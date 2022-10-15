Atwasat

شركة كهرباء فرنسا تُرجئ إعادة تشغيل خمسة مفاعلات نووية

القاهرة - بوابة الوسط السبت 15 أكتوبر 2022, 06:40 مساء
شركة كهرباء فرنسا تُرجئ إعادة تشغيل خمسة مفاعلات نووية
مفاعلات نووية في فرنسا. (الإنترنت)
alwasat radio

أعلنت شركة كهرباء فرنسا السبت أنها ستُرجئ مشاريعها لإعادة تشغيل خمسة مفاعلات نووية متوقفة، ما قد يفرض ضغوطًا تصاعدية على أسعار الطاقة مع اقتراب فصل الشتاء.

تولد فرنسا نحو 70% من طاقتها الكهربائية من 56 مفاعلًا نوويًا، لكن 30 مفاعلًا متوقف حاليًا إما لأعمال الصيانة الروتينية وإما بسبب التآكل في بعض أنظمة التبريد في حالات الطوارئ، وفق «فرانس برس».

والعمال في العديد من المحطات النووية حيث تمّ إغلاق المفاعلات من أجل الصيانة، مضربون. والإضراب هو جزء من نزاع أوسع على الأجور في قطاع الطاقة الفرنسي حيث أدى إضراب عمال المصافي إلى نقص الوقود في المحطات.

محادثات أولى مع الاتحادات العمالية
ومن المقرر أن تعقد شركة كهرباء فرنسا محادثات أولى مع الاتحادات العمالية الثلاثاء. وأشار كلود مارتان، ممثل الاتحاد الوطني لعمال المناجم والطاقة، إلى أن الإضرابات في شركة كهرباء فرنسا لن تؤثر على عامة الشعب في الوقت الحالي، لكن قد تؤثر على جدول الأعمال لإعادة تشغيل المفاعلات.

وقال إن توقف أعمال الصيانة بالإضافة إلى تباطؤ العمال الذين قللوا من إنتاج الطاقة في المفاعلات العاملة، سيؤثر بشكل أساسي على الموارد المالية لشركة كهرباء فرنسا.

-  ماكرون: فرنسا ستستأنف بناء المفاعلات النووية
-  ماكرون يعلق على استعمال «الطاقة النووية» في أوكرانيا وتصريحات «ليز تراس» و«الاتفاق النووي» وحقبة «الاستعمار»

وفيسبتمبر، قالت الشركة المثقلة بالديون، والتي بدأت الحكومة بتأميمها بالكامل، إن تراجع توليد الكهرباء بسبب مشاكل في مفاعلاتها سيقلص أرباحها التشغيلية بمقدار 29 مليار يورو (29 مليار دولار) في العام 2022، وهو أسوأ مما كان متوقعًا في السابق.

تأثير على الجدول الزمني لاستئناف الانتاج
وقالت ناطقة باسم شركة كهرباء فرنسا السبت «يمكنني التأكيد أن هناك إضرابًا». وأضافت «قد يكون له تأثير على الجدول الزمني لاستئناف الانتاج في بعض المحطات وقد يؤدي أيضا إلى تراجع موقت في انتاج الطاقة في بعض المفاعلات التي تعمل حاليًا».

وقد يراوح التأخير في إعادة تشغيل المفاعلات المعنية بين يوم واحد وثلاثة أسابيع تقريبًا.

وفي مواجهة مخاوف من نقص الطاقة في فصل الشتاء، تعهد الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون الأربعاء إعادة تشغيل جميع المفاعلات النووية في البلاد باستثناء 11 مفاعلًا بحلول يناير 2023.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

شاهد بث مباشر لمباراة الأهلي طرابلس والمريخ بدوري الأبطال عبر قناة الوسط

شاهد بث مباشر لمباراة الأهلي طرابلس والمريخ بدوري الأبطال عبر قناة الوسط
شاهد: الرئيس التركي يعلن ارتفاع حصيلة انفجار منجم للفحم إلى 41 قتيلا

شاهد: الرئيس التركي يعلن ارتفاع حصيلة انفجار منجم للفحم إلى 41 قتيلا
«وسط الخبر»: حراك برلماني لأعضاء مجلسي النواب والدولة في البيضاء

«وسط الخبر»: حراك برلماني لأعضاء مجلسي النواب والدولة في البيضاء
«أكلات ماجدة» (5): طريقة سهلة لتحضير طاجن خضار بالجمبري

«أكلات ماجدة» (5): طريقة سهلة لتحضير طاجن خضار بالجمبري
«اقتصاد بلس»: إعلام إيطالي.. أردوغان يعزز قبضته على ليبيا عبر حماية الدبيبة

«اقتصاد بلس»: إعلام إيطالي.. أردوغان يعزز قبضته على ليبيا عبر حماية الدبيبة
«هنا ليبيا»: طرق تقليدية للإسعاف من لدغات العقارب

«هنا ليبيا»: طرق تقليدية للإسعاف من لدغات العقارب
«في التسعين» .. يكشف رُزنامة دورينا والموقف من عودة الجماهير

«في التسعين» .. يكشف رُزنامة دورينا والموقف من عودة الجماهير
«أكلات ماجدة» (4): طريقة إعداد طبق تشيكن مسالا الهندية

«أكلات ماجدة» (4): طريقة إعداد طبق تشيكن مسالا الهندية
الأهلي طرابلس يبحث عن الذات أمام المريخ السوداني في دوري الأبطال.. السبت

