«نيسان» تبيع جميع أصولها في روسيا لموسكو

القاهرة - بوابة الوسط

ستبيع شركة «نيسان» اليابانية المصنعة للسيارات جميع أصولها الروسية، بما فيها مصنع في سان بطرسبرغ، للحكومة الروسية، على ما أعلنت الثلاثاء وزارة الصناعة والتجارة في موسكو. وجاء الإعلان بعدما علقت «نيسان» عملية التصنيع في معملها في ثاني أكبر مدينة روسية في مارس، بُعيد بدء الغزو الروسي لأوكرانيا.