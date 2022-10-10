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بورصة موسكو تتراجع 12% مع بدء التداولات

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 10 أكتوبر 2022, 11:04 صباحا
بورصة موسكو تتراجع 12% مع بدء التداولات
مقر بورصة موسكو. (الإنترنت)
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تراجعت بورصة موسكو بنحو 12% عند بدء التداولات الإثنين، بعد يومين على الانفجار الذي دمر جزءا من جسر القرم بين روسيا وشبه الجزيرة التي ضمتها موسكو، في وقت استهدفت حملة قصف العاصمة الأوكرانية كييف وعددا من المدن الأخرى.

وبلغ تراجع مؤشر بورصة موسكو (موكس)، بالروبل 11,9% إلى 1780,39 نقطة، متدنيا لفترة قصيرة عن عتبة 1800 نقطة لأول مرة منذ 24 فبراير الماضي، فيما تراجع مؤشر آر تي إس بالدولار بنسبة 13% مسجلا 909,26 نقطة، وفق وكالة «فرانس برس».

يأتي هذا التراجع القوي فيما تجري حملة ضربات قوية في اوكرانيا بعد التدمير الجزئي لجسر يربط شبه جزيرة القرم التي ضمتها روسيا عام 2014، بالاراضي الروسية. واتهم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الاحد اوكرانيا بالوقوف وراء ذلك ومن المنتظر ان يحصل رد بسبب الأهمية الاستراتيجية والرمزية لهذا الجسر.

تراجع الروبل مقابل الدولار
تراجع الروبل أيضا أمام الدولار واليورو وبلغ سعر التداول به 62,9 روبل للدولار حوالى الساعة 10,50 ت غ. 

من جهة الأسهم، خسرت غازبروم حوالى 25% لكن هذا التراجع مرتبط بدفع عائد استثنائي- اكثر من 21 مليار دولار- اعلن عنه عملاق الغاز الروسي في نهاية سبتمبر.

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