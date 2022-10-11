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«نيسان» تبيع جميع أصولها في روسيا لموسكو

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 11 أكتوبر 2022, 05:41 مساء
«نيسان» تبيع جميع أصولها في روسيا لموسكو
شعار شركة «نيسان» للسيارات. (أ ف ب)
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ستبيع شركة «نيسان» اليابانية المصنعة للسيارات جميع أصولها الروسية، بما فيها مصنع في سان بطرسبرغ، للحكومة الروسية، على ما أعلنت الثلاثاء وزارة الصناعة والتجارة في موسكو. وجاء الإعلان بعدما علقت «نيسان» عملية التصنيع في معملها في ثاني أكبر مدينة روسية في مارس، بُعيد بدء الغزو الروسي لأوكرانيا.

وقالت وزارة الصناعة والتجارة الروسية في بيان «وافقت اللجنة التنفيذية لنيسان على بيع أصولها الروسية للاتحاد الروسي..  هذا يشمل منشآت إنتاج وبحوث نيسان في سان بطرسبرغ بالإضافة إلى مراكز المبيعات والتسويق في موسكو». وأضافت أنه بموجب بنود الاتفاق، يمكن لشركة «نيسان» أن «تعيد شراء حصتها خلال السنوات الست المقبلة»، وفق وكالة «فرانس برس».

نيسان ستحصل على نحو 100 مليار ين
ولفتت «نيسان» في بيان منفصل إلى أنه سيجري إنهاء الاتفاق في الأسابيع المقبلة، مضيفة أن الشركة ستحصل على مبلغ مرة واحدة قيمته نحو 100 مليار ين (686.5 مليون دولار). وأشارت إلى أن موظفيها في روسيا البالغ عددهم ألفيْ شخص تقريبًا سيحفظون على وظائفهم مدة 12 شهرًا. ولم يقدم أي من الجانبين أي تفاصيل مالية عن الصفقة الثلاثاء.

وقال مدير عام شركة «نيسان» ماكوتو أوشيدا في البيان «بالنيابة عن نيسان، أشكر زملاءنا الروس على مساهمتهم في الأعمال على مدار سنوات عديدة. وبينما لا يمكننا مواصلة العمل في السوق، وجدنا أفضل حل ممكن لدعم موظفينا».

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