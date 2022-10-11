اليابان تفتح حدودها للسياح بعد قيود استمرت عامين ونصف

القاهرة - بوابة الوسط

أعادت اليابان فتح حدودها أمام السياح الثلاثاء، بعدما فرضت قيودا مشددة لمكافحة فيروس «كورونا» المستجد، استمرت عامين ونصف العام، فيما يأمل مسؤولون بأن يغري تراجع قيمة الين المسافرين وينعش بالتالي الاقتصاد.

وبحلول منتصف الصباح، بدأ سياح من فرنسا وبريطانيا التوافد إلى البلد الآسيوي، حسب وكالة «فرانس برس».

وأغلقت اليابان حدودها في بدايات الوباء، حتى أنها منعت في مرحلة ما المقيمين الأجانب من العودة، قبل أن تبدأ مؤخرا رفع القيود بحذر.

السماح بدخول السياح من 68 بلدا دون تأشيرة

وفي يونيو، بدأت السماح للسياح بزيارات ضمن مجموعات ورفقة مرشدين، وهو شرط خفف لاحقا ليشمل الرحلات السياحة المحجوزة سلفا من دون الحاجة مرشد.

واعتبارا من الثلاثاء، عادت لتسمح بدخول مسافرين من 68 بلدا ومنطقة من دون الحاجة إلى تأشيرة، كما أنها رفعت السقف الذي كانت حددته لعدد القادمين وألغت شرط الدخول ضمن رحلة سياحية محجوزة سلفا.

لكنها ما زالت تفرض بعض القواعد، إذ يتعيّن على السياح إبراز إما شهادة تطعيم أو فحص «كورونا» بنتيجة سلبية جرى الخضوع له قبل ثلاثة أيام من موعد المغادرة.