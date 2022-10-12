الحبوب الأوكرانية تتكدس في مياه اسطنبول

القاهرة - بوابة الوسط

مع تسارع حركة تصدير الحبوب من أوكرانيا، يتشكل زحام عند أبواب البوسفور حيث تصطفّ سفن الشحن إلى ما لا نهاية قبالة سواحل اسطنبول.

كانت 150 سفينة شحن بعضها فارغة وبعضها محمّلة تنتظر الثلاثاء عند مدخل المضيق ومخرجه قبل الخضوع لعملية التفتيش الدقيقة التي تسمح لها بالإبحار، مع احتمال وصول مهلة الانتظار إلى حوالي 12 يوما أحيانا، وفق «فرانس برس».

وأتاح الاتفاق الموقع مع كييف وموسكو في 19 يوليو برعاية الأمم المتحدة وتركيا لتصدير الحبوب الأوكرانية، عبور أكثر من 630 سفينة في الاتجاهين منذ دخوله حيز التنفيذ في الأول من أغسطس.

6.9 مليون طن من الحبوب إلى أوروبا والشرق الأوسط

وبصورة إجمالية توجهت أكثر من 6.9 مليون طن من الحبوب إلى أوروبا والشرق الأوسط وبنسبة أقل إلى أفريقيا، وفق بيانات مركز التنسيق المشترك في اسطنبول الذي يجيز الرحلات ويدقق فيها.

ويشكل القمح والذرة الجزء الأساسي من الصادرات الرامية إلى تخفيف الضغط في الأسواق العالمية والاستجابة للمخاوف من حصول أزمة غذائية. ويخيم الارتياح على طاقم سفينة الشحن «نورد فيند» السوداء والبيضاء التي ترفع علم باربادوس، حين يتهيّأ فريق المحققين للصعود على متنها.

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ويقول مروان أحد البحارة السوريين لوكالة فرانس برس إنهم ينتظرون «منذ 11 يومًا، هذه مهلة طويلة جدًا». ويوضح أن ما يزيد من صعوبة الانتظار أن «منطقة الرسو صعبة، يجب تبديل موقع السفينة باستمرار وإعادة إطلاق المحركات»، متسائلا «لماذا ننتظر هكذا؟».

مضاعفة عدد فرق التفتيش «من فريقين إلى أربعة»

ومركز التنسيق المشترك هو الذي حذر من الوضع في نهاية الأسبوع الماضي، مشيرًا إلى طول مهل الانتظار بالرغم من جهوده لمضاعفة عدد فرق التفتيش «من فريقين إلى أربعة».

وفيما عادت حركة الملاحة مع الموانئ الأوكرانية إلى طبيعتها، أورد مركز التنسيق المشترك في بيان أن «مهلة انتظار سفن الشحن الخارجة (من أوكرانيا) بلغ الأسبوع الماضي متوسط تسعة أيام» مشيرا إلى «اكتظاظ بحر مرمرة» بالسفن.

وفيما يدور نقاش حول تجديد الاتفاق في 19 نوفمبر، طلب مركز التنسيق من أصحاب السفن الالتزام بدقة بالإجراءات المعتمدة وإنجاز كل التحضيرات «قبل الإعلان أنهم جاهزون» لأنه «في أكثر من خمسين حالة، لم يكن من الممكن إتمام عملية التفتيش من المرة الأولى».

من جهتها، تشكو شركات الشحن البحري من المهل التي تكلفها «خمسة آلاف دولار في اليوم، عدا عن الربح الفائت»، على ما أورد مراقب طلب عدم كشف هويته. ويعد كل فريق ثمانية مفتشين، اثنان منهم لكل من أطراف الاتفاق، روسيا وأوكرانيا والأمم المتحدة وتركيا، مع تولي المفتشين التركيين المسائل اللوجستية بصورة خاصة.

وتستغرق عملية تفتيش السفينة «نورد فيند» البالغ طولها 169 مترا والمحملة 27250 طنا من القمح، ما لا يقل عن ساعتين.

تعقيم وتهوية.. حماية الحبوب من الآفات

وفيما بات قسم من الفريق على متن السفينة، تنبه الأفراد الآخرين إلى أن أبواب العنابر مفتوحة، ما يشكل خطرا على المفتشين، فهرع الجميع للنزول مجددا، ما أدى إلى إهدار حوالي عشر دقائق.

وأوضحت أوداني بيريرا المفتشة التي فصلتها البحرية السريلانكية إلى الأمم المتحدة، أنه من المفترض معالجة كل شحنة بمبيدات الحشرات من خلال تقنية التعقيم بالبخار، لحماية الحبوب من مختلف الآفات. وتابعت «ينبغي بعد ذلك تهوية العنابر، لكن كان يجدر إغلاقها قبل وصولنا من أجل صحة الفريق».

وبعد صعودهم على متن السفينة، يتقاسم المفتشون المهام ما بين التثبت من سجلات السفينة ووثائقها، والكشف على أوراق الهوية لأفراد الطاقم، والرحلة التي قامت بها السفينة، وخزانات الفيول، وبالطبع وضع الحبوب. وتدقق أوداني بيريرا بوثائق أفراد الطاقم وتكشف على القسم المخصص لسكنهم «للتثبت من عدم وجود أي شخص غير مأذون له على السفينة».

في هذه الأثناء يتولى زميلاها الأوكرانيان تفحص كمية الفيول في الخزان وينزل المفتشان الروسيان على طول الممرات للكشف على العنابر. يقول أحدهما للقبطان «سفينتكم من الأفضل». وتحصل «نورد فيند» أخيرا على الضوء الأخضر للتوجه إلى تونس، وجهتها الأخيرة.