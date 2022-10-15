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تباطؤ اقتصادي في الصين مع اقتراب شي جينبينغ من ولاية رئاسية ثالثة

القاهرة - بوابة الوسط السبت 15 أكتوبر 2022, 12:19 مساء
تباطؤ اقتصادي في الصين مع اقتراب شي جينبينغ من ولاية رئاسية ثالثة
شباب يزورون معرضا لفرص العمل في بكين, 26 أغسطس 2022, (أ ف ب)
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تعلن الصين الثلاثاء، خلال انعقاد مؤتمر الحزب الشيوعي، أرقام النمو الاقتصادي الفصلي الذي يتوقع أن يكون من الأضعف منذ 2020، في ظل القيود المفروضة لمكافحة وباء كوفيد وتبعات الأزمة العقارية.

ويُكشف خلال المؤتمر، عن النسبة الرسمية للنمو في الفصل الثالث من السنة مع مجموعة من المؤشرات الاقتصادية، فيما يتوقع أن يمنح مؤتمر الحزب في بكين ولاية ثالثة غير مسبوقة للرئيس شي على رأس الحزب وبالتالي على رأس البلد، بحسب وكالة «فرانس برس».

وتتوقع مجموعة من 12 خبيرا قابلتهم وكالة «فرانس برس»، زيادة إجمالي الناتج المحلي لثاني أكبر اقتصاد في العالم بمتوسط 2,5% بوتيرة سنوية، لفترة يوليو إلى سبتمبر.

وكان النمو تراجع في الفصل السابق إلى 0,4% فقط بوتيرة سنوية، مسجلا أسوأ أداء منذ 2020، بعد 4,8% في الفصل الأول.

ويعتبر العديد من خبراء الاقتصاد، أن الصين ستواجه صعوبة في تحقيق هدفها للنمو المحدد بنحو 5,5% للعام الحالي، علمًا أن صندوق النقد الدولي خفض مجددا توقعاته لإجمالي الناتج المحلي في العام الحالي إلى 3,2% وللعام المقبل إلى 4,4%.

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وأجمع محللون سألتهم وكالة «فرانس برس»، على توقع متوسط للنمو قدره 3% للعام 2022، بفارق كبير عن 8,1% المسجلة في 2021، وستكون هذه أضعف وتيرة نمو خلال أربعة عقود في الصين، باستثناء فترة تفشي كوفيد-19.

وقال المحلل كليفورد بينيت من مكتب «إيه سي واي سيكيوريتيز» لـ«فرانس برس»، إن "«التحدي السياسي يكمن في الإقرار بأن الاقتصاد بلغ مستوى نضج معين وأن أرقام النمو ستبقى بشكل دائم» دون 5% للعقد المقبل.

سياسة «صفر كوفيد» تضر بالاقتصاد
سياسة «صفر كوفيد» التي تتمسك بها السلطات، أيضا كان لها تأثير سلبي على الاقتصاد الصيني، وخلافا للقوى الاقتصادية الكبرى، لا يزال العملاق الآسيوي يطبق إستراتيجية صحية بالغة الصرامة، تقضي بفرض حجر صحي على كل الذين تكشف الفحوص إصابتهم وتدابير إغلاق تشمل مدنا وبلدات وتتطلب فحوصًا إلزامية من أجل الدخول إلى الأماكن العامة.

وغالبا ما تؤدي هذه السياسة إلى إغلاق شركات ومصانع، فتضر بالنشاط الاقتصادي وبحركة النقل، كما تنعكس بشدة على استهلاك الأسر.

وبالرغم من وطأتها على الاقتصاد، حذر الخبير تينغ لو من بنك نومورا، بأنه «لا يظهر أي مؤشر على تليين سياسة صفر كوفيد»، مضيفا «على العكس نذهب إلى تشدّد أكبر في تطبيق التدابير الصحية».

وأكدت الصحافة الرسمية هذا الأسبوع، أن التراخي حيال الفيروس سيكون «غير مسؤول»، مبددة أي أمل بالعودة إلى وضع طبيعي في المدى القريب.

وظهرت في الأيام الماضية بؤر إصابات جديدة بعثت مخاوف من العودة إلى القيود الصارمة وخصوصا في شنغهاي، الرئة الاقتصادية والمالية للصين التي شهدت تدابير إغلاق قاسية على مدى شهرين في الربيع.

أزمة غير مسبوقة في القطاع العقاري
وبموازاة ذلك، يشهد البلد أزمة غير مسبوقة في القطاع العقاري الذي يشكل تاريخيا محركا للنمو في الصين، إذ يواجه هذا القطاع الذي يمثل مع البناء أكثر من ربع إجمالي الناتج المحلي الصيني، صعوبات بفعل إجراءات أقرتها بكين عام 2020 للحد من المديونية.

وبعد سنوات من الارتفاع الحاد، تراجعت حركة بيع العقارات في العديد من المدن، وتكافح شركات تطوير عقاري عديدة من أجل البقاء، فيما يرفض بعض الملاكين دفع أقساطهم الشهرية لقاء مساكن لم يكتمل إنشاؤها.

مؤشرات اقتصادية منتعشة
ورغم كل شيء، لفت المحلل توماس غاتلي من مكتب «غافكال دراغونوميكس» المتخصص في الاقتصاد الصيني، إلى أن «مؤشرات كثيرة انتعشت بشكل جيد نسبيا» بعد تدابير الحجر في الربيع.

وأبقت مبيعات السيارات الخاصة في الصين على حيويتها في سبتمبر، مدعومة بالطلب القوي على السيارات المراعية للبيئة.

كما ازدادت الصادرات في أغسطس بنسبة 7,1% بوتيرة سنوية، وأطلقت الصين استثمارات في البنى التحتية دعما للنشاط، لكن غاتلي حذر بأن «دعائم النمو هذه باتت هشة».

وأشار خبير الصين في معهد العلوم السياسية «سيانس بو» في باريس، جان لوي روكا، إلى أن «الاقتصاد الصيني يواجه مشكلات جوهرية أكثر» تتعلق بعملية تحول النموذج الاقتصادي.

«اقتصاد حديث» موجه نحو التكنولوجيات المتطورة
فبعد عقود من النمو المبنى على الاستثمارات والتصدير، أوضح أن الصين «لم تعد تريد أن تبقى مشغلَ العالم»، بل تطمح إلى «اقتصاد حديث» موجه نحو التكنولوجيات المتطورة والاستهلاك، تكون له قيمة مضافة أكبر.

والمشكلة المطروحة بحسب ما أوضح الباحث لـ«فرانس برس»، أن هذا الاقتصاد الجديد «يجد رغم كل شيء صعوبة في الحلول محل الاقتصاد القديم» والنقطة الأساسية من وجهة نظره هي أنه «قلما يولد وظائف»، وبالتالي «هل سنتمكن من الاستمرار في توظيف كل هذه الطبقة المتوسطة؟».

كلها أسئلة جوهرية مطروحة على الحزب الشيوعي الصيني، الذي يستمد شرعيته الرئيسية تحديدا من زيادة القوة الشرائية للمواطنين.

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