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انخفاض أسعار النفط بفعل مخاوف الركود

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 14 أكتوبر 2022, 02:15 مساء
انخفاض أسعار النفط بفعل مخاوف الركود
موقع إنتاج نفط فرنسي، (أرشيفية: رويترز)
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انخفضت أسعار النفط في جلسة تداول متقلبة الجمعة، مع المخاوف من حدوث ركود عالمي وضعف الطلب على الوقود، خاصة في الصين.

وهبطت العقود الآجلة لخام برنت 76 سنتا، أو 0.8%، إلى 93.81 دولار للبرميل، كما تراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 85 سنتا، أو 1% إلى 88.26 دولار للبرميل، بحسب وكالة «رويترز».

وتذبذبت أسعار الخامين صعودا وهبوطا اليوم الجمعة، لكنها تراجعت بأكثر من 4% هذا الأسبوع، بعدما حققت مكاسب على مدى أسبوعين بسبب المخاوف المرتبطة بالاقتصاد العالمي.

وخفضت وكالة الطاقة الدولية، توقعاتها للطلب على الوقود للعامين الجاري والقادم، وحذرت من ركود عالمي محتمل.

وسجل التضخم الأساسي في الولايات المتحدة، أكبر زيادة سنوية له منذ 40 عاما، مما يعزز التوقعات بأن أسعار الفائدة ستبقى مرتفعة لفترة أطول مع خطر حدوث ركود عالمي، ومن المقرر اتخاذ القرار المقبل بشأن سعر الفائدة الأمريكي فيما بين الأول والثاني من نوفمبر.

خفض إنتاج النفط
وكانت مجموعة «أوبك+»، التي تضم منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) ومنتجي نفط مستقلين منهم روسيا، قد أعلنت في الأسبوع الماضي خفض إنتاج النفط بمقدار مليوني برميل يوميا.

- أسعار النفط تتراجع بعد مؤشرات عن تباطؤ نشاط الاقتصاد الصيني

وتشير تقديرات وكالة الطاقة الدولية، إلى أن نقص الإنتاج بين دول المجموعة يعني احتمال خفض الإنتاج بواقع مليون برميل يوميا، وأدى هذا القرار إلى خلاف بين السعودية قائدة المجموعة الفعلية والولايات المتحدة.

وتلقت أسعار النفط دعما أيضا من تراجع حاد في مخزونات نواتج التقطير الأميركية على الرغم من أن مخزونات النفط الخام الأميركي أكبر من المتوقع.

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