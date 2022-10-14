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الاتحاد الأوروبي: الوضع في المملكة المتحدة يؤكد الحاجة إلى «الحذر» في الخيارات الاقتصادية

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 14 أكتوبر 2022, 05:41 مساء
الاتحاد الأوروبي: الوضع في المملكة المتحدة يؤكد الحاجة إلى «الحذر» في الخيارات الاقتصادية
المفوض الأوروبي للشؤون الاقتصادية باولو جنتيلوني. (الإنترنت)
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اعتبر المفوض الأوروبي للشؤون الاقتصادية باولو جنتيلوني، اليوم الجمعة، أن الوضع الراهن في المملكة المتحدة يظهر حاجة الدول إلى التزام الحذر في كيفية تنفيذ سياساتها المالية والنقدية، بحسب وكالة الأنباء الفرنسية «فرانس برس».

وقال جنتيلوني في مؤتمر صحفي أعقب محادثات بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي في واشنطن، «ليس لدينا دروس نعطيها لأي جهة ولا للمملكة المتحدة. ثمة عبر ينبغي أن نستخلصها ربما، لأن ما حصل يظهر مدى هشاشة الوضع، ووجوب أن نكون حذرين في ما يتعلق بسياساتنا المالية والنقدية».

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