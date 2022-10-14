Atwasat

بايدن يعلن عن إجراءات لخفض أسعار المحروقات الأسبوع المقبل

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 14 أكتوبر 2022, 10:11 صباحا
بايدن يعلن عن إجراءات لخفض أسعار المحروقات الأسبوع المقبل
الرئيس الأميركي جو بايدن، (أرشيفية: الإنترنت)
alwasat radio

أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن، الخميس، أنّه سيكشف الأسبوع المقبل عن إجراءات لخفض أسعار المحروقات التي تسبّب ارتفاعها بوضع حزبه الديموقراطي في موقف سيّئ، قبل أقلّ من شهر من انتخابات منتصف الولاية.

وقال الرئيس الأميركي خلال زيارة إلى لوس أنجليس، إنّ «أسعار البنزين لا تزال مرتفعة للغاية وعلينا مواصلة العمل لخفضها.. سيكون لديّ المزيد لأقوله بهذا الشأن الأسبوع المقبل»، وفق وكالة «فرانس برس»..

ومنذ أشهر عدّة تحاول إدارة بايدن خفض أسعار المحروقات في السوق المحلية، من خلال سحبها كميات ضخمة من الاحتياطي النفطي الاستراتيجي للبلاد.

- بايدن: من الممكن حدوث ركود اقتصادي «طفيف جدا» في الولايات المتحدة

وفي الصيف تراجعت أسعار المحروقات، مما انعكس ارتفاعاً في شعبية الرئيس وحزبه الديموقراطي، لكنّ أسعار البنزين عاودت الارتفاع في الولايات المتحدة منذ قرّرت الدول النفطية المنضوية في إطار كارتيل «أوبك+»، الأسبوع الماضي خفض الإنتاج.

«نحن نكافح من أجل الطبقات العاملة»
وقبل أقلّ من شهر من الانتخابات التشريعية المقرّرة في 8 نوفمبر، وهو استحقاق حاسم للنصف الثاني من ولاية بايدن، يجد الرئيس الديموقراطي نفسه في موقف سيّئ بسبب معدلات التضخم المرتفعة في البلاد.

وخلال زيارته إلى لوس أنجليس لتسليط الضوء على برامج البنية التحتية الضخمة التي أُطلقت بمبادرة منه، لم يجد بايدن بدّاً من التطرّق البيانات التي نشرت الخميس وأظهرت أنّ معدّل التضخّم في الولايات المتّحدة لا يزال أعلى من 8%.

وأكّد بايدن أنّ «الديموقراطيين يعملون على خفض تكلفة تلك الأشياء التي يتحدّث عنها (الناس) حول طاولة المطبخ، من الأدوية إلى التأمين الصحّي إلى فواتير الطاقة إلى أشياء كثيرة أخرى.. نحن نكافح من أجل الطبقات العاملة».

وتتوقّع استطلاعات الرأي في الوقت الراهن، أن يحتفظ الحزب الديموقراطي بأغلبيته الضئيلة في مجلس الشيوخ، وأن يخسر هذه الأغلبية في مجلس النواب.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

ترامب يندد بقرار استدعائه أمام لجنة التحقيق في هجوم الكابيتول

ترامب يندد بقرار استدعائه أمام لجنة التحقيق في هجوم الكابيتول
«أهلي بنغازي» و«الخمس» إلى ربع نهائي كأس ليبيا

«أهلي بنغازي» و«الخمس» إلى ربع نهائي كأس ليبيا
«هذا المساء»: كارثة صبراتة.. ضعف الدولة وجشع الجريمة

«هذا المساء»: كارثة صبراتة.. ضعف الدولة وجشع الجريمة
لتحسين دراسة الاضطرابات النفسية.. زرع خلايا دماغية بشرية لدى الفئران

لتحسين دراسة الاضطرابات النفسية.. زرع خلايا دماغية بشرية لدى الفئران
«وسط الخبر»: الشرطة في ليبيا بعد 58 عاما.. إنهيار وضعف هيكلي

«وسط الخبر»: الشرطة في ليبيا بعد 58 عاما.. إنهيار وضعف هيكلي
كاركاتير حليم - «لوكيشن» لتصوير مسلسل «المفسدون»!

كاركاتير حليم - «لوكيشن» لتصوير مسلسل «المفسدون»!
بالفيديو: السعودي محمد هاشم يطلق «لو تدري»

بالفيديو: السعودي محمد هاشم يطلق «لو تدري»
أبطال أوروبا: برشلونة على أبواب الخروج وتشافي يقر «إنه خطأي»

أبطال أوروبا: برشلونة على أبواب الخروج وتشافي يقر «إنه خطأي»
إيلون ماسك يبيع 20 ألف زجاجة عطر بمليون دولار

إيلون ماسك يبيع 20 ألف زجاجة عطر بمليون دولار
عودة ملف الهجرة

عودة ملف الهجرة
«بريتيش ميوزيوم» يعرض حجر رشيد لمناسبة ذكرى فك لغز الهيروغليفية

«بريتيش ميوزيوم» يعرض حجر رشيد لمناسبة ذكرى فك لغز الهيروغليفية
الاتهامات تلاحق «مايكروسوف».. أرباح بالمليارات و«صفر» ضرائب

