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جورجيفا تعبر عن ثقتها في دعم صندوق النقد لمصر وتونس

القاهرة - بوابة الوسط السبت 15 أكتوبر 2022, 07:32 مساء
جورجيفا تعبر عن ثقتها في دعم صندوق النقد لمصر وتونس
كريستالينا جورجيفا مديرة صندوق النقد الدولي. (الإنترنت)
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 قالت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا إنها ستجتمع، السبت، مع وفدين من مصر وتونس، وعبرت عن ثقتها في أن الصندوق «سيدعمهما».

وذكرت أن الصندوق قدم حوالي 90 مليار دولار إلى 16 دولة منذ بداية الحرب الروسية على أوكرانيا، لكن ما زال في حوزته 700 مليار دولار للإقراض ويلاحظ الآن زيادة عدد البلدان التي تطلب المساعدة، بحسب «رويترز».

ويدرس الصندوق في الوقت الراهن 28 طلبا للحصول على مساعدات مالية، بما في ذلك طلبين من مصر وتونس، وقالت جورجيفا إن الصندوق يبحث أيضا سبلا أخرى لتوفير تمويل للبلدان المحتاجة.

حل جميع «قضايا السياسة الكبرى»
وقالت جورجيفا في ندوة على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي «سألتقي اليوم في الواقع بوفدين من مصر وتونس، وهما دولتان أثق أننا سندعمهما في هذه الأوقات الصعبة».

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وأبلغت جورجيفا الصحفيين أمس الجمعة بأن مسؤولي الصندوق حلوا جميع «قضايا السياسة الكبرى» مع السلطات المصرية في مناقشاتهم بشأن برنامج إقراض جديد، لكن الجانبين ما زالا يعملان على تفاصيل فنية أصغر.

وقال وزير المالية المصري محمد معيط لقناة تلفزيونية محلية إنه يتوقع أن توقع مصر اتفاقا مع صندوق النقد الدولي «قريبا جدا» للمساعدة في وقف أزمة العملة التي قيدت الواردات وأثارت قلق السوق بشأن سداد الديون الخارجية.

ثلاثة وخمسة مليارات دولار
وكان معيط قد أبلغ وسائل إعلام محلية في وقت سابق أن مصر يمكن أن تتوقع ما بين ثلاثة وخمسة مليارات دولار فقط ولكن مصدرا مطلعا قال إن من المحتمل ألا تتجاوز الحزمة الحد الأدنى من هذا النطاق، وفق «رويترز».

وفي الشهر الماضي، قالت تونس، التي ترزح تحت وطأة أسوأ أزمة مالية في تاريخها، إنها تتوقع التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي في الأسابيع المقبلة بشأن قرض يتراوح بين ملياري دولار وأربعة مليارات دولار على مدى ثلاث سنوات لإنقاذ ماليتها العامة من الانهيار. ولم يصدر تعليق فوري من مسؤولي صندوق النقد الدولي على توقيت اجتماعات جورجيفا مع مسؤولين من البلدين.

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