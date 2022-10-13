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وكالة الطاقة الدولية: الطلب على النفط سينخفض في 2023

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 13 أكتوبر 2022, 06:48 مساء
وكالة الطاقة الدولية: الطلب على النفط سينخفض في 2023
رجل يملأ سيارته في محطة وقود في نيويورك، 14 نوفمبر 2017. (أ ف ب)
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خفضت وكالة الطاقة الدولية توقّعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط، على خلفية ارتفاع الأسعار لا سيما بعد قرار تحالف «أوبك بلاس» خفض الإنتاج.

وجاء في التقرير السنوي لوكالة الطاقة الدولية الصادر اليوم الخميس، الذي نشرته وكالة «فرانس برس»، أن «استمرار التدهور الاقتصادي وارتفاع الأسعار من جراء قرار أوبك بلاس تقليص المعروض، يكبحان الطلب العالمي على النفط»

كم سيبلغ معدل الطلب في العام 2023
وتتوقّع الوكالة أن يبلغ معدّل الطلب 101.3 مليون برميل في اليوم خلال العام 2023، علما بأنها كانت توقّعت في تقريرها الصادر الشهر الماضي معدّلا قدره 101.8 مليون برميل يوميًا.

وارتفع المعروض إلى 101.2 مليون برميل يوميًا في سبتمبر الماضي، فيما يتوقّع أن يتباطأ بشكل كبير في هذا الربع من جراء قرار أوبك بلاس.

وكان التحالف الذي يضم أعضاء منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) بقيادة السعودية وعشر دول أخرى منتجة للنفط تقودها روسيا، قرر في مطلع أكتوبر خفض المعروض الرسمي بمقدار مليوني برميل في اليوم اعتبارا من الأول من نوفمبر.

التأثير الفعلي لقرار خفض الإنتاج النفطي
وحسب الوكالة الفرنسية، سيقتصر الخفض- عمليًا- على نحو مليون برميل في اليوم، وفق وكالة الطاقة الدولية التي أشارت إلى أن غالبية أعضاء التحالف كانوا أصلا غير قادرين على بلوغ سقوف الإنتاج المحددة.

وستكون الحصة الأكبر في خفض الإنتاج من نصيب السعودية والإمارات، وربمّا روسيا في ديسمبر على خلفية الحظر الأوروبي المفروض عليها، وفق وكالة الطاقة.

توقعات بارتفاع أسعار النفط
وأشارت الوكالة إلى أن اضطرابات السوق تتضاعف في حين يسعى العالم إلى تخطي أسوأ أزمة اقتصادية في تاريخه.

وخلص التقرير إلى أن قرار «(أوبك بلاس) خفض المعروض بشكل كبير أخرج نمو الطلب على النفط عن مساره حتى نهاية العام وما بعده»، مشيرا إلى أن هذا الأمر سيؤدي إلى ارتفاع في الأسعار مما «يفاقم اضطرابات السوق وسيزيد الهواجس على صعيد أمن الطاقة».

وحذرت الوكالة من أنه في سياق عام من الضغوط التضخمية ورفع معدلات الفائدة، «قد يصبح ارتفاع أسعار النفط نقطة تحول للاقتصاد العالمي الذي أصبح على شفير الركود».

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