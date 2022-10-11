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تحذير دولي من وقوع 263 مليون شخص إضافي في براثن الفقر المدقع

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 11 أكتوبر 2022, 10:43 صباحا
تحذير دولي من وقوع 263 مليون شخص إضافي في براثن الفقر المدقع
شعار منظمة «أوكسفام». (الإنترنت)
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استنكرت منظمة «أوكسفام» غير الحكومية، الثلاثاء، تقاعس الحكومات عن التصرف في مواجهة عدم المساواة الذي يتفاقم بشكل حاد منذ انتشار وباء «كوفيد»، وحذرت من أن 263 مليون شخص إضافي سيجدون أنفسهم واقعين في الفقر المدقع بحلول نهاية العام،  ودعت الحكومات إلى التحرك بشكل عاجل لمواجهة مخاطر ضياع عقد من الجهود لتقليص فجوة الثروة.

وأوضحت المنظمة في بيان نقلته وكالة «فرانس برس» أن «الأشد فقرا وعرضة للخطر كانوا الأكثر تضررا من المرض وتداعياته الاقتصادية العميقة». ويُظهر إصدار العام 2022 من مؤشر الالتزام بالحد من عدم المساواة ERI (الذي يقيس جهود البلدان المختلفة حول العالم)، والذي ينشر كل عامين، أن «معظم الحكومات لم تتخذ تدابير ملموسة بعيدة الأمد للتخفيف من هذه الزيادة الخطيرة في عدم المساواة».

وقالت «أوكسفام» وهي اتحاد دولي لـلمنظمات الخيرية التي تركز على تخفيف حدة الفقر في العالم: «رغم أن هذه أسوأ حالة طوارئ صحية شهدها العالم منذ قرن، إلا أن نصف البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل خفضت إنفاقها على الصحة أثناء الوباء»، كما خفضت 70% من إنفاقها على التعليم. علاوة على ذلك، أوضحت المنظمة أنه «رغم النقص الضريبي الهائل والزيادات الهائلة في ثروة الأشخاص والشركات الأكثر ثراء خلال الوباء، إلا أن 143 من أصل 161 دولة لم ترفع الضرائب المفروضة على الأغنياء، بل إن 11 دولة خفضت الضرائب على هؤلاء».

- «أوكسفام»: ملياردير كل 30 ساعة ومليون فقير كل 33 ساعة خلال عام جائحة كورونا

النرويج في صدارة الدول الأفضل في معالجة عدم المساواة
وتصدرت النرويج المؤشر كأفضل دولة أداء عندما يتعلق الأمر بمعالجة عدم المساواة. تلتها ألمانيا وأستراليا وبلجيكا ثم كندا. واحتلت فرنسا المرتبة 12 بينما احتلت بريطانيا المرتبة 14

وأوضحت «أوكسفام» أن البلدان التي احتلت المراتب الأولى هي جميع الدول المتقدمة، والتي لديها مزيد الموارد لتخصيصها للسياسات العامة للحد من عدم المساواة. وعلى العكس من ذلك، تحل الدول منخفضة الدخل والتي تتأثر إلى حد كبير بالنزاعات المسلحة وعدم الاستقرار السياسي، مثل جنوب السودان، في المرتبة الأخيرة، أو نيجيريا في المرتبة ما قبل الأخيرة.

ومن الدول «التي تشهد تقدما في هذا المجال، تظهر بلدان منخفضة الدخل (مثل طاجيكستان، بفضل الزيادة القوية في تحصيل ضريبة الدخل الشخصي) وأربعة بلدان متوسطة الدخل»، ولا سيما مولدوفا. أما البلدان التي شهدت أكبر تدهور، فتشمل سيشيل وإقليم هونغ كونغ في الصين. وأشارت منظمة «أوكسفام» إلى أن «ثمانية من البلدان العشرة التي شهدت أعلى تدهور في معدلاتها شهدت انهيارا في الإيرادات الضريبية، ويرجع ذلك أساسا إلى الوباء».

وأوصت «أوكسفام» خصوصا بأن «تزيد الحكومات الإنفاق الاجتماعي، لا أن تخفضه وأن تحمي حقوق العمال وتزودهم بالأجور التي تسمح لهم بالعيش» فوق خط الفقر، وقالت: «أكثر من أي شيء آخر، يجب زيادة الضرائب التي يدفعها الأغنى بشكل كبير»، والشركات والأفراد.

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