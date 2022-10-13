تحويل تاريخي للغاز من فرنسا إلى ألمانيا مباشرة... والكميات توازي قوة أربع وحدات نووية

القاهرة - بوابة الوسط

لأول مرة على مدار التاريخ، بدأت فرنسا اليوم الخميس إرسال الغاز بشكل مباشر إلى ألمانيا في إطار التضامن الأوروبي في مجال الطاقة للتغلب على توقف شحنات الغاز الروسي، حسبما أعلنت شبكة نقل الغاز الفرنسي «جي ار تي غاز» أو (GRTgaz).

وقالت الشركة الفرنسية في بيان إنها تحركت من أجل تكييف شبكتها وإضفاء الطابع الرسمي على اقتراح تسويق نقل الغاز من فرنسا إلى ألمانيا، وفق وكالة «فرانس برس».

وبدأت عمليات التسليم الأولى للغاز إلى ألمانيا عند الساعة السادسة بمعدل 31 غيغاوات ساعة باليوم، مرورًا بمدينتي أوبرغايلباش (موزي) من الجانب الفرنسي، وميديلسهايم من الجانب الألماني، عند نقطة التقاء خطوط شبكة الغاز.

تقييم يومي لتدفق الغاز

ولفتت الشركة إلى أن مستوى المد سيتجري تقييمه يوميًا حسب ظروف الشبكة، بسعة قصوى تبلغ 100 غيغاوات ساعة باليوم.

وأوضحت أن هذه السعة توازي قوة أربع وحدات نووية وما يعادل 10% ممّا تحصل عليه فرنسا يوميًا من الغاز الطبيعي المسال في محطاتها الأربعة للميثان.

وفي حين أن نقطة الالتقاء الوحيدة على الحدود الفرنسية الألمانية كانت مصممة في الأصل للعمل في اتجاه ألمانيا إلى فرنسا، كان من الضروري عكس التدفقات للسماح بهذه الحركة، بحسب الشركة.

بلجيكا كانت الوسيط بين فرنسا وألمانيا

وقال مدير عام الشركة الفرنسية تياري تروفيه للوكالة الفرنسية: «هذا الأمر تاريخي، إنها المرة الأولى التي ترسل فيها فرنسا الغاز مباشرة إلى ألمانيا، إذ كنّا نرسل الغاز إليها عبر بلجيكا».

ونفّذت الشركة الفرنسية، بالتعاون مع شركات نقل ألمانية تعديلات تقنية من أجل جعل التدفق من فرنسا إلى ألمانيا فعالاً.

استعدادات لاستقبال الغاز المحتوي على نسبة كبريت

من جهتها، اتخذت ألمانيا إجراءات تنظيمية لاستقبال الغاز الفرنسي والذي يحتوي على نسبة من الكبريت، إذ لا تستخدم الصناعة الألمانية بالضرورة هذا النوع من الغاز.

وتعاني ألمانيا من نقص في الغاز الذي تعتمد عليه بشدة في إدارة مصانعها التي تشكّل عصبها الاقتصادي؛ فيما تمتلك فرنسا كميات من الغاز أكبر من تلك المتوفرة لدى جارتها لأنها تستفيد من إمدادات الغاز الطبيعي المسال خصوصًا من الولايات المتحدة، ما جعل من الممكن جزئيًا ملء مخزونها بنسبة 100% لفصل الشتاء.