الأهلي طرابلس يبحث عن الذات أمام المريخ السوداني في دوري الأبطال.. السبت
إنشاء طريق بمدينة ودان باستخدام مواد صديقة للبيئة

إنشاء طريق بمدينة ودان باستخدام مواد صديقة للبيئة
خليفة بن صريتي يكتب لـ«بوابة الوسط»: حول بطولة الكأس.. واتحاد الكرة و«تسكير الرأس»

خليفة بن صريتي يكتب لـ«بوابة الوسط»: حول بطولة الكأس.. واتحاد الكرة و«تسكير ...
باكستان تحتاج أكثر من 16 مليار دولار لمعالجة الدمار الناجم عن الفيضانات

باكستان تحتاج أكثر من 16 مليار دولار لمعالجة الدمار الناجم عن الفيضانات
مصطلحات خاصة بالسيارات الكهربائية يجب عليك معرفتها

مصطلحات خاصة بالسيارات الكهربائية يجب عليك معرفتها
كيف أثرت الحرب في الصحة النفسية لليمنيين؟

كيف أثرت الحرب في الصحة النفسية لليمنيين؟
شي جينبينغ يستعد لتكريس سلطته رئيسا للصين بولاية ثالثة

شي جينبينغ يستعد لتكريس سلطته رئيسا للصين بولاية ثالثة
القائم بالأعمال الأميركي: الولايات المتحدة تتطلع إلى الشراكة مع جيش ليبي موحد

القائم بالأعمال الأميركي: الولايات المتحدة تتطلع إلى الشراكة مع جيش ليبي موحد
بعد وصوله طرابلس.. باتيلي يتعهد بالتواصل مع جميع الأطراف ويحدد أولوية عمله في ليبيا

بعد وصوله طرابلس.. باتيلي يتعهد بالتواصل مع جميع الأطراف ويحدد أولوية عمله في ...
الدبيبة يخلي مسؤولية حكومته عن أي التزامات مالية ترتبها حكومة باشاغا

الدبيبة يخلي مسؤولية حكومته عن أي التزامات مالية ترتبها حكومة باشاغا
 المزيد من اقتصاد

تعليقات

عناوين ذات صلة
إنجاز أكثر من 50% لأكبر خط أنابيب نفط في إفريقيا.. أين يقع وما هي عقبات المشروع؟
إنجاز أكثر من 50% لأكبر خط أنابيب نفط في إفريقيا.. أين يقع وما هي...
إيلون ماسك: «سبايس إكس» لم تعد قادرة على تمويل شبكة «ستارلينك» في أوكرانيا
إيلون ماسك: «سبايس إكس» لم تعد قادرة على تمويل شبكة «ستارلينك» في...
انخفاض منسوب نهر ميسيسيبي يربك حركة الملاحة المهمة للاقتصاد الأميركي
انخفاض منسوب نهر ميسيسيبي يربك حركة الملاحة المهمة للاقتصاد ...
إدانة الرئيس السابق لشركة «نيكولا» للشاحنات الكهربائية بتهمة تضليل المستثمرين
إدانة الرئيس السابق لشركة «نيكولا» للشاحنات الكهربائية بتهمة ...
إثيوبيا تمنع استيراد السلع غير الأساسية بالعملات الأجنبية
إثيوبيا تمنع استيراد السلع غير الأساسية بالعملات الأجنبية
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
رئيسة وزراء بريطانيا تقر بأنه كان عليها «أن تعد بشكل أفضل» لخطة التخفيض الضريبي
رئيسة وزراء بريطانيا تقر بأنه كان عليها «أن تعد بشكل أفضل» ......
ماسك يعيد إحياء صفقة «تويتر» بالسعر الأصلي
ماسك يعيد إحياء صفقة «تويتر» بالسعر الأصلي...
الدنمارك تعلن تسرب غاز في بحر البلطيق قرب مسار «نورد ستريم 2»
الدنمارك تعلن تسرب غاز في بحر البلطيق قرب مسار «نورد ستريم ......
ألمانيا تخصص 200 مليار يورو لتحديد سقف لأسعار الطاقة
ألمانيا تخصص 200 مليار يورو لتحديد سقف لأسعار الطاقة...
الحكومة البريطانية تعود عن قرارها خفض ضريبة الدخل على الأثرياء
الحكومة البريطانية تعود عن قرارها خفض ضريبة الدخل على ......
المزيد
شركة كهرباء فرنسا تُرجئ إعادة تشغيل خمسة مفاعلات نووية
شركة كهرباء فرنسا تُرجئ إعادة تشغيل خمسة مفاعلات نووية...
حكومات إفريقية تدعو الدائنين إلى تسريع عملية تخفيف الديون
حكومات إفريقية تدعو الدائنين إلى تسريع عملية تخفيف الديون...
عمال مصافي «توتال إنيرجيز» الفرنسية يواصلون الإضرابات في خمسة مواقع
عمال مصافي «توتال إنيرجيز» الفرنسية يواصلون الإضرابات في ......
إثيوبيا تمنع استيراد السلع غير الأساسية بالعملات الأجنبية
إثيوبيا تمنع استيراد السلع غير الأساسية بالعملات الأجنبية...
إدانة الرئيس السابق لشركة «نيكولا» للشاحنات الكهربائية بتهمة تضليل المستثمرين
إدانة الرئيس السابق لشركة «نيكولا» للشاحنات الكهربائية بتهمة......
المزيد
المزيد من بوابة الوسط