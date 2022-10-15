ألمانيا تحقق هدفها بملء احتياطاتها من الغاز بنسبة 95%

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت الحكومة الألمانية تحقيقها بشكل مبكر هدفها القاضي بملء احتياطاتها من الغاز بنسبة 95%، بما يؤمن استهلاك شهرين في الشتاء، رغم توقف الإمدادات الروسية عبر خط أنابيب نورد ستريم بصورة تامة منذ مطلع سبتمبر.



وأكدت وزارة الاقتصاد في بيان أمس الجمعة، «تخطت الاحتياطات اليوم عتبة 95% ووصلت إلى 95,14%»، حسب وكالة «فرانس برس».



وبذلك تكون ألمانيا قد وصلت إلى هدفها قبل أسبوعين من التاريخ الذي حددته الحكومة في الأول من نوفمبر. وقال وزير الاقتصاد روبرت هابيك في البيان «رغم توقف نورد ستريم 1، امتلأت الاحتياطات بأسرع مما كان متوقعا».

الاحتياطي يكفي لشهرين في الشتاء

وتساوي مجمل احتياطات الغاز الألمانية 240,8 تيراوات ساعة، بحسب الجمعية الألمانية لصناعات الطاقة والمياه «بي دي إي في».

وهذه الكمية الهائلة من الغاز لا تكفي سوى لنحو شهرين من الاستهلاك في الشتاء، إذ تستهلك المانيا بين نوفمبر وفبراير ما بين 90 و120 تيراوات ساعة من الغاز شهريا. وقال هابيك «علينا مواصلة العمل وبشكل مكثف».