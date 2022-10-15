إيلون ماسك: «سبايس إكس» لم تعد قادرة على تمويل شبكة «ستارلينك» في أوكرانيا

القاهرة - بوابة الوسط

حذر إيلون ماسك الجمعة، من أن شركة «سبايس إكس»، التي يملكها لم تعد تملك الوسائل اللازمة لمواصلة تمويل شبكة الإنترنت «ستارلينك» في أوكرانيا، مناشدا الحكومة الأميركية تولي مسؤولية ذلك.

ومنذ بداية الحرب في أوكرانيا سلّمت «سبايس إكس»، الآلاف من محطات الاتصال التي تؤمن الوصول إلى الإنترنت عبر مجموعة من الأقمار الاصطناعية التي تشكل «شبكة ستارلينك»، وفق وكالة «فرانس برس».

ونشرت نحو 25 ألف محطة في البلاد حتى الآن، حسب إيلون ماسك، مؤكدا أن العملية كلفت الشركة فعليا 80 مليون دولار وستصل الكلفة إلى 100 مليون بحلول نهاية العام الجاري.

وحذر ماسك الجمعة من أن شركته الفضائية «لا يمكنها الاستمرار في تمويل النظام الحالي إلى أجل غير مسمى، وإرسال آلاف من محطات الاتصال الإضافية.. هذا غير معقول».

«سبايس إكس» توجه خطابًا إلى البنتاغون

وذكرت شبكة «سي إن إن»، أن «سبايس إكس»، وجهت خطابًا إلى وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) الشهر الماضي، يشير إلى أنها لم تعد قادرة على تحمل تكاليف الخدمة في أوكرانيا.

وطلبت الشركة حسب المصدر نفسه، من البنتاغون تولي تمويل استخدام «ستارلينك»، من قبل الحكومة الأوكرانية وجيشها، مقدرة كلفته بـ400 مليون دولار للأشهر الـ12 المقبلة.

وساعدت «ستارلينك» في استمرار تغطية الإنترنت في المناطق التي ضربها الجيش الروسي في أوكرانيا، وفي يونيو كان نحو 15% من البنى التحتية للإنترنت الموجودة في أوكرانيا قد دمر أو تضرر، حسب السلطات.

«روسيا تحاول جاهدة قتل ستارلينك»

وكتب إيلون ماسك في تغريدة مساء الجمعة «ستارلينك هو نظام الاتصالات الوحيد الذي يستمر في العمل على الجبهة، وجميع (الانظمة) الأخرى توقفت»، مضيفا أن «روسيا تحاول جاهدة قتل ستارلينك. ولحمايتها أعادت سبايس إكس توجيه موارد ضخمة للدفاع»، محذرا من أنه على الرغم من هذه الموارد المخصصة للدفاع عن «ستارلينك»، فإن هذا النظام «يمكن أن يختفي».

وذكرت صحيفة «فاينانشيال تايمز» البريطانية اليومية، أن القوات الأوكرانية قد تكون شهدت تقطعا في خدمة ستارلينك على الجبهة، مما أبطأ هجومها المضاد قبل أن يتحسن الوضع.

وقال ناطق باسم الوكالة الأميركية للتنمية الدولية (يو اس إيد)، مساء الجمعة «على حد علمنا، لم توقف سبايس إكس خدمتها للوكالات الحكومية المدنية الأوكرانية ومشغلي البنية التحتية الحيوية».

واستُهدف مشغلو الاتصالات السلكية واللاسلكية الأوكرانيون، بعدد من الهجمات الإلكترونية.

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ويؤكد إيلون ماسك أنه باستثناء «نسبة صغيرة»، تحملت «سبايس إكس» كل تكاليف نشر وصيانة محطات الاتصال ستارلينك في أوكرانيا.

وقال الناطق باسم الوكالة الأميركية للتنمية الدولية الجمعة، إن الوكالة اشترت أكثر من 1500 محطة اتصال من سبايس إكس في إبريل لتسليمها إلى أوكرانيا، ثم 86 محطة جديدة في يوليو لسلطات منطقة لفيف.