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ألمانيا تدعو مجموعة السبع إلى العمل على خفض أسعار الطاقة

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 11 أكتوبر 2022, 01:45 مساء
ألمانيا تدعو مجموعة السبع إلى العمل على خفض أسعار الطاقة
المستشار الألماني أولاف شولتس ينتظر وصول رئيس الوزراء المجري إلى المستشارية في برلين، 10 أكتوبر 2022. (أ ف ب)
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دعت ألمانيا، الثلاثاء، القوى الكبرى في مجموعة الدول الصناعية السبع، إلى مزيد التعاون لخفض أسعار الطاقة العالمية وخصوصا الغاز، والتي سجلت أرقاما قياسية منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا.

وقال المستشار الألماني، أولاف شولتس، أمام منتدى الصناعات الألمانية «نحن بحاجة إلى عملية تفاوضية يجري من خلالها خفض الأسعار من جديد إلى مستوى معقول»، وفق وكالة «فرانس برس». وأشار شولتس إلى أن أسعار المواد الخام الأحفورية والغاز والنفط والكهرباء «باتت مرتفعة للغاية بالنسبة لأي إنتاج اقتصادي»، مؤكدا أنه «لا يمكن أن تبقى كما هي».

ألمانيا تعاني ارتفاع أسعار الغاز
وتعاني ألمانيا، الاقتصاد الأول في أوروبا، بشكل خاص من ارتفاع أسعار الغاز المرتبط بتوقف الإمدادات الروسية، لا سيما أن القطاع الصناعي الألماني القوي كان مستهلِكا رئيسيا لها. واعترف شولتس بأن خفض الأسعار «لن ينجح عبر الإجراءات أحادية الجانب التي تتخذها ألمانيا أو حتى الاتحاد الأوروبي بأكمله»، وذلك في الوقت الذي تتعرض فيه بلاده لانتقادات من قبل شركائها الأوروبيين لعملها بشكل أحادي على مواجهة التضخم.

وقال المستشار الألماني «لقد حددت لنفسي هدف جعل المسؤولية المتبادلة موضوعا في جميع المناقشات الدولية، على سبيل المثال خلال النقاشات التي تجري اليوم في إطار مجموعة السبع، وتحويلها إلى موضوع في إطار الاتحاد الأوروبي أيضا». واعتبر أنه من الضروري «تنظيم تعاون بين الدول المستوردة (للطاقة) وهذا ينطبق على أوروبا وأيضا على اليابان وكوريا».

أسعار خيالية للغاز
ومن ضمن مجموعة السبع، تتحمل ألمانيا وفرنسا وبريطانيا واليابان وإيطاليا العبء الأكبر بسبب ارتفاع الأسعار، في حين تعد الولايات المتحدة وكندا من منتجي الطاقة الرئيسيين. وكثفت الولايات المتحدة عمليات التسليم إلى أوروبا للمساعدة في تعويض نقص الغاز الروسي، لكن ألمانيا اتهمتها الأسبوع الماضي بفرض أسعار مرتفعة للغاية.

وقال وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك لصحيفة «نويه أوسنابروكر تسايتونغ»، إن «بعض الدول، وحتى من الأصدقاء، تحصل على أسعار خيالية في بعض الحالات»، داعيا إلى مزيد من «التضامن». من المقرر عقد اجتماع افتراضي لمجموعة السبع ظهر الثلاثاء. وسيشارك الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في الاجتماع، في الوقت الذي تشن فيه روسيا حملة قصف على أوكرانيا.

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