الاتهامات تلاحق «مايكروسوف».. أرباح بالمليارات و«صفر» ضرائب
كيفية الاستخدام والخدمات المتاحة.. تفاصيل تأسيس أول مصرف رقمي في ليبيا

كيفية الاستخدام والخدمات المتاحة.. تفاصيل تأسيس أول مصرف رقمي في ليبيا
لجنة المسابقات تتعامل مع انسحاب في كأس ليبيا بإعادة مبارتين على وجه السرعة.. الخميس

لجنة المسابقات تتعامل مع انسحاب في كأس ليبيا بإعادة مبارتين على وجه السرعة.. ...
والد الشقمان لـ«بوابة الوسط»: حضر ابني من كندا ليُظلم مع منتخب بلاده

والد الشقمان لـ«بوابة الوسط»: حضر ابني من كندا ليُظلم مع منتخب بلاده
560 جنديًا من القوات المسلحة الإيطالية في قطر استعدادا لكأس العالم 2022

560 جنديًا من القوات المسلحة الإيطالية في قطر استعدادا لكأس العالم 2022
شتاء قاس.. هل استعد الأوروبيون لمواجهة خصم وحليف لموسكو؟

شتاء قاس.. هل استعد الأوروبيون لمواجهة خصم وحليف لموسكو؟
«أكلات ماجدة»: ألذّ وصفة لطاجن البرقوق وأطيب كعك سمسم معسل

«أكلات ماجدة»: ألذّ وصفة لطاجن البرقوق وأطيب كعك سمسم معسل
 المزيد من اقتصاد

تعليقات

عناوين ذات صلة
الاتهامات تلاحق «مايكروسوف».. أرباح بالمليارات و«صفر» ضرائب
الاتهامات تلاحق «مايكروسوف».. أرباح بالمليارات و«صفر» ضرائب
تحويل تاريخي للغاز من فرنسا إلى ألمانيا مباشرة... والكميات توازي قوة أربع وحدات نووية
تحويل تاريخي للغاز من فرنسا إلى ألمانيا مباشرة... والكميات توازي ...
السعودية ترد على الانتقادات الأميركية: قرار «أوبك بلس» خفض إنتاج النفط «اقتصادي بحت»
السعودية ترد على الانتقادات الأميركية: قرار «أوبك بلس» خفض إنتاج ...
بوتين يقترح على أردوغان إنشاء «مركز غاز» في تركيا للتصدير إلى أوروبا
بوتين يقترح على أردوغان إنشاء «مركز غاز» في تركيا للتصدير إلى ...
وكالة الطاقة الدولية: الطلب على النفط سينخفض في 2023
وكالة الطاقة الدولية: الطلب على النفط سينخفض في 2023
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
رئيسة وزراء بريطانيا تقر بأنه كان عليها «أن تعد بشكل أفضل» لخطة التخفيض الضريبي
رئيسة وزراء بريطانيا تقر بأنه كان عليها «أن تعد بشكل أفضل» ......
هبوط قياسي للجنيه الإسترليني للمرة الأولى منذ 37 عاما
هبوط قياسي للجنيه الإسترليني للمرة الأولى منذ 37 عاما...
الدنمارك تعلن تسرب غاز في بحر البلطيق قرب مسار «نورد ستريم 2»
الدنمارك تعلن تسرب غاز في بحر البلطيق قرب مسار «نورد ستريم ......
ماسك يعيد إحياء صفقة «تويتر» بالسعر الأصلي
ماسك يعيد إحياء صفقة «تويتر» بالسعر الأصلي...
ألمانيا تخصص 200 مليار يورو لتحديد سقف لأسعار الطاقة
ألمانيا تخصص 200 مليار يورو لتحديد سقف لأسعار الطاقة...
المزيد
بايدن يعلن عن إجراءات لخفض أسعار المحروقات الأسبوع المقبل
بايدن يعلن عن إجراءات لخفض أسعار المحروقات الأسبوع المقبل...
شكوى ضد «توتال» بتهمة التواطؤ في جرائم حرب بأوكرانيا
شكوى ضد «توتال» بتهمة التواطؤ في جرائم حرب بأوكرانيا...
فرنسا ترفض مقترح روسيا إنشاء مركز غاز في تركيا لتصديره إلى أوروبا
فرنسا ترفض مقترح روسيا إنشاء مركز غاز في تركيا لتصديره إلى ......
وكالة الطاقة الدولية: الطلب على النفط سينخفض في 2023
وكالة الطاقة الدولية: الطلب على النفط سينخفض في 2023...
بوتين يقترح على أردوغان إنشاء «مركز غاز» في تركيا للتصدير إلى أوروبا
بوتين يقترح على أردوغان إنشاء «مركز غاز» في تركيا للتصدير ......
المزيد
المزيد من بوابة الوسط