هل تجاوز الاقتصاد الروسي صدمة العقوبات الغربية؟

القاهرة - بوابة الوسط

من تراجع البطالة إلى انخفاض التضخم وتقديرات للانكماش أقل من المتوقع، يُظهر الاقتصاد الروسي صمودا رغم العقوبات بفضل موراد الطاقة لكنّ التحديات التي يتعيّن مواجهتها على الأمد الطويل تبقى كثيرة، وفق تقرير حديث نشرته، الأربعاء، وكالة «فرانس برس».

وتقول موسكو إن التضخم «آخذ في التراجع» فيما باتت كل الوظائف مشغولة، الأمر الذي يتعارض مع تنبؤات عديد الخبراء الماليين بحدوث كارثة. وقدم صندوق النقد الدولي، الثلاثاء، بعض الدعم لوجهة نظر روسيا، مشيرًا إلى أن الركود سيكون أقل حدة مما كان متوقعًا بسبب صادرات النفط والطلب المحلي المستقر نسبيًا.

وتوقع صندوق النقد الدولي أن ينكمش الاقتصاد الروسي بنسبة 3.4% فقط على مدار العام بأكمله، وهو بعيد كل البعد عن التوقعات الدولية الكارثية في مارس، في أعقاب التدخل العسكري في أوكرانيا. كذلك، أشارت المؤسسة الدولية في تقرير لها إلى «صمود صادرات النفط الخام والطلب المحلي مع دعم متزايد للسياسات المالية والنقدية واستعادة الثقة بالنظام المالي».

وأكد الرئيس فلاديمير بوتين، في سبتمبر أمام صناع القرار الاقتصادي الروس «تطبيع الوضع»، معتبرا أن «ذروة الصعوبات أصبحت من الماضي». وحسبه، ينعكس ذلك خصوصا من خلال «معدل بطالة عند أدنى مستوياته»، أي عند 3.8%، و«انخفاض التضخم» إلى 13.7% خلال عام واحد، بعد تحطيم الأرقام القياسية في الربيع في أعقاب أول دفعة من العقوبات الدولية.

وقالت نائبة كبير الاقتصاديين في معهد التمويل الدولي «IIF» إلينا ريباكوفا، ردا على سؤال «فرانس برس»: «يمكننا القول إن تأثير العقوبات الأولى قد مر، ولا سيما الآثار على القطاع المالي»، وأضافت: «نجحت روسيا في الاستعداد والتأقلم مع العقوبات».

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تباعد روسي مع الغرب وتقارب مع الصين

أدى التباعد الدبلوماسي والاقتصادي مع الغرب إلى تسريع التقارب مع الصين، جارة روسيا التي تستهلك الكثير من الطاقة والتي تشترك معها بحدود تزيد على 4 آلاف كيلومتر.

وقالت الخبيرة الاقتصادية في جامعة موسكو الحكومية نتاليا زوباريفيتش، لـ«فرانس برس»، إنه في مواجهة سوق أوروبية بعيدة المنال عمليا، «تضطرّ الشركات إلى إيجاد بدائل في أسواق أخرى، ولا سيما في آسيا وتركيا».

وأعلنت موسكو وبكين بالفعل رغبتهما في وضع عقود الغاز بينهما بالروبل واليوان، الأمر الذي يعد انتصارا لروسيا عبر «إزالة الدولار» من اقتصادها. فضلا عن ذلك، أشادت موسكو بإعلان تحالف «أوبك+» الأسبوع الماضي رغبته في خفض إنتاجه النفطي بشكل حاد، الأمر الذي أثار استياء واشنطن، في الوقت الذي قد تستفيد فيه موسكو من ارتفاع أسعار الذهب الأسود. ويأتي كل ذلك فيما ساهمت الصعوبات التي واجهها الأوروبيون ومجموعة الدول السبع لتحديد سعر النفط الروسي، في تذليل العقبات التي قد يواجهها الاقتصاد الروسي.

تأخير تكنولوجي «من 10 إلى 15 عاما»

وحسب التقرير، فإنه من الناحية الهيكلية سيجد الاقتصاد الروسي نفسه أكثر اعتمادا على مكاسب الطاقة المفاجئة، في حين أن القطاعات ذات القيمة المضافة العالية ستواجه مزيد التراجع. ومن المرجح أن تؤدي العزلة المتزايدة إلى إثقال كاهل الذين يعتمدون على الدول الأجنبية من الناحية التكنولوجية، لا سيما وأن الوعود بالمنتجات الروسية البديلة لا تزال محصورة بالمستوى النظري.

ويأتي ذلك فيما تواجه روسيا نقصا في الأجزاء اللازمة للتجميع أصاب إنتاج السيارات. ففي منتصف سبتمبر مثلا، أغلقت شركة «تويوتا» اليابانية مصنع التجميع الخاص بها في سانت بطرسبرغ (شمال غرب)، بسبب نقص المكونات الإلكترونية. وتقدر إلينا ريباكوفا أن «حوالي 50% من الشركات المتضررة من العقوبات لا تزال تجد صعوبة في العثور على موردين بديلين».

ونتيجة لذلك، قرّرت روسيا تخفيف معايير السلامة والمعايير البيئية للمركبات المنتجة في البلاد. لكن في وثيقة عمل صادرة عن وزارة الصناعة والتجارة الروسية تسرب مضمونها إلى الصحافة الروسية، أعرب المسؤولون أخيرا عن انزعاجهم من التأخير «10 إلى 15 عاما» في صناعة التكنولوجيا الروسية، ومن «الاعتماد» على الإنتاج الأجنبي والنقص في العمالة، وفق الوكالة الفرنسية.

ويبقى هناك مصدر قلق آخر يتمثّل في الحظر الأوروبي على النفط الروسي المقرر في الخامس من ديسمبر، والذي يسبق الحظر المقرر على المنتجات المكرّرة في فبراير 2023، في الوقت الذي يعتمد فيه الاقتصاد الروسي بشكل خاص على الوقود. وبين يناير وأغسطس 2022، كان أكثر من 40% من الإيرادات الفدرالية يأتي من بيع الغاز والنفط، وفقا لوزارة المالية الروسية.