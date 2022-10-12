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عمال النفط المضربون يتحدون تهديدات الحكومة الفرنسية

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 12 أكتوبر 2022, 01:31 مساء
عمال النفط المضربون يتحدون تهديدات الحكومة الفرنسية
مستودعات عليها شعار إيسو إكسون موبيل في بورت جيروم سور سين قرب لوهافر، شمال غرب فرنسا، 11 أكتوبر 2022. (أ ف ب)
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صوت عمال مصافي النفط الفرنسية المضربون، اليوم الأربعاء، لصالح مواصلة تحركهم الاحتجاجي في تحد للحكومة التي بدأت في استدعاء البعض منهم لإرغامهم على العودة إلى العمل في محاولة لاستئناف ضخ الإمدادات.

وشل التحرك النقابي المطالب بزيادة الأجور، ستا من سبع مصافي للوقود في فرنسا، ما أدى إلى نقص في البنزين والديزل فاقمه تهافت السائقين على شراء هذه المواد، وفق وكالة «فرانس برس».

الحكومة الفرنسية تهدد بـ«الطوارئ»
وبعدما هددت في السابق باستخدام سلطاتها الخاصة بحالات الطوارئ والتي تمكنها من استدعاء العمال الأساسيين وإرغامهم على العودة إلى مواقع عملهم، أعلنت الحكومة الأربعاء أنها ستستخدم تلك السلطات في وقت دخلت الإضرابات أسبوعها الثالث.

وسيكون موظفو مستودع الوقود في مصفاة غرافانشون-بور-جيروم شمال غرب فرنسا المملوك من مجموعة إكسون موبيل الأميركية العملاقة، أول من يوجه لهم الأمر الحكومي، حسبما أعلن مسؤول في وزارة الطاقة لـ«فرانس برس».

وأضاف المسؤول أنه «في مواجهة استمرار الإضراب من قبل بعض العاملين في بورت جيروم في نورماندي، بدأت الحكومة في توجيه الأمر للعمال الأساسيين في المستودع بالعودة إلى العمل». وسيواجه العمال الذين يرفضون تلبية الاستدعاء، دفع غرامة أو حكما بالسجن. وكانت حكومة الرئيس السابق نيكولا ساركوزي اليمينية قد فعّلت السلطات نفسها في 2010 سعيا لكسر إضراب في المصافي.

عمال النفط المضربون في فرنسا.. استياء متزايد
وكانت الكونفدرالية العامة للعمل (سي جي تي) اليسارية التي تقود الإضرابات، قد أعلنت الثلاثاء أن أي استدعاء سيكون «غير ضروري وغير قانوني»، ما أثار احتمالات تقديم طعون قانونية. واعتبرت النقابة أمر الاستدعاء «خيارا للعنف»، مضيفة إنه سيدفع بالنقابة إلى تعليق «مشاركتها في اجتماعات مع الحكومة وقادة قطاع الأعمال خلال هذه الفترة».

وامتنعت الحكومة لغاية الآن عن تأجيج النزاع، لكنها تدرك في الوقت نفسه الاستياء المتزايد والضرر الاقتصادي الناجم عن انتظار السائقين لساعات لتعبئة سياراتهم بالوقود. وقال سائق يدعى سنتياغو لوكالة «فرانس برس» في باريس إن «النفط مهم جدا بالنسبة لنا. الأسبوع الماضي كان كابوسًا».

وتأتي الأزمة في فرنسا على وقع ارتفاع حاد في أسعار الطاقة والتضخم، وفيما تسببت الأرباح الطائلة التي حققتها توتال إنيرجيز بتصاعد الغضب ودعوات لفرض ضريبة استثنائية على مجموعة الطاقة. وتريد نقابة «سي جي تي» زيادة الأجور بنسبة 10% لموظفي «توتال إنيرجيز».

ويمكن لهذه الأزمة أن تضيف إلى زخم مسيرة تعتزم أحزاب سياسية يسارية تنظيمها الأحد رفضا لسياسات الرئيس إيمانويل ماكرون والارتفاع الكبير في كلفة المعيشة. وقالت النائبة عن حزب الخضر ساندرين روسو لإذاعة فرانس إنفو الأربعاء «آمل أن تكون هذه شرارة إضراب عام».

ويسعى ماكرون إلى المضي قدما في إصلاح نظام التقاعد المثير للجدل بنهاية الشتاء على الرغم من تحذيرات بعض الحلفاء من مخاطر الإضرابات والتظاهرات. وتوعدت النقابات العمالية والأحزاب السياسية اليسارية بالسعي لعرقلة الإصلاح الذي سيرفع سن التقاعد من 62 حاليا إلى 64 أو 65 للغالبية.

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