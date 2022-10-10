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نوبل الاقتصاد لـ3 خبراء أميركيين

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 10 أكتوبر 2022, 12:16 مساء
نوبل الاقتصاد لـ3 خبراء أميركيين
بن برنانكي، الحاكم السابق للاحتياطي الفدرالي الأميركي. (أ ف ب)
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مُنحت جائزة نوبل للاقتصاد، اليوم الإثنين، إلى بن برنانكي، الحاكم السابق للاحتياطي الفدرالي (البنك المركزي الأميركي)، ومواطنيه دوغلاس دايموند وفيليب ديبفيغ، تقديرا لأعمالهم على صعيد الأزمات المالية والمصارف.

وأعلنت لجنة نوبل أن الخبراء الثلاثة «حسنوا بدرجة كبيرة فهمنا لدور المصارف في اقتصادنا، خصوصا خلال الأزمات المالية، وأيضا طريقة تنظيم الأسواق المالية»، وفق وكالة «فرانس برس». وأشارت اللجنة إلى أن «اكتشافاً مهماً في بحوثهم» التي أطلقوها اعتباراً من ثمانينات القرن العشرين، «تمثّل في إظهار سبب الأهمية الحيوية التي يرتديها تفادي انهيار المصارف».

بن برنانكي والأزمة المالية سنة 2008

وشغل بن برنانكي البالغ 68 عاماً، حاكمية الاحتياطي الفيدرالي، البنك المركزي الأميركي، بين عامي 2006 و2014، في فترة طبعتها خصوصاً الأزمة المالية سنة 2008 وانهيار مصرف «ليمان براذرز» الأميركي. وشملت تحليلاته الاقتصادية خصوصاً مرحلة الكساد الكبير في ثلاثينات القرن الماضي، وهي أسوأ أزمة اقتصادية في التاريخ المعاصر. وقد أثبت خصوصاً كيف أن التهافت الكبير على سحب الأموال من المصارف يشكّل عاملاً حاسماً في إطالة أمد الأزمات وتفاقمها.

أما دوغلاس دايموند وفيليب ديبفيغ فقد طوّرا نماذج نظرية تظهر سبب وجود المصارف وكيف أن دورها في المجتمع يجعلها عرضة للشائعات بشأن انهيار وشيك لها. وعلى غرار سائر جوائز نوبل، تُرفق هذه الجائزة بمكافأة مالية قدرها عشرة ملايين كرونة سويدية (حوالى 920 ألف دولار)، يتم تقاسمها بين الفائزين في الفئة عينها. 

وكانت جائزة نوبل للاقتصاد، واسمها الرسمي جائزة بنك السويد للاقتصاد تكريماً لذكرى ألفريد نوبل، أضيفت سنة 1969 إلى المكافآت الخمس التقليدية (الطب والفيزياء والكيمياء والآداب والسلام)، بعد أكثر من ستة عقود على إطلاق هذه الجوائز، ما دفع بالبعض إلى وصف جائزة الاقتصاد بأنها «نوبل مزيفة».

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