كل هذا يعَنّْي أن «توقعات الاستقرار المالي قد تدهُورت»، مما يؤدي إلَّى «ضغوط على قدرة خدمة الديون للشركات والأسر».