باكستان تحتاج أكثر من 16 مليار دولار لمعالجة الدمار الناجم عن الفيضانات

القاهرة - بوابة الوسط

تعهّد وزير المال الباكستاني إسحاق دار، للمقرضين الدوليين بتطبيق الإصلاحات الاقتصادية، رغم تقديرات جديدة تفيد بأن بلاده ستحتاج على وجه السرعة إلى أكثر من 16 مليار دولار للتعافي بعد الفيضانات المدمّرة.

وقال الوزير إن مؤتمر المانحين المخصص لما بعد الفيضانات، والذي تعهّد به الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، سينعقد الشهر المقبل، معربا عن أمله في أن يساعد باكستان في الحصول على احتياجاتها الفورية وتلك بعيدة الأمد، بحسب وكالة «فرانس برس».

وأفرج صندوق النقد الدولي في أواخر أغسطس، عن مبلغ 1,1 مليار دولار مُنح لباكستان كجزء من حزمة بقيمة ستة مليارات دولار جرى التوصل إليها عام 2019، مع تحقيق حكومة رئيس الوزراء شهباز شريف تقدّما في مجال الإصلاحات.

«نسعى لاستكمال البرنامج الإصلاحي»

وقال دار لـ«فرانس برس»، في مقابلة جرت في واشنطن مساء الجمعة، «سنسعى لاستكمال البرنامج (الإصلاحي) بنجاح وإن تم ذلك على حساب بذل مزيد من الجهود»، مضيفا أن القيام بذلك «يبعث رسالة إيجابية للمجتمع الدولي والأسواق»، معربا عن تقديره لتعهّدات البلدان الأخرى لباكستان والتي كانت «متجاوبة للغاية».

وأقر دار الذي تولى المنصب للمرة الرابعة الشهر الماضي، بعدما استقال سلفه في وجود مخاطر سياسية.

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يخطط رئيس الوزراء السابق عمران خان، وهو نجم كريكت تحوّل إلى العمل السياسي، وأطيح به بتصويت لسحب الثقة في أبريل، للعودة إلى السلطة في ظل الاحتجاجات المطالبة بانتخابات مبكرة.

وفي آخر فترة ولايته، خفض خان أسعار الوقود، رغم أن الحزمة التي اتفقت عليها حكومته مع صندوق النقد الدولي، أكدت ضرورة اقتصار الدعم الحكومي للأسعار، على الأكثر فقرا فحسب في وقت تواجه باكستان صعوبة في تنظيم شؤونها المالية.

وذكر «دار» بأن بعض حلفائه السياسيين طالبوا ببقاء خان لمدة أطول في الحكم للتعامل مع تداعيات الأزمة الاقتصادية، قائلا «كان لاتباع نهج سياسي أن يكون أنانيا».

الحاجة للمليارات بعد الفيضانات

وواجهت الحكومة الجديدة أمطارا موسمية غير مسبوقة، وفيضانات غمرت نحو ثلث باكستان، خامس بلد في العالم تعدادا للسكان.

ويتوقع بأن تزداد هذه الكوارث سوءًا في السنوات المقبلة نظرا للتغيّر المناخي، رغم أن باكستان تساهم بأقل من 1% من الانبعاثات الكربونية التي تؤدي لارتفاع درجة حرارة الأرض.

وكشف «دار» بأن دراسة جديدة مموّلة جزئيا من البنك الدولي وبنك التنمية الآسيوي، خلصت إلى أن باكستان منيت بخسائر نتيجة الفيضانات بلغت قيمتها 32,4 مليار دولار، وستحتاج إلى 16,2 مليار دولار لإعادة الإعمار والتأهيل، قائلا «مع هذا التحدي، من الواضح أن علينا العودة إلى نقطة الصفر» لتخصيص التمويل اللازم.

وأشار إلى احتمال وجود حاجة لإدخال بعض التعديلات الصغيرة لكن «كل شيء منظّم» بانتظار المراجعة المقبلة التي سيقوم بها صندوق النقد الدولي والذي قد يفرج عن مزيد من الأموال.

وتوقع «دار» أن ينعقد مؤتمر ماكرون للمانحين في نوفمبر المقبل، ويأمل بأن يركّز على احتياجات تتجاوز ثلاث أو أربع سنوات تخصص عادة للتعافي الفوري من الكوارث.

«أعتقد بأن الأمور تستقر بالفعل»

وخفض البنك الدولي في وقت سابق هذا الشهر، توقعات النمو في باكستان مرة جديدة، متوقعا أن يحقق اقتصادها نموا نسبته 2% في العام المالي الذي ينتهي في يونيو، نظرا للفيضانات والتضخم والمشاكل المالية التي تواجهها،

وبينما لم ينتقد «دار» البنك الدولي، إلا أنه أكد بأنه «أكثر تفاؤلا بقليل» من ذلك ويتوقع نموا نسبته 3%، وقال «أعتقد بأن الأمور تستقر بالفعل»، من دون أن يستبعد تداعيات الاضطرابات العالمية.

وأفاد مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي جهاد أزعور، أن بعثة ستزور باكستان الشهر المقبل لبدء المراجعة التالية، مشددا على مخاوفه حيال دعم الحكومة الباكستانية الشامل لأسعار الوقود، واصفا هذه السياسة بأنها «رجعية للغاية».

وقال للصحفيين «نشجّع باكستان وغيرها من الدول على الابتعاد عن الإعانات غير محددة الأهداف التي تشكّل هدرا للموارد وتكريس هذه الموارد للأشخاص الذين يحتاجون إليها».