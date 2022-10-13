Atwasat

السعودية ترد على الانتقادات الأميركية: قرار «أوبك بلس» خفض إنتاج النفط «اقتصادي بحت»

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 13 أكتوبر 2022, 01:31 مساء
السعودية ترد على الانتقادات الأميركية: قرار «أوبك بلس» خفض إنتاج النفط «اقتصادي بحت»
شعار منظمة أوبك. (الإنترنت)
alwasat radio

وصفت المملكة العربية السعودية الانتقادات التي قوبل بها القرار الذي اتخذته مجموعة «أوبك بلس» الأسبوع الماضي بخفض إنتاج النفط المستهدف رغم اعتراضات الولايات المتحدة بأنها «لا تستند إلى الحقائق»، وأوضحت أن تأجيل اتخاذ القرار لمدة شهر سيكون له تبعات اقتصادية سلبية، مؤكدًا أن القرار اتُخذ لأسباب «اقتصادية بحتة».

وقالت وزارة الخارجية السعودية في بيان نقلته وكالة «رويترز»، اليوم الخميس، إن قرار «أوبك بلس» جاء بالإجماع، ويأخذ في الاعتبار توازن العرض والطلب ويهدف إلى كبح تقلبات السوق، كما يخدم مصالح المستهلكين والمنتجين.

وقال الرئيس الأميركي جو بايدن، في وقت سابق هذا الأسبوع، إنه ستكون «هناك تداعيات» على علاقات الولايات المتحدة مع السعودية بعد إعلان مجموعة «أوبك بلس» لمنتجي النفط في الأسبوع الماضي خفض هدف الإنتاج بواقع مليوني برميل يوميا. وأعلنت «أوبك بلس» التي تضم منظمة «أوبك» وحلفاء من بينهم روسيا عن خطط خفض إنتاج الخام بعد أسابيع من الضغط من قبل مسؤولين أميركيين ضد مثل هذا القرار. 

وأثارت خطوة «أوبك بلس» مخاوف في واشنطن بشأن احتمال ارتفاع أسعار البنزين قبل انتخابات التجديد النصفي للكونجرس في نوفمبر، والتي يدافع فيها الديمقراطيون عن سيطرتهم على مجلسي النواب والشيوخ.

- الرياض: قرار «أوبك+» لا يستهدف أميركا
- محللون: خفض «أوبك+» الإنتاج يكشف اتساع الخلاف بين بايدن والعائلة المالكة السعودية
- بعد اتهامات أميركية للتحالف.. روسيا تشيد بقرار «أوبك+» خفض إنتاج النفط
- أسعار النفط ترتفع بعد قرار «أوبك بلس» خفض الإنتاج

واشنطن طلبت تأجيل قرار «أوبك بلس» شهرا

وتحدث بيان الخارجية السعودية أيضا عن مشاورات مع الولايات المتحدة، طُلب خلالها تأجيل التخفيضات شهرا. وقال بيان وزارة الخارجية السعودية «أوضحت حكومة المملكة من خلال تشاورها المستمر مع الإدارة الأميركية أن جميع التحليلات الاقتصادية تشير إلى أن تأجيل اتخاذ القرار لمدة شهر، حسب ما جرى اقتراحه، سيكون له تبعات اقتصادية سلبية».

واتهمت الولايات المتحدة السعودية بالانحياز إلى جانب روسيا، التي ترفض محاولات غربية لوضع سقف لسعر النفط الروسي بسبب غزوها أوكرانيا.

ونقل بيان وزارة الخارجية السعودية عن مصدر مسؤول في الوزارة تأكيده على «الإطار الاقتصادي البحت» لقرار خفض إنتاج النفط. وأكدت السعودية أيضا أنها «تنظر لعلاقتها مع الولايات المتحدة الأميركية من منظور إستراتيجي يخدم المصالح المشتركة للبلدين»، وشددت على أهمية «الاحترام المتبادل وتعزيز المصالح المشتركة، والإسهام الفعال في الحفاظ على الأمن والسلم الإقليمي والدولي».

وأصدر مجلس التعاون لدول الخليج العربية بيانا لدعم السعودية، عبر فيه أمين عام المجلس نايف الحجرف، عن الرفض التام للتصريحات الصادرة بحق المملكة، وأشاد في الوقت نفسه بـ«الدور المهم والمحوري» الذي تضطلع به السعودية لحماية «الاقتصاد العالمي من تقلبات أسعار الطاقة وضمان إمداداتها وفق سياسة متوازنة تأخذ بالحسبان مصالح الدول المنتجة والمستهلكة».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

صلاح يسجل أسرع هاتريك في تاريخ دوري أبطال أوروبا

صلاح يسجل أسرع هاتريك في تاريخ دوري أبطال أوروبا
الفصائل الفلسطينية توقع غدا على «إعلان الجزائر»

الفصائل الفلسطينية توقع غدا على «إعلان الجزائر»
دوري أبطال أوروبا: نابولي وكلوب بروج إلى ثمن النهائي

دوري أبطال أوروبا: نابولي وكلوب بروج إلى ثمن النهائي
لجنة المسابقات تتعامل مع انسحاب في كأس ليبيا بإعادة مبارتين على وجه السرعة.. الخميس

لجنة المسابقات تتعامل مع انسحاب في كأس ليبيا بإعادة مبارتين على وجه السرعة.. ...
والد الشقمان لـ«بوابة الوسط»: حضر ابني من كندا ليُظلم مع منتخب بلاده

والد الشقمان لـ«بوابة الوسط»: حضر ابني من كندا ليُظلم مع منتخب بلاده
الحبوب الأوكرانية تتكدس في مياه اسطنبول

الحبوب الأوكرانية تتكدس في مياه اسطنبول
560 جنديًا من القوات المسلحة الإيطالية في قطر استعدادا لكأس العالم 2022

560 جنديًا من القوات المسلحة الإيطالية في قطر استعدادا لكأس العالم 2022
شتاء قاس.. هل استعد الأوروبيون لمواجهة خصم وحليف لموسكو؟

شتاء قاس.. هل استعد الأوروبيون لمواجهة خصم وحليف لموسكو؟
«أكلات ماجدة»: ألذّ وصفة لطاجن البرقوق وأطيب كعك سمسم معسل

«أكلات ماجدة»: ألذّ وصفة لطاجن البرقوق وأطيب كعك سمسم معسل
«هنا ليبيا»: عدسة «هنا ليبيا» تنقل احتفالات المولد النبوي مباشرةً من مختلف المدن الليبية

«هنا ليبيا»: عدسة «هنا ليبيا» تنقل احتفالات المولد النبوي مباشرةً من مختلف المدن...
«وسط الخبر»: ماذا تملك الجزائر من أوراق في الأزمة الليبية؟

«وسط الخبر»: ماذا تملك الجزائر من أوراق في الأزمة الليبية؟
رئيس الموساد السابق يروي تفاصيل اكتشاف «المشروع النووي الليبي»

رئيس الموساد السابق يروي تفاصيل اكتشاف «المشروع النووي الليبي»
كاركاتير خيري - «أوبك بلس» يخفض إنتاج النفط بمليوني برميل يوميا

كاركاتير خيري - «أوبك بلس» يخفض إنتاج النفط بمليوني برميل يوميا
حبس مدير مستشفى الشويرف القروي ونائبه بتهمة الاستيلاء على 3.5 مليون دينار

حبس مدير مستشفى الشويرف القروي ونائبه بتهمة الاستيلاء على 3.5 مليون دينار
التنظيمات السياسية في ليبيا 1952-1969 (9)

التنظيمات السياسية في ليبيا 1952-1969 (9)
إنتاج النفط الليبي يواصل الارتفاع: مليون و212 ألف برميل خلال 24 ساعة

إنتاج النفط الليبي يواصل الارتفاع: مليون و212 ألف برميل خلال 24 ساعة
البنك الدولي يرجح استفادة ليبيا من ارتفاع أسعار النفط عالميا.. وينتقد «الفشل الحكومي» في مواجهة التضخم

البنك الدولي يرجح استفادة ليبيا من ارتفاع أسعار النفط عالميا.. وينتقد «الفشل ...
صندوق النقد يخفض توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي في 2023 إلى 2.7%

صندوق النقد يخفض توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي في 2023 إلى 2.7%
 المزيد من اقتصاد

تعليقات

عناوين ذات صلة
تراس تتعهد بعدم المساس بالإنفاق لتعويض خطة خفض الضرائب
تراس تتعهد بعدم المساس بالإنفاق لتعويض خطة خفض الضرائب
لاغارد تحض على «التعاون» بين السياسات المالية والنقدية
لاغارد تحض على «التعاون» بين السياسات المالية والنقدية
لبيد: اتفاق الترسيم البحري مع لبنان «يبعد» إمكان اندلاع نزاع مع «حزب الله»
لبيد: اتفاق الترسيم البحري مع لبنان «يبعد» إمكان اندلاع نزاع مع ...
مخاوف بشأن التضخم في الولايات المتحدة قبل نشر أرقام سبتمبر
مخاوف بشأن التضخم في الولايات المتحدة قبل نشر أرقام سبتمبر
فرنسا تبدأ مد ألمانيا بالغاز
فرنسا تبدأ مد ألمانيا بالغاز
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
رئيسة وزراء بريطانيا تقر بأنه كان عليها «أن تعد بشكل أفضل» لخطة التخفيض الضريبي
رئيسة وزراء بريطانيا تقر بأنه كان عليها «أن تعد بشكل أفضل» ......
هبوط قياسي للجنيه الإسترليني للمرة الأولى منذ 37 عاما
هبوط قياسي للجنيه الإسترليني للمرة الأولى منذ 37 عاما...
الجنيه الإسترليني يسجل أدنى مستوى في 37 عاما مع تزايد المخاوف من الركود
الجنيه الإسترليني يسجل أدنى مستوى في 37 عاما مع تزايد ......
الدنمارك تعلن تسرب غاز في بحر البلطيق قرب مسار «نورد ستريم 2»
الدنمارك تعلن تسرب غاز في بحر البلطيق قرب مسار «نورد ستريم ......
ألمانيا تخصص 200 مليار يورو لتحديد سقف لأسعار الطاقة
ألمانيا تخصص 200 مليار يورو لتحديد سقف لأسعار الطاقة...
المزيد
السعودية ترد على الانتقادات الأميركية: قرار «أوبك بلس» خفض إنتاج النفط «اقتصادي بحت»
السعودية ترد على الانتقادات الأميركية: قرار «أوبك بلس» خفض ......
تحويل تاريخي للغاز من فرنسا إلى ألمانيا مباشرة... والكميات توازي قوة أربع وحدات نووية
تحويل تاريخي للغاز من فرنسا إلى ألمانيا مباشرة... والكميات ......
الاتهامات تلاحق «مايكروسوف».. أرباح بالمليارات و«صفر» ضرائب
الاتهامات تلاحق «مايكروسوف».. أرباح بالمليارات و«صفر» ضرائب...
فرنسا تبدأ مد ألمانيا بالغاز
فرنسا تبدأ مد ألمانيا بالغاز...
مخاوف بشأن التضخم في الولايات المتحدة قبل نشر أرقام سبتمبر
مخاوف بشأن التضخم في الولايات المتحدة قبل نشر أرقام سبتمبر...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط