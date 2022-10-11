Atwasat

الأمم المتحدة: 54 دولة فقيرة بحاجة ماسة إلى تخفيف عبء الديون

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 11 أكتوبر 2022, 12:56 مساء
الأمم المتحدة: 54 دولة فقيرة بحاجة ماسة إلى تخفيف عبء الديون
علم الأمم المتحدة، (أرشيفية: الإنترنت)
alwasat radio

تركت الأزمات العالمية المتتالية 54 دولة - تضم أكثر من نصف أفقر سكان العالم - في حاجة ماسة لتخفيف الديون، حسبما أعلنت الأمم المتحدة اليوم الثلاثاء. وحذر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) في تقرير جديد من أن عشرات الدول النامية تواجه أزمة ديون تتفاقم بسرعة، مشيرا إلى «مخاطر وخيمة للتقاعس عن العمل»، وفق وكالة «فرانس برس».

وأوضح البرنامج أنه من دون التخفيف الفوري لعبء الديون، فإن 54 دولة على الأقل ستشهد ارتفاعا في مستويات الفقر، مضيفا أن «الاستثمارات التي توجد حاجة ماسة إليها في إطار التكيف مع (تغير) المناخ والتخفيف من حدته لن تحدث». وسلط تقرير الوكالة الذي نُشر قبل اجتماعات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي ووزراء مالية مجموعة العشرين في واشنطن، الضوء على الحاجة إلى اتخاذ إجراءات سريعة.

وقال رئيس برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، أكيم شتاينر، للصحفيين في جنيف، إنه على الرغم من التحذيرات المتكررة «لم يحدث شيء يذكر حتى الآن، والمخاطر تتزايد». وأضاف «هذه الأزمة تتفاقم وتهدد بالانتقال إلى أزمة إنمائية راسخة في عشرات الدول في جميع أنحاء العالم».

وتواجه الدول الفقيرة المثقلة بالديون ضغوطا اقتصادية، فيما يجد عدد كبير منها أنه من المستحيل سداد ديونه أو الحصول على تمويل جديد.

تقلب السوق العالمي
أشار برنامج الأمم المتحدة الإنمائي إلى أن «ظروف السوق تتغير بسرعة حيث يؤدي الانكماش المالي والنقدي المتزامن والنمو (الاقتصادي) المنخفض إلى تأجيج التقلبات في جميع أنحاء العالم». وقالت الوكالة التابعة للأمم المتحدة إن مشاكل الديون كانت تختمر في العديد من البلدان المتضررة قبل وقت طويل من انتشار جائحة «كوفيد-19». وأضافت «كان يتم التقليل من أهمية التراكم السريع للديون باستمرار، على مدى العقد الماضي».

وفي هذه الأثناء، انتهت مهلة تجميد سداد الديون خلال أزمة كوفيد لتخفيف العبء. كما أن المفاوضات بموجب الإطار المشترك لمجموعة العشرين والتي بدأت أثناء الوباء لمساعدة البلدان المثقلة بالديون على إيجاد مسار لإعادة هيكلة التزاماتها، تسير بخطى بطيئة. ووفقا للبيانات المتاحة، فقد راكمت 46 من أصل 54 دولة ديونا عامة بلغت بالإجمال 782 مليار دولار في العام 2020، حسبما أفاد التقرير. وتمثل الأرجنتين وأوكرانيا وفنزويلا وحدها أكثر من ثلث هذا المبلغ. ويتدهور الوضع بسرعة مع استبعاد 19 دولة نامية الآن من سوق الإقراض - أي أكثر بعشر دول مما كانت عليه في بداية العام.

الدول الأكثر عرضة للخطر
وقال كبير خبراء الاقتصاد في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، جورج غراي مولينا، للصحفيين إن ثلث الاقتصادات النامية شهدت في هذه الأثناء تصنيف ديونها من قبل وكالات التصنيف على أنها «مخاطرة كبيرة أو تخمينية للغاية أو تخلف عن السداد». وأشار إلى أن الدول الأكثر عرضة للخطر هي سريلانكا وباكستان وتونس وتشاد وزامبيا. كذلك، أوضح أن الدائنين من القطاع الخاص كانوا حتى الآن العقبة الأكبر أمام المضي قدما في إعادة الهيكلة المطلوبة.

ولكنه اعتبر أن ظروف السوق الحالية يمكن أن تمهد الطريق لصفقة ديون، في الوقت الذي يرى فيه الدائنون من القطاع الخاص أن قيمة أرصدتهم تنخفض بنسبة تصل إلى 60%. وقال «عندما يتم تداول سندات الأسواق الناشئة عند 40 سنتا للدولار، يصبح الدائنون من القطاع الخاص فجأة أكثر انفتاحا على التفاوض». وأضاف «الحوافز الآن هي الانضمام إلى مفاوضات حيث يمكن القبول بتخفيض 20 سنتا على الدولار و15 سنتا على الدولار و30 سنتا على الدولار».

لكن غراي مولينا اعترف بأن عدد الدائنين الراغبين ليس كافيا للتوصل إلى اتفاق لتخفيف عبء الديون، الأمر الذي تشتد الحاجة إليه. وأوضح أن "المكونات المفقودة في هذه اللحظة هي الضمانات المالية من الحكومات الدائنة الرئيسية لإبرام صفقة».

من جهته، أعرب شتاينر، الذي كان قد حذر مرارا من الأزمة، عن أمله في أن يدرك المجتمع الدولي أخيرا أن التصرف سيكون في المصلحة المشتركة للجميع. وقال «الوقاية خير من العلاج وبالتأكيد... أقل كلفة بكثير من الاضطرار للتعامل مع ركود عالمي».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

الأمن الإنساني أولا وأخيرا

الأمن الإنساني أولا وأخيرا
شاهد.. «في التسعين» يكشف لأول مرة شكل الدوري والموقف النهائي من عودة الجماهير

شاهد.. «في التسعين» يكشف لأول مرة شكل الدوري والموقف النهائي من عودة الجماهير
شاهد في «هنا ليبيا»: لجنة من النائب العام لحصر الأضرار بمرزق

شاهد في «هنا ليبيا»: لجنة من النائب العام لحصر الأضرار بمرزق
«أكلات ماجدة»: السلاطة الروسية و«شيز كايك سان سيباستيان» الشهية

«أكلات ماجدة»: السلاطة الروسية و«شيز كايك سان سيباستيان» الشهية
«وسط الخبر»: هل فرضت تركيا الأمر الواقع في ليبيا وكسبت الجولة؟

«وسط الخبر»: هل فرضت تركيا الأمر الواقع في ليبيا وكسبت الجولة؟
«هنا ليبيا»:

«هنا ليبيا»:
عصمان القنين لـ«بوابة الوسط»: نجحنا في بطولة ليبيا للسباحة رغم غياب دعم الدولة

عصمان القنين لـ«بوابة الوسط»: نجحنا في بطولة ليبيا للسباحة رغم غياب دعم الدولة
النصر يتوج ببطولة كأس ليبيا لكرة السلة «تحت 20 عاما»

النصر يتوج ببطولة كأس ليبيا لكرة السلة «تحت 20 عاما»
خليفة بن صريتي يكتب لـ«بوابة الوسط»: مباراة المريخ والتحكيم.. والتحليل غير السليم

خليفة بن صريتي يكتب لـ«بوابة الوسط»: مباراة المريخ والتحكيم.. والتحليل غير ...
مفوض أممي: أغلب المهاجرين المتدفقين إلى أوروبا عبر ليبيا يأتون من منطقتين في أفريقيا

مفوض أممي: أغلب المهاجرين المتدفقين إلى أوروبا عبر ليبيا يأتون من منطقتين في ...
مفوض أممي: أغلب المهاجرين المتدفقين إلى أوروبا عبر ليبيا يأتون من منطقتين في أفريقيا

مفوض أممي: أغلب المهاجرين المتدفقين إلى أوروبا عبر ليبيا يأتون من منطقتين في ...
مواهب في بطولة ليبيا للمياه المفتوحة برعاية وجهود نادي «توباكتس» (صور)

مواهب في بطولة ليبيا للمياه المفتوحة برعاية وجهود نادي «توباكتس» (صور)
الجفاف يدفع 1200 عائلة جنوب العراق للنزوح

الجفاف يدفع 1200 عائلة جنوب العراق للنزوح
مافيا الاتجار بالبشر تحول ليبيا «محرقة» للمهاجرين

مافيا الاتجار بالبشر تحول ليبيا «محرقة» للمهاجرين
رغم المواجهة بالوكالة في أوكرانيا.. جنود روس وأميركيون يتبادلون الصور والضحكات في سورية

رغم المواجهة بالوكالة في أوكرانيا.. جنود روس وأميركيون يتبادلون الصور والضحكات ...
علماء كنديون ينسفون الفكرة الشائعة عن ألزهايمر

علماء كنديون ينسفون الفكرة الشائعة عن ألزهايمر
الأمم المتحدة تدعو إلى «حوار دون شروط مسبقة» لإنهاء الأزمة السياسية في العراق

الأمم المتحدة تدعو إلى «حوار دون شروط مسبقة» لإنهاء الأزمة السياسية في العراق
بوتين يتوعد: الرد على أي هجمات أوكرانية أخرى سيكون «شديدا»

بوتين يتوعد: الرد على أي هجمات أوكرانية أخرى سيكون «شديدا»
 المزيد من اقتصاد

تعليقات

عناوين ذات صلة
مستقبل «إيثيريوم» لا يزال ضبابيا رغم تحسين أدائها البيئي
مستقبل «إيثيريوم» لا يزال ضبابيا رغم تحسين أدائها البيئي
تباطؤ نمو إجمالي الناتج المحلي في فرنسا للربع الثالث من 2022
تباطؤ نمو إجمالي الناتج المحلي في فرنسا للربع الثالث من 2022
إيطاليا تحتاج 50 مليار يورو لمنع المصانع من الإفلاس
إيطاليا تحتاج 50 مليار يورو لمنع المصانع من الإفلاس
اليابان تفتح حدودها للسياح بعد قيود استمرت عامين ونصف
اليابان تفتح حدودها للسياح بعد قيود استمرت عامين ونصف
لبنان يعلن حصوله على «كامل حقوقه» في اتفاق ترسيم الحدود مع إسرائيل
لبنان يعلن حصوله على «كامل حقوقه» في اتفاق ترسيم الحدود مع ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
الدولار عند أعلى مستوياته خلال 20 عاما
الدولار عند أعلى مستوياته خلال 20 عاما...
رئيسة وزراء بريطانيا تقر بأنه كان عليها «أن تعد بشكل أفضل» لخطة التخفيض الضريبي
رئيسة وزراء بريطانيا تقر بأنه كان عليها «أن تعد بشكل أفضل» ......
هبوط قياسي للجنيه الإسترليني للمرة الأولى منذ 37 عاما
هبوط قياسي للجنيه الإسترليني للمرة الأولى منذ 37 عاما...
الجنيه الإسترليني يسجل أدنى مستوى في 37 عاما مع تزايد المخاوف من الركود
الجنيه الإسترليني يسجل أدنى مستوى في 37 عاما مع تزايد ......
بايدن يعلن تخصيص 2.9 مليار دولار لمكافحة انعدام الأمن الغذائي في العالم
بايدن يعلن تخصيص 2.9 مليار دولار لمكافحة انعدام الأمن ......
المزيد
الأمم المتحدة: 54 دولة فقيرة بحاجة ماسة إلى تخفيف عبء الديون
الأمم المتحدة: 54 دولة فقيرة بحاجة ماسة إلى تخفيف عبء الديون...
لبيد يعلن توصل إسرائيل ولبنان إلى «اتفاق تاريخي» لترسيم الحدود البحرية
لبيد يعلن توصل إسرائيل ولبنان إلى «اتفاق تاريخي» لترسيم ......
تحذير دولي من وقوع 263 مليون شخص إضافي في براثن الفقر المدقع
تحذير دولي من وقوع 263 مليون شخص إضافي في براثن الفقر المدقع...
لبنان يعلن حصوله على «كامل حقوقه» في اتفاق ترسيم الحدود مع إسرائيل
لبنان يعلن حصوله على «كامل حقوقه» في اتفاق ترسيم الحدود مع ......
اليابان تفتح حدودها للسياح بعد قيود استمرت عامين ونصف
اليابان تفتح حدودها للسياح بعد قيود استمرت عامين ونصف...